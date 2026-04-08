Acusaron por portación ilegal de armas al adolescente que llevó un revólver a la escuela en Tucumán

El alumno que fue armado a un colegio en Tucumán

El adolescente de 17 años que este martes fue reducido tras ingresar a una escuela de San Miguel de Tucumán con un revólver cargado con seis balas fue acusado por portación ilegal de armas.

La imputación fue definida por la Justicia en el marco de una audiencia cerrada desarrollada este miércoles, donde el fiscal Mariano Fernández, a cargo de la Unidad Criminal I, encabezó la acusación.

En la jornada, el funcionario judicial y su equipo reconstruyeron que el alarmante episodio ocurrió a las 14:00 horas del martes, cuando el menor se presentó en la escuela secundaria El Salvador, ubicada en Ezequiel Colombres y pasaje García Hamilton, de la capital provincial.

“En esas circunstancias, sabiendo que no tiene autorización para portar armas de fuego, dentro de su mochila de color gris, llevaba un arma de fuego operativa tipo revolver (de mango de plástico negro) y seis cartuchos 38 SPL- CBC”, detalló la representante del MPF.

El revólver incautado en el establecimiento contenía seis balas

El adolescente la habría exhibido durante una clase de biología. Bajo esta argumentación, el fiscal acusó al estudiante del delito de portación de arma de guerra, en calidad de autor y en perjuicio de la seguridad pública. Además, solicitó a la magistrada interviniente que el menor sea alojado en un instituto especial hasta que se esclarezca su situación.

La medida de disposición provisoria fue aceptada por la jueza, quien definió que el adolescente sea trasladado al alojamiento socioeducativo Cura Brochero por el término de 59 días, con vencimiento el viernes 5 de junio.

La decisión fue tomada luego de que la Auxiliar de Fiscal, Jimena Castro, advirtiera que “restan evidencias por producirse y la existencia de obstaculización como riesgo procesal”.

El adolescente permanece demorado y la investigación apunta a determinar el origen del arma y posibles responsabilidades familiares

El hecho

El episodio se desató cuando un compañero del estudiante advirtió que el joven portaba el arma y notificó rápidamente a los directivos del establecimiento educativo. La reacción fue inmediata: las autoridades de la escuela se comunicaron con el 911 y solicitaron la presencia policial. Minutos después, agentes motorizados de la Policía de Tucumán arribaron al lugar y coordinaron el ingreso al aula donde se desarrollaba la clase.

El procedimiento se llevó a cabo sin que se registraran heridos ni situaciones de violencia. Los uniformados lograron reducir al adolescente y, tras requisarlo, confirmaron que llevaba consigo un revólver con seis proyectiles.

La hipótesis inicial que manejan los investigadores apunta a que el alumno habría ingresado armado con la intención de intimidar a algunos de sus compañeros, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles conflictos previos dentro del curso o el establecimiento.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, destacó: “Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia. El trabajo en conjunto generó que no se registrara ninguna tragedia”, sostuvo Girvau en diálogo con el medio local Contexto Tucumán.

Ante el episodio, el propio Girvau informó que se implementarán nuevas medidas de seguridad en la institución mientras avanza la investigación.

Este hecho, que tuvo lugar en un establecimiento de San Miguel de Tucumán, volvió a alertar a las autoridades sobre la seguridad escolar y la violencia, en medio de los últimos episodios que se presenciaron en distintas partes del país. Entre ellos, se destaca al trágico tiroteo en San Cristóbal que terminó con la muerte de un alumno.