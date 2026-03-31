Crimen y Justicia

Robo de autos, secuestros virtuales y extorsiones: así operaba una banda de gitanos estafadores en CABA

La organización fue desarticulada por la Policía de la Ciudad, tras 26 allanamientos en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata. Fueron arrestadas 14 personas y secuestraron 42 vehículos

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Así fue el megaoperativo de la Policía de la Ciudad contra banda de estafadores gitanos: 14 detenidos y 42 vehículos secuestrados en 26 allanamientos

Una banda de estafadores gitanos fue desarticulada por la Policía de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, tras un megaoperativo de 26 allanamientos simultáneos que concluyó con la detención de 14 personas y el secuestro de 42 autos.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, los procedimientos se llevaron a cabo en la Capital Federal, el conurbano bonaerense, la localidad bonaerense de Campana y las ciudades de Mar del Plata y Rosario.

Un collage de doce fotos de personas; once hombres y una mujer, con sus rostros pixelados, algunos de pie frente a una rejilla de medición
Los 14 detenidos, acusados de integrar la banda de estafadores

La banda está acusada de cometer defraudaciones con vehículos, secuestros virtuales, extorsiones y estafas conocidas como “cuento del tío”. Según la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad, que tuvo a su cargo la investigación, los delitos estaban vinculados a la adquisición y desguace de automóviles en desarmaderos, cuyo dinero obtenido era utilizado para comprar vehículos carteras de lujo y joyas.

“Son gitanos polirrubros que sobre todas las cosas compraban autos para financiar todo lo de más que hacían”, explicó una fuente consultada por este medio.

Primer plano de parachoques, faros, llantas y otras autopartes envueltas en plástico en el suelo. Al fondo, una fila de vehículos estacionados, incluyendo SUV y coches
Las autopartes y los autos incautados que tras el operativo de la Policía de la Ciudad

La investigación comenzó el 30 de enero pasado, cuando la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº35 delegó el caso a la Policía porteña, ante la serie de casos en las Comunas 2, 12, 13 y 14. Bajo la supervisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, a cargo de Manuel de Campos, los oficiales reunieron pruebas durante dos meses, lo que permitió la captura de los sospechosos.

La pesquisa combinó tareas de campo y trabajo tecnológico, con la participación de divisiones como Ciberpatrullaje, Análisis de Patrones Delictuales, CMU, Anillo Digital y Análisis y Protección de Riesgos.

Surtido de armas de fuego largas, una computadora, un portátil, un smartphone y un objeto blanco pequeño con tubos sobre un suelo gris
La Policía de la Ciudad también incautó armas

El caso se inició con la detención de un estafador durante un “cuento del tío”: en su domicilio, las autoridades hallaron alrededor de 30 certificados falsos de venta de vehículos.

Los investigadores identificaron el modus operandi de la banda: adquirían autos a través de redes sociales con documentación incompleta, abonaban solo una parte del valor y, tras tomar posesión, utilizaban los vehículos para nuevos delitos como estafas y secuestros virtuales.

Vista aérea de una superficie oscura que muestra varios teléfonos, tabletas, unidades USB, y una variedad de joyas como anillos, collares y pulseras
Las joyas incautadas por la Policía

Una vez que los autos eran usados en varios hechos, los trasladaban a otras ciudades para venderlos o desarmarlos.

Durante los procedimientos, la policía incautó 41 autos y una motocicleta, principalmente en avenida Rivadavia al 9200, en Villa Luro, donde se decomisaron 18 autos.

Vista superior de una mesa con laptops, tabletas, teléfonos móviles, unidades USB, varias piezas de joyería de oro y dinero en efectivo
Una mesa exhibe una gran colección de dispositivos electrónicos, joyas de oro y billetes de alta denominación, incautados en el operativo

En El Palomar, se secuestraron cinco vehículos y numerosas autopartes en un desarmadero vinculado a la organización.

En otros allanamientos, en los barrios porteños de Versalles y Villa Devoto, se recuperaron joyas, relojes, cadenas y carteras de lujo, así como armas de fuego, entre ellas una escopeta Taurus, una escopeta de doble cañón, una carabina Mauser y dos rifles de aire comprimido. También se confiscaron notebooks, celulares, llaves y documentación de vehículos.

Oficiales de policía en chalecos azules inspeccionan un interior con documentos vehiculares, placas y sobres con nombres de autos esparcidos en el suelo
La Policía de la Ciudad también incautó documentación de valor para la causa

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