Investigan a un entrenador de un club de Neuquén por abuso de menores y surgieron denuncias por una estafa piramidal

La entrada del club, en donde habrían ocurrido los hechos (Gentileza: LM Neuquén)

A casi dos semanas de que se conociera la denuncia por abuso sexual contra un entrenador de fútbol del Club Unión Vecinal de Neuquén, las autoridades confirmaron que la investigación se amplió debido a la aparición de más denunciantes. De la misma manera, indicó la posible existencia de una trama de estafas que habría impulsado con la intención de contar con fondos para hacerle regalos a las víctimas.

Desde que la investigación se inició a mediados de marzo producto de la denuncia de un joven que habría sido alumno de D. E. M., el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid señaló que la causa derivó en la ampliación de cargos por tres hechos adicionales y la extensión de la prisión preventiva del acusado a cuatro meses. Los hechos se habrían extendido entre 2025 y comienzos de 2026.

El primer testimonio permitió que otros menores se animaran a denunciar los hechos y declarar en Cámara Gesell. Fue a partir de esas declaraciones que la Fiscalía identificó un mecanismo en el que el entrenador habría realizado transferencias de entre 300 mil y 600 mil pesos y habría ofrecido regalos para ganarse la confianza de los adolescentes.

Según explicó Breide Obeid durante una entrevista para Radio LU5, esos pagos quedaron registrados en cuentas bancarias y en la plataforma Mercado Pago. Por esto, el investigador planteó como hipótesis que el dinero habría sido utilizado como herramienta de acercamiento para convencer a los menores, sobre quienes el entrenador debía velar por su integridad en el ámbito deportivo.

La Fiscalía comprobó la existencia de las transferencias a los menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de estos elementos encontrados, la Fiscalía comenzó a investigar a D. E. M. por presuntamente haber incurrido en los delitos de grooming, exhibiciones obscenas, promoción de la prostitución, corrupción de menores y delitos informáticos. En ciertos casos, se analizaría si los abusos sexuales habrían ocurrido durante entrenamientos, viajes y concentraciones.

De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, Breide Obeid afirmó que el modus operandi está verificado con múltiples elementos y no descartó que el número de víctimas aumente. En paralelo, señaló que se investigará el origen del dinero utilizado en la captación de los menores.

“El dinero obtenido en las estafas era el que se utilizaba para darle a los chicos”, expresó el fiscal, tras descartar que se tratara de una causa aislada. Una de las teorías que se baraja apunta a que el acusado habría montado varias estafas piramidales, para asegurarse los fondos que habría utilizado para ganarse la confianza de los menores de edad.

Por otro lado, el fiscal deslizó que varios testimonios habrían revelado que el sospechoso también habría intentado tener acceso a otras instituciones deportivas de la zona. Aparentemente, se ponía en contacto con las autoridades, con la intención de promover y financiar mejoras en las instalaciones.

Se cree que varios casos ocurrieron durante viajes y concentraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, se agrupan varios casos con características similares y al menos cinco adolescentes más están citados a declarar en los próximos días. No obstante, el fiscal advirtió que la dimensión del hecho aún no está totalmente determinada. Asimismo, se están analizando computadoras y teléfonos secuestrados en busca de nuevas pruebas y potenciales víctimas.

Frente a esto, la Fiscalía activó protocolos para evitar la revictimización de los jóvenes. De esta manera, las entrevistas se realizan mediante la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente, junto con el cuerpo médico forense y equipos interdisciplinarios. “El objetivo es cuidarlos. La primera intervención es de contención, no de investigación”, remarcó Breide Obeid.

Denunciaron a un hombre que ofrecía dólares a menores de edad a cambio de fotos íntimas

Un grave caso de presunto grooming que involucra a alumnas de una escuela de Ibarlucea, provincia de Santa Fe, fue denunciado en la subcomisaría 17ª de esa localidad, luego de que varias madres alertaran sobre el accionar de un hombre que contactaba a menores a través de videollamadas de WhatsApp. Según relataron las madres de las víctimas, el individuo se exhibía masturbándose y ofrecía dinero a las niñas a cambio de fotos íntimas, así como los contactos de otros compañeros.

El hecho salió a la luz el 23 de marzo por la noche, cuando una menor de 12 años le mostró a su madre una videollamada recibida. “Se veía su pene y que estaba masturbándose”, declaró la mujer, quien a partir de ese momento inició una búsqueda para identificar al autor.

El hombre ofrecía dinero para poder acceder a los números de otros menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al revisar los teléfonos, los padres constataron que no se trataba de un caso aislado: varios alumnos de la misma escuela habrían sido contactados de igual manera, recibiendo mensajes en los que se les ofrecían dólares a cambio de imágenes o números de teléfono de otros niños.

De acuerdo con el testimonio de una de las madres recogido por Rosario3, el contacto con uno de los alumnos habría sido utilizado como punto de partida para acceder al resto del grupo, empleando imágenes de un niño para generar confianza.

A partir del número telefónico, los padres lograron avanzar en la identificación del sospechoso. La denuncia señala que el contacto fue vinculado a un comercio en la localidad de Fernández Oro, en Río Negro, y posteriormente a un hombre de 33 años domiciliado en Cipolletti. “Le escribí y me bloqueó de todos lados”, relató una de las madres denunciantes.

Las madres explicaron que varias videollamadas se realizaban mientras el hombre se exhibía desde el interior de un local comercial en el que aparentemente trabajaba. “Las víctimas contaron que se masturbaba detrás del mostrador”, indicaron.

De la misma manera, las denunciantes advirtieron que la situación no era reciente. Según los testimonios, el acoso a menores venía ocurriendo desde hacía más de un mes, lo que generó preocupación por la facilidad con la que el adulto accedía a los teléfonos de los chicos.

La denuncia fue presentada en Santa Fe, aunque el sospechoso reside en la provincia de Río Negro, lo que genera dudas sobre qué jurisdicción avanzará con la investigación. Autoridades policiales de Río Negro confirmaron a LM Cipolletti que están al tanto del caso, pero aún no han recibido un requerimiento formal para intervenir.