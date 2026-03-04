Crimen y Justicia

Un hombre mató a su hijo adolescente de una puñalada tras una pelea en Santiago del Estero

El homicida intentó escapar pero fue agredido por vecinos y detenido por la Policía. Hay un hijastro herido, en circunstancias que aún se investigan

El padre y su hijo
El padre y su hijo se trenzaron en una disputa que tuvo un desenlace fatal (Foto: Diario Norte)

Un episodio de violencia familiar sacudió la noche del domingo último en el barrio Sarmiento de la ciudad de Santiago del Estero, dejando como saldo la muerte de un adolescente y la detención de su padre.

La tragedia, ocurrida poco antes de las 22.30, tuvo como escenario la intersección de las calles Inti Huasi y Granadero Saavedra, donde una discusión doméstica se tornó letal.

Según se informó, el agresor, identificado como Miguel “Simpson” Noriega, de 40 años, protagonizó una acalorada disputa con su hijo, Benjamín Noriega, de 17.

La confrontación verbal escaló de manera abrupta y, en cuestión de minutos, el hombre extrajo un cuchillo y atacó directamente a su hijo, asestándole una puñalada en el pecho que resultó mortal.

El ataque dejó sin vida a Benjamín en el acto, generando una reacción inmediata de consternación y furia entre los presentes.

De acuerdo con el relato de los testigos y lo informado por el portal del Diario Norte, tras cometer el crimen, el homicida intentó darse a la fuga a pie. Sin embargo, varios vecinos, alertados por los gritos y la magnitud de la situación, iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras. Entre quienes participaron en la búsqueda se encontraba el hijastro del agresor y testigo directo de la violenta escena.

El recorrido del hombre terminó abruptamente cuando fue alcanzado y reducido por el grupo de perseguidores. En ese momento, varios de ellos lo agredieron físicamente, mientras aguardaban la llegada de la Policía. Finalmente, el personal policial arribó al lugar y procedió a la detención de Noriega, trasladándolo bajo custodia.

Vista exterior del Hospital Regional
Vista exterior del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo en Santiago del Estero, donde se encuentra internado un hijastro gravemente herido (Diario Norte)

En simultáneo a la intervención policial, se reportó que el hijastro del agresor también había resultado herido minutos antes del homicidio, a raíz de otro violento altercado en el mismo sector. Según se detalló, este último, de 19 años, fue víctima de una agresión en circunstancias aún bajo investigación y sufrió lesiones de gravedad. Por este motivo, debió ser trasladado al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado en terapia intensiva.

El doble episodio de violencia generó un enorme despliegue policial en la zona. Personal de la División Homicidios y Delitos Complejos montó un operativo especial para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar la relación entre ambos ataques.

La fiscal Luján González Garay quedó a cargo de la investigación y ordenó la realización de peritajes en la escena, además de la toma de testimonios a los presentes.

La Fiscalía aguarda en las próximas horas los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la víctima, una medida que será determinante para avanzar en la calificación legal del hecho. Voceros judiciales indicaron que la autopsia permitirá establecer con precisión la mecánica de la herida y confirmar el arma utilizada en el crimen.

De acuerdo con las fuentes policiales, tras el arresto del atacante, se dispuso su traslado inmediato a una dependencia policial, donde permanece alojado a la espera de ser indagado por la fiscalía. En paralelo, se llevan adelante las tareas de reconstrucción de la escena para establecer la cronología exacta de los hechos.

Hasta el momento, no se han informado resultados respecto al estado de salud del otro joven herido, aunque se indicó que su cuadro es reservado y que permanece bajo estricta observación médica.

La investigación continúa bajo la supervisión de la fiscal González Garay, quien dispuso la realización de una serie de pericias complementarias y el análisis de las cámaras de seguridad del sector para determinar la dinámica de la persecución y el momento exacto en que el agresor fue reducido y linchado por los vecinos.

