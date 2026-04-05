Crimen y Justicia

Explosión en la fábrica de garrafas en Merlo: qué se sabe de los heridos y su estado de salud

El incidente provocó daños físicos y materiales en viviendas cercanas y forzó la intervención de autoridades municipales. Tras el almacenamiento inadecuado de más de mil garrafas y tubos de gas se comenzó un proceso judicial contra el dueño de la fábrica de garrafas

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Thiago Nahir Vera es una de las víctimas del incendio y atraviesa un complicado cuadro de salud
Thiago Nahir Vera es una de las víctimas del incendio y atraviesa un complicado cuadro de salud

La explosión un depósito clandestino de garrafas en Mariano Acosta, partido de Merlo, dejó un saldo de cuatro heridos graves y expuso la magnitud del riesgo que enfrentaba el barrio, donde se almacenaban hasta 1.500 garrafas y tubos de gas. Tras la tragedia, autoridades municipales procedieron a la limpieza integral del predio y avanzan en la reconstrucción de viviendas dañadas, mientras la justicia decidió mantener detenido al propietario del local, acusado bajo cargos que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión.

El incidente afectó severamente a cuatro personas, tres trabajadores del depósito y un vecino que no tenía vinculación con el comercio ilegal. El Hospital Eva Perón de Merlo informó los diagnósticos y el estado actual de los pacientes, quienes evolucionan bajo pronóstico reservado. El incidente, ocurrido el miércoles, evidenció la precariedad de la seguridad en la zona y reavivó la preocupación de los vecinos ante riesgos que ya habían señalado sin éxito a las autoridades.

La investigación judicial mantiene privado de libertad a Oscar Adrián Benítez, de 48 años, propietario del lugar, cuya excarcelación fue denegada por el juez de Garantías, Ricardo Fraga, decisión que se fundamenta en el riesgo de fuga. El fiscal Fernando Capello, titular de la UFI N° 2 de Morón, le imputa los delitos de estrago doloso, establecidos en el artículo 186 del Código Penal, por la generación de peligro común a personas y bienes tras la explosión. Capello dispone de dos semanas para decidir si solicita la prisión preventiva del acusado o habilita alguna clase de morigeración de su situación procesal.

El detenido por la explosión en la fábrica de garrafas en Merlo
El detenido por la explosión en la fábrica de garrafas en Merlo

La labor del Municipio de Merlo se centró en la restauración de la zona afectada. Brigadas municipales limpiaron el terreno donde ocurrió la explosión para eliminar cualquier resto de material peligroso, mientras las autoridades locales mantienen contacto estrecho con las familias damnificadas para organizar la reconstrucción.

El operativo de emergencia evitó una tragedia mayor considerando la cantidad de garrafas y tubos almacenados sin medidas de seguridad adecuadas. Según confirmaron los investigadores, la magnitud del depósito clandestino y las condiciones del almacenamiento representaban un grave riesgo estructural para todo el barrio de Mariano Acosta.

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente

Quiénes fueron las víctimas de la explosión

Thiago Nahir Vera, de 18 años, atraviesa su décimo día de internación en terapia intensiva luego de ingresar con traumatismo craneoencefálico grave y hundimiento de cráneo. La asistencia médica incluyó una neurocirugía de urgencia, con craneotomía descompresiva y monitoreo neurológico. Recientemente fue extubado, tolera la alimentación oral y permanece bajo tratamiento con antibióticos mientras recibe apoyo psicológico y contención familiar.

Víctor Hugo Tuller, de 46 años, sufrió quemaduras AB en el 28% de su cuerpo, en el rostro, cuello y ambas manos. Tras una toilette quirúrgica inicial, se encuentra lúcido, estable hemodinámicamente y bajo control clínico en sala general. Permanece en seguimiento por cirugía plástica, con acceso venoso central y administración de antibióticos.

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Diego Robledo, de 41 años, también resultó con quemaduras en el 28% de su superficie corporal, afectando rostro, vía aérea, manos y piernas. Se reporta que permanece estable, bajo analgesia y antibiótico, con pronóstico reservado y acompañamiento de un familiar directo.

Oscar Raúl Kross, de 38 años, atraviesa el cuadro más grave: quemaduras tipo AB en el 41% de su cuerpo, incluyendo rostro, vía aérea, extremidades superiores e inferiores. Continúa intubado en terapia intensiva para procedimientos quirúrgicos repetidos, bajo tratamientos combinados de antibióticos. Presenta sedación profunda y el equipo médico evalúa diariamente la evolución neurológica y orgánica.

Además de las graves víctimas, la explosión obligó a evacuar a decenas de personas. Varias viviendas cercanas sufrieron daños materiales, incluyendo rotura de vidrios y voladuras de objetos. La fiscalía de Morón encabeza la investigación para determinar las causas exactas del siniestro, así como las responsabilidades asociadas al funcionamiento del depósito clandestino.

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