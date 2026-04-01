Crimen y Justicia

Un hombre atacó a tiros a su hijo y a su nuera por un conflicto familiar en Misiones

El agresor fue detenido dos días después. Lo encontraron oculto entre unos pastizales, con armas de fuego en su poder

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Varios agentes de policía uniformados, algunos armados, detienen a un hombre civil en un entorno exterior con vegetación densa
Efectivos policiales detienen al hombre acusado de balear a su hijo y nuera en un operativo realizado en Misiones (Noticias del 6)

Colonia Alberdi fue escenario de un operativo policial de gran despliegue tras un violento suceso familiar que conmocionó a la comunidad. Desde el lunes, patrullas terrestres y drones recorrieron las zonas rurales de la localidad en busca de un hombre señalado, como el presunto autor de un ataque armado contra su propio hijo y su nuera.

Todo comenzó con una conflicto familiar. En cuestión de segundos, la violencia escaló y el hombre, identificado como Ricardo H., abrió fuego contra ambos. El hijo resultó gravemente herido y fue derivado de urgencia a un centro médico, donde permanece bajo asistencia, mientras que la mujer sufrió lesiones de menor gravedad y no se encuentra en riesgo de vida.

En la mañana del martes, la situación tomó un giro decisivo. Tras más de 24 horas de búsqueda ininterrumpida, la Policía de la provincia logró localizarlo y detenerlo. Estaba oculto en un sector de monte dentro de su propia chacra.

De acuerdo con lo informado por el portal Noticias del 6, los efectivos policiales localizaron al hombre agazapado entre la vegetación, en posesión de armas de fuego. Según el parte policial, el sospechoso fue reducido rápidamente y no opuso resistencia significativa. Durante el procedimiento, se procedió al secuestro de las armas que llevaba consigo, las cuales serían las mismas utilizadas en el ataque contra su hijo y su nuera.

La causa quedó en manos de la Justicia local, que deberá determinar la imputación formal del detenido y avanzar en la reconstrucción de los hechos. Los peritajes sobre las armas secuestradas serán claves para corroborar su uso en el ataque. El detenido, de 65 años, permanece incomunicado y a la espera de la audiencia de declaración indagatoria.

De acuerdo con el procedimiento habitual en este tipo de casos, la fiscalía evaluará los informes médicos de las víctimas y los resultados de las pericias balísticas. La calificación legal del hecho podría agravarse dependiendo de la evolución del estado de salud del hijo y de los antecedentes que surjan en la investigación.

Un fusil, un revólver, un machete, un cuchillo, cartuchos de escopeta y paquetes de cigarrillos sobre tierra rojiza, objetos incautados
Un arsenal de armas y municiones fue incautado tras la detención de un hombre acusado de balear a su hijo y nuera en la provincia de Misiones (Noticiasl del 6)

Un padre mató a su hijo en Santiago del Estero

A principios del mes pasado, un epdisodio de violencia familiar sacudió al barrio Sarmiento de la ciudad de Santiago del Estero, dejando como saldo la muerte de un adolescente y la detención de su padre.

La tragedia, ocurrida poco antes de las 22.30, tuvo como escenario la intersección de las calles Inti Huasi y Granadero Saavedra, donde una discusión doméstica se tornó letal.

Según se informó, el agresor, identificado como Miguel “Simpson” Noriega, de 40 años, protagonizó una acalorada disputa con su hijo, Benjamín Noriega, de 17.

La confrontación verbal escaló de manera abrupta y, en cuestión de minutos, el hombre extrajo un cuchillo y atacó directamente a su hijo, asestándole una puñalada en el pecho que resultó mortal.

De acuerdo con el relato de los testigos, tras cometer el crimen, el homicida intentó darse a la fuga a pie. Sin embargo, varios vecinos, alertados por los gritos y la magnitud de la situación, iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras. Entre quienes participaron en la búsqueda se encontraba el hijastro del agresor y testigo directo de la violenta escena.

El recorrido del hombre terminó abruptamente cuando fue alcanzado y reducido por el grupo de perseguidores. En ese momento, varios de ellos lo agredieron físicamente, mientras aguardaban la llegada de la Policía. Finalmente, el personal policial arribó al lugar y procedió a la detención de Noriega, trasladándolo bajo custodia.

En simultáneo a la intervención policial, se reportó que el hijastro del agresor también había resultado herido minutos antes del homicidio, a raíz de otro violento altercado en el mismo sector. Según se detalló, este último, de 19 años, fue víctima de una agresión en circunstancias aún bajo investigación y sufrió lesiones de gravedad. Por este motivo, debió ser trasladado al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado en terapia intensiva.

El doble episodio de violencia generó un enorme despliegue policial en la zona. Personal de la División Homicidios y Delitos Complejos montó un operativo especial para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar la relación entre ambos ataques.

La fiscal Luján González Garay quedó a cargo de la investigación y ordenó la realización de peritajes en la escena, además de la toma de testimonios a los presentes.

De acuerdo con las fuentes policiales, tras el arresto del atacante, se dispuso su traslado inmediato a una dependencia policial, donde permanece alojado a la espera de ser indagado por la fiscalía. En paralelo, se llevan adelante las tareas de reconstrucción de la escena para establecer la cronología exacta de los hechos.

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