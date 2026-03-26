Nahir Galarza salió de prisión y visitó a su abuela en Gualeguaychú

Nahir Galarza es retirada del Tribunal de Gualeguaychú luego de dictarse la prisión preventiva de 60 días (Ricardo Santellan)

Nahir Galarza fue autorizada a abandonar momentáneamente la Unidad Penal Nº6 de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde cumple prisión perpetua desde 2018 por el homicidio de Fernando Pastorizzo.

La joven reclusa de 27 años salió este miércoles por la mañana de la cárcel debido a un pedido concedido por la Justicia por razones humanitarias, confirmaron fuentes del caso a Infobae. Galarza visitó en Gualeguaychú a su abuela materna, quien padece una enfermedad oncológica.

La visita, que se extendió durante aproximadamente una hora, contó con un fuerte operativo de seguridad, bajo la supervisión de agentes penitenciarios de la Unidad N°6, donde está alojada, y transcurrió sin incidentes.

El inspector general Alejandro Mondragón explicó a Elonce que la custodia incluyó personal penitenciario, un chofer y una oficial responsable, quienes acompañaron a Galarza desde la cárcel de Paraná hasta la vivienda de su abuela. Al finalizar el encuentro, la joven fue trasladada nuevamente al penal.

Las fuentes indicaron que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N°2 de Gualeguaychú ordenó el traslado solicitado por el defensor de Galarza, Eduardo Gerard, luego de constatar con un médico forense la existencia de la enfermedad de la abuela de Nahir.

Un permiso poco habitual en el sistema penitenciario

Las salidas transitorias por motivos humanitarios, como la concedida a Galarza, son muy poco frecuentes en las prisiones argentinas. Según el reporte de La Voz, la autorización requirió un análisis particular de la situación médica de la abuela.

Este permiso, de carácter excepcional, busca salvaguardar el derecho a mantener vínculos familiares en casos críticos, bajo un protocolo de vigilancia estricta para evitar cualquier filtración o altercado.

El inspector Mondragón explicó el manejo reservado del caso: “Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio”. Antes de iniciar la visita, el personal penitenciario revisó el domicilio y supervisó todos los movimientos. Tras cumplirse la hora estipulada, Galarza fue devuelta al penal, donde “ha mejorado el comportamiento y ha bajado un poco el perfil”, añadió.

Su vida en prisión

Actualmente, la interna -privada de la libertad desde los 19 años- cumple las normas y participa en actividades laborales y de capacitación en la unidad.

Condenada en 2018 por homicidio calificado por el vínculo, está alojada en un pabellón de la única cárcel para mujeres de Entre Ríos con otras seis internas. Solo comparte tiempo con el resto de la población en el patio del penal.

Amazon Prime estrenó un documental sobre Nahir Galarza

Personas cercanas a ella aseguraron a Infobae que los primeros años de encierro fueron difíciles, pero que, con el tiempo, la convivencia mejoró.

En el último año, Galarza recibió el título de operador preventivo en Salud Mental, un paso intermedio de la formación en Psicología Social que aspira a finalizar en breve. “Le encanta la carrera, le enseñó a tener empatía, a sentir lo que siente el otro. La ayudó mucho”, remarcaron.

Galarza junto a su novio italiano

Las temáticas en las que le gustaría profundizar son las adicciones, la violencia de género y el maltrato infantil. “Le rompe el alma”, dijeron sobre este último. “No sabe si la dejarán ejercer en la cárcel, pero no se desanima”, indicaron al respecto.

Al mismo tiempo, la joven asiste a talleres de yoga y meditación del Arte de Vivir y da clases de gimnasia en la unidad, tras recibirse de personal trainer.

El impacto del caso y las imágenes fake de la joven

La situación de Nahir Galarza reaparece con fuerza en los medios y en el debate social ante cada novedad judicial. Su condena quedó firme en julio de 2019, cuando la Sala II de la Cámara de Concordia rechazó los recursos apelatorios de su defensa.

El homicidio, perpetrado en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, involucró dos disparos -uno en la espalda y otro en el pecho- a su por entonces exnovio Fernando Pastorizzo, cuyo cuerpo fue hallado junto a una motocicleta y dos cascos.

Nahir Galarza había asesinado de dos disparos a su exnovio, Fernando Pastorizzo, durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017

Tras su detención, Galarza admitió haber disparado el arma al presentarse pruebas en su contra, señalando que los hechos fueron “accidentales”, indicó el mismo medio. El tribunal tuvo por probado el homicidio calificado por el vínculo, lo que determinó la pena máxima de prisión perpetua prevista en el Código Penal.

Por otro lado, hace dos meses, allegados a Galarza denunciaron que existen perfiles falsos en redes sociales con su nombre y que circulan fotos con su imagen editada y/o modificada con IA. Y pidieron que no no transfieran dinero a ningún alias vinculado a ella.

El "meme" que se viralizó y varios usuarios creyeron real

La advertencia surge tras la viralización de una imagen suya con un iPhone. En el posteo fake, además, la publicación asegura que la joven condenada por el homicidio de Fernando Pastorizzo compró el teléfono luego de pasar su alias en redes. “Gracias por el esfuerzo”, dice.

Otra de las imágenes falsas de la joven que circuló por las redes

Es un “meme”, una simulación, pero muchos usuarios lo creyeron real. “Es mentira. Ella no pide ni nunca pedirá dinero a sus seguidores. Tampoco nadie en su nombre, no hace colectas”, indicaron fuentes cercanas a Galarza.