Atraparon en Croacia a un hombre acusado en Salta de violar a su prima

El hombre era buscado desde 2020

Un hombre de 32 años, imputado por violar a su prima menor de edad en la provincia de Salta y con pedido de captura nacional e internacional desde 2020, fue detenido en la ciudad de Lovran, Croacia.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal salteño, el fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Esteban Martearena, requirió la extradición del imputado, quien será trasladado en los próximos días primero a la Ciudad de Buenos Aires y luego a esa provincia, donde enfrenta una investigación penal por delitos graves.

De acuerdo con la acusación, el hombre está imputado por facilitación de material pornográfico agravado por haberse cometido en perjuicio de una menor de 13 años, abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, abuso sexual simple agravado por la guarda y exhibiciones obscenas agravadas por haberse cometido en perjuicio de una menor de 18 años, todo en concurso real.

La intervención de la UDIS comenzó en noviembre de 2020, a partir de la denuncia de una joven de 18 años, quien manifestó que su primo había vulnerado su integridad sexual desde que tenía nueve años, hasta los 13. El primer hecho habría ocurrido en la casa de su abuela, donde el acusado exhibió una película de contenido sexual y posteriormente abusó sexualmente de la menor.

Según la denuncia, cuando la víctima tenía 16 años ocurrieron otros dos hechos. La denuncia motivó la investigación penal y la solicitud de detención.

Las tareas investigativas de la fiscalía permitieron reunir pruebas y solicitar la captura del imputado. Al no lograrse su localización en el país, se dispuso su búsqueda internacional.

Lo ubicaron, de acuerdo a la fuentes, en Croacia donde fue apresado por agentes de Interpol. Ahora, esperan su extradición para poder continuar con el proceso penal en su contra.