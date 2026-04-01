Intensifican la búsqueda de dos mujeres que desaparecieron Neuquén

Las autoridades de Neuquén mantienen en curso la búsqueda simultánea de Gladis Gómez y Silvana Marín

Este martes 31 de marzo, la Policía de Neuquén intensificó el operativo de búsqueda de dos mujeres. El despliegue de las fuerzas de seguridad marca la búsqueda simultánea de Gladis Andrea Gómez y Silvana Gabriela Marín, luego de que ambas fueran vistas por última vez en diferentes localidades. Los agentes policiales intentan obtener datos precisos sobre el paradero de ambas mujeres, mientras que la comunidad y familiares permanecen a la espera de novedades.

Lo que llama la atención es la distancia temporal entre los dos casos, ya que a Silvana Gabriela Marín la buscan desde 2024 mientras que Gladis Andrea Gómez desapareció hace pocos días. Ambas investigaciones parecen haber quedado en blanco debido a la falta de información.

Sobre la desaparición de Gómez, intervino la Comisaría 14° de Cutral Co, quien solicitó a vecinos y potenciales testigos aportar información a través del teléfono oficial (2994-860368). Esta iniciativa remarca la urgencia que presenta el caso de las mujeres que siguen buscando aunque no haya ningún rastro ni ninguna hipótesis de lo que les sucedió.

De acuerdo con la información de LM Neuquén, la última vez que vieron a Galdis fue el 30 de marzo, cerca de las 14 horas, en una vivienda situada en la calle Laguna Blanca N° 935 de la ciudad de Cutral Co. La mujer es de tez blanca, contextura robusta, mide 1,60 metros, tiene cabello claro y ojos marrones. Hasta el momento, las autoridades aclararon que no lograron determinar qué vestimenta llevaba en el momento de su desaparición, ni se pudo confirmar si contaba con un teléfono móvil.

El operativo de búsqueda de Silvana Gabriela Marín de la policía

La búsqueda de Silvana Gabriela Marín en Neuquén

La segunda búsqueda, también en curso en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, involucra la desaparición de Silvana Gabriela Marín, de 53 años. En este caso, la denuncia fue radicada por un familiar tras ser vista por última vez el 16 de marzo de 2024.

La Comisaría 43° de San Martín de los Andes está a cargo de la investigación. Según lo indicado por LM Neuquén, el último registro ubica a Marín en el barrio Los Radales, sobre calle Las Golondrinas 275 de San Martín de los Andes.

Los datos suministrados por sus allegados precisan que la mujer es de tez blanca, contextura delgada, mide 1,87 metros de altura, cabello negro y tiene ojos oscuros. Cualquier novedad sobre su paradero debe ser comunicada al teléfono de la Comisaría 43° (2972-431540).

La búsqueda de Silvana Gabriela Marín

El caso genera especial atención por la distancia temporal entre ambas desapariciones, lo que obligó a la policía provincial a desarrollar operativos independientes para cada una de las mujeres. Ambas búsquedas continúan abiertas y dependen en gran medida de la colaboración ciudadana para seguir avanzando en la localización de Gómez y Marín.

Las acciones policiales mantienen en vilo tanto a los familiares como a la población local. Desde la ciudad de Cutral Co hasta San Martín de los Andes, el pedido de datos y testimonios se ha intensificado, reforzando la hipótesis de que la rápida denuncia y el aporte de información de la comunidad dirigida a las comisarías correspondientes podrían ser determinantes para esclarecer el destino de ambas desaparecidas.

La búsqueda de Gladis Andrea Gómez y Silvana Gabriela Marín también ilustra la dinámica de las acciones policiales ante la desaparición de personas adultas en Neuquén. La simultaneidad de estos casos llevó a la policía provincial a desplegar recursos en puntos distantes y a insistir en la cooperación ciudadana como vía principal para obtener pistas que permitan su localización.