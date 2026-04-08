Le retiraron los cargos a los cinco argentinos que habían sido detenidos en Miami acusados de robar en un shopping

El informe de la televisión local de Miami sobre los detenidos en el Dolphin Mall

Los cinco turistas argentinos que a fines de 2025 habían sido detenidos en Miami por robar en varios locales del Dolphin Mall, uno de los shoppings más visitados del sur del estado de Florida, ya no tienen deudas con la Justicia norteamericana: las autoridades no lograron sostener la acusación y les retiraron los cargos.

Así lo confirmó el abogado Roberto Herrera a Infobae, quien defendió a todo el grupo de amigos, oriundos de Mendoza. La decisión se conoció en las últimas horas y sin necesidad de llegar a la instancia de juicio. Según indicó el letrado, tampoco se les impuso ninguna medida en particular y podrán regresar a Estados Unidos sin impedimentos.

Los involucrados en el caso que se conoció como “Mecheros VIP” fueron Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Todos enfrentaron cargos por los delitos “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”.

La causa comenzó a fines de 2025, cuando agentes locales que se encontraban trabajando en un operativo de vigilancia en el Dolphin Mall, recibieron varias denuncias sobre supuestos hurtos en varios locales del centro comercial.

Tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, detectaron supuestamente a los argentinos mientras actuaban de manera coordinada: primero se dirigieron a la tienda Burlington, donde dijeron que se llevaron valijas de gran tamaño sin pagarlas y luego fueron vistos en comercios de reconocidas marcas como Columbia y The North Face.

El vocero policial Álvaro Zabaleta confirmó en ese entonces que las detenciones se realizaron bajo el operativo especial “Operación Fiestas Seguras”, implementado para reforzar la vigilancia en zonas comerciales durante la temporada alta.

Los cinco argentinos detenidos en el shopping de Miami: Juan Manuel Zuloaga-Arenas, Juan Pablo Rua, Diego Xiccato, Sebastián Luis Moya y Mauricio Ariel Aparo-Orlando

En ese sentido, Zabaleta declaró: “Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”, y enfatizó la política de “tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”.

Los argentinos estuvieron unos días retenidos y lograron volver al país tras pagar una fianza de 4 mil dólares.

En ese entonces, el abogado Castillo, insistió en que el incidente ocurrido en el shopping fue, en realidad, “un malentendido”. “Los videos que vimos no dicen más que había un grupo de amigos abriendo una valija y guardando cosas. Después, las conjeturas que saca la policía es que era una organización criminal que estaban guardando supuestamente los tres pantalones que habría robado uno, cuya cuenta dio 350 dólares”, añadió.

A meses del episodio, finalmente la Justicia norteamericana no logró sostener la acusación y todos quedaron libres de cargos.