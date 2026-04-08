Crimen y Justicia

Le retiraron los cargos a los cinco argentinos que habían sido detenidos en Miami acusados de robar en un shopping

Su caso fue conocido como “Mecheros VIP”. Las autoridades norteamericanas no encontraron pruebas para sostener la acusación. Tampoco deberán cumplir medidas especiales

Guardar
El informe de la televisión local de Miami sobre los detenidos en el Dolphin Mall

Los cinco turistas argentinos que a fines de 2025 habían sido detenidos en Miami por robar en varios locales del Dolphin Mall, uno de los shoppings más visitados del sur del estado de Florida, ya no tienen deudas con la Justicia norteamericana: las autoridades no lograron sostener la acusación y les retiraron los cargos.

Así lo confirmó el abogado Roberto Herrera a Infobae, quien defendió a todo el grupo de amigos, oriundos de Mendoza. La decisión se conoció en las últimas horas y sin necesidad de llegar a la instancia de juicio. Según indicó el letrado, tampoco se les impuso ninguna medida en particular y podrán regresar a Estados Unidos sin impedimentos.

Los involucrados en el caso que se conoció como “Mecheros VIP” fueron Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Todos enfrentaron cargos por los delitos “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”.

La causa comenzó a fines de 2025, cuando agentes locales que se encontraban trabajando en un operativo de vigilancia en el Dolphin Mall, recibieron varias denuncias sobre supuestos hurtos en varios locales del centro comercial.

Tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, detectaron supuestamente a los argentinos mientras actuaban de manera coordinada: primero se dirigieron a la tienda Burlington, donde dijeron que se llevaron valijas de gran tamaño sin pagarlas y luego fueron vistos en comercios de reconocidas marcas como Columbia y The North Face.

El vocero policial Álvaro Zabaleta confirmó en ese entonces que las detenciones se realizaron bajo el operativo especial “Operación Fiestas Seguras”, implementado para reforzar la vigilancia en zonas comerciales durante la temporada alta.

turistas argentinos detenidos por robar en shopping de miami
Los cinco argentinos detenidos en el shopping de Miami: Juan Manuel Zuloaga-Arenas, Juan Pablo Rua, Diego Xiccato, Sebastián Luis Moya y Mauricio Ariel Aparo-Orlando

En ese sentido, Zabaleta declaró: “Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”, y enfatizó la política de “tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”.

Los argentinos estuvieron unos días retenidos y lograron volver al país tras pagar una fianza de 4 mil dólares.

En ese entonces, el abogado Castillo, insistió en que el incidente ocurrido en el shopping fue, en realidad, “un malentendido”. “Los videos que vimos no dicen más que había un grupo de amigos abriendo una valija y guardando cosas. Después, las conjeturas que saca la policía es que era una organización criminal que estaban guardando supuestamente los tres pantalones que habría robado uno, cuya cuenta dio 350 dólares”, añadió.

A meses del episodio, finalmente la Justicia norteamericana no logró sostener la acusación y todos quedaron libres de cargos.

Temas Relacionados

MiamiDolphin MallRobosHurtosArgentinosúltimas noticias

Últimas Noticias

Una mujer se ganó la confianza de un jubilado, entró a su casa con tres hombres y lo desvalijó

Ocurrió en Mar del Plata. El hombre de 86 años fue reducido, atado y golpeado durante la entradera

Una mujer se ganó la confianza de un jubilado, entró a su casa con tres hombres y lo desvalijó

Investigan la muerte de un nene de 4 años que se descompensó en su casa de Comodoro Rivadavia

El menor fue trasladado de urgencia al hospital tras presentar problemas para respirar. Murió al llegar. Su cuerpo fue trasladado a la morgue para determinar las causas del fallecimiento. Desde el entorno paterno apuntan contra la madre

Investigan la muerte de un nene de 4 años que se descompensó en su casa de Comodoro Rivadavia

Habló la joven mendocina que denunció a jugadoras de hockey por abuso sexual: “Me metieron una morcilla en la calza”

En un crudo relato, la chica contó cómo fue el ritual de iniciación en el club donde sufrió los tocamientos. Dijo que fue obligada a sacarse la ropa y que la grabaron sin su consentimiento

Habló la joven mendocina que denunció a jugadoras de hockey por abuso sexual: “Me metieron una morcilla en la calza”

Denuncian a una agencia de turismo por presuntas estafas millonarias: hay miles de damnificados

La empresa es Traveling y cerró su local, que estaba sobre la calle Florida, en pleno Microcentro porteño. Su dueño dejó de atender llamadas, eliminó las redes sociales y no dejó rastros sobre su paradero

Denuncian a una agencia de turismo por presuntas estafas millonarias: hay miles de damnificados

Los chats de la banda de la sextorsión tumbera y una de sus víctimas: “Cola levantada y piernas más abiertas”

Presos de penales bonaerenses se hacían pasar por representantes de una agencia de modelos y captaban mujeres por Instagram y TikTok para ofrecerles falsos trabajos. Algunas víctimas son menores de edad

Los chats de la banda de la sextorsión tumbera y una de sus víctimas: “Cola levantada y piernas más abiertas”
DEPORTES
Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid empata contra Barcelona por la ida de los cuartos de la Champions League: la agenda completa

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid empata contra Barcelona por la ida de los cuartos de la Champions League: la agenda completa

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

Deportivo Riestra afrontará su histórico debut en Copa Sudamericana ante Palestino de Chile: hora, TV y formaciones

La batalla interna que sacude a Alpine en medio de los rumores sobre la venta del equipo de Colapinto en la F1

El sorprendente elogio de Ruggeri para Riquelme tras el triunfo de Boca Juniors en el inicio de la Copa Libertadores

TELESHOW
El guitarrista de Los del Fuego fue internado en estado crítico tras accidentarse con su moto

El guitarrista de Los del Fuego fue internado en estado crítico tras accidentarse con su moto

El emotivo mensaje de Nancy Dupláa por los 16 años de su hijo Julián: “Compañero en todas”

La íntima confesión de uno de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada: “Tenía una adicción al sexo”

El impactante vuelco del actor Guillermo Pfening con su vehículo: “Estoy bien pero el auto está destrozado”

El emotivo mensaje de María Becerra para el padre de una fanática que se volvió viral

INFOBAE AMÉRICA

Premios Sur 2026: ‘Belén’ encabeza las nominaciones y ‘Homo Argentum’ tiene mínimo reconocimiento

Premios Sur 2026: ‘Belén’ encabeza las nominaciones y ‘Homo Argentum’ tiene mínimo reconocimiento

Francia se blinda: rearme nuclear, portaaviones gigante y control de exportaciones

La educación digital ayuda a prevenir riesgos para la salud mental infantil, según la ONU

La industria criminal del ransomware se fragmentó en 2025 y eso la hizo más peligrosa, pero también más vulnerable

EEUU emite advertencia de viaje para este destino turístico de montaña por desastres y tensiones sociales