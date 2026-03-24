Crimen y Justicia

“Hay milanesas en el freezer”: los insólitos errores de la viuda negra Melanie y su cómplice menor de edad

La joven oriunda de Villa Soldati pactó un juicio abreviado por captar a sus víctimas en bares de Palermo para luego drogarlas y desvalijarlas. Se iba de shopping tras quitarles las tarjetas de crédito

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Las torres de Villa Soldati,
Las torres de Villa Soldati, de donde proviene la acusada

Melanie Nicole A. tuvo una carrera como viuda negra tan breve como interesante. La chica de 22 años, oriunda de las torres de la calle Lacarra en Villa Soldati, reconoció su culpa y pactó un juicio abreviado en el Tribunal de Menores N°1. ¿Qué hacía allí, siendo mayor de edad? Simple: su cómplice en sus aventuras de la noche era una adolescente.

Melanie y su socia, representadas por defensoras oficiales, admitieron expresamente dos hechos de robo y seis hechos de uso no autorizado de tarjeta de crédito. Según la Justicia, tras robar las tarjetas de sus blancos, Melanie Nicole y su amiga se iban de shopping. Así, la joven de Villa Soldati recibió una penal un tanto leve: dos años y seis meses de prisión en suspenso. La menor de edad fue declarada culpable. Su pena será fijada en una nueva audiencia agendada para este miércoles 8 de abril.

Ambos robos que les imputan fueron un trabajo propio de la vieja escuela. No hubo nada de Tinder, Badoo o lo que se le parezca: clásicos levantes de bar. Las primeras víctimas fueron un comerciante del rubro informático, 15 años mayor que Melanie, y un ex empleado del Banco Central de la misma edad.

Conocieron a las chicas en un bar de la zona de Plaza Serrano el 22 de septiembre de 2023. Allí, a las 2 AM, el dúo de amigos conoció a “Agustina” -1,70 de alto, apenas vestida en una camisa de microtul, 22 años según ella misma- y a “Morena” -la mayor de las dos, 1,60 de estatura, 29 años según ella misma también-. Para la Justicia, Melanie.

Horas más tarde, el ex bancario afirmó, sonriente:

-Hay milanesas en el freezer.

Tal vez había hambre, tal vez era un código para otra cosa. Así, se dirigieron a la casa del ex bancario, un departamento en la calle Miravé, zona de Barracas, a metros de la Villa Zavaleta, curiosamente, una zona cero para las viudas negras porteñas.

Bebieron whisky. Los anfitriones notaron que la bebida tenía un gusto curioso, “metálico”. Uno de ellos afirmó en la causa que “tras un rato tomando y escuchando música, se dirigieron a una habitación en un plan más íntimo". Explicó que, “luego de sacarse la ropa, no recuerda más nada, hasta que se despertó al día siguiente, que su primer recuerdo nítido fue de las 14.00 horas”.

Al despertar, el anfitrión y su amigo notaron los pantalones bajos. Faltaba la llave de acceso del departamento. También, faltaba casi todo lo demás. El robo fue peor que la resaca: ante la Policía de la Ciudad, denunciaron que les robaron una notebook Dell, una computadora Mac, 248 mil pesos y la cámara de seguridad que filmaba el comedor. Corrieron al lobby del edificio. Una cámara mostró cómo “Agustina”, la más joven, se tomó el atrevimiento de escapar con una campera de su víctima puesta.

Luego, el comerciante entró en pánico. Sus tarjetas comenzaban a enloquecer. Se registraron gastos en un día por más de medio millón de pesos.

Fue la UFECRI -el área de búsqueda de prófugos de la Procuración a cargo del fiscal José Campagnoli- quien conectó a las acusadas a través de sus perfiles de redes sociales con el siguiente caso, que fue investigado por la Fiscalía N°8. Un hombre mexicano y su amigo, a quienes conocieron en el bar Podestá de Palermo, fueron el blanco esta vez. Ocurrió el 9 de diciembre de 2023. Las chicas se llamaron, otra vez", “Agustina” y “Morena”.

La charla en el bar siguió hasta las 5 AM. Los mexicanos regresaron a su departamento. Uno de ellos se dirigó a la habitación con las dos chicas. ¿Fue para realizar un trío, tal vez? Se levantaron igual de robados que las víctimas anteriores. Les faltaban sus relojes, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, computadoras. Un vaso hallado en la casa fue peritado por el Área Toxicológica y Química Legal del Departamento Laboratorio Químico de la fuerza porteña. Se encontró, oh sorpresa, clonazepam, la sustancia favorita de las viudas negras.

Sin embargo, “Morena”, o Melanie, cometió una torpeza doble que fue explotada por División Investigaciones Comunales N° 6. Otra vez permitió que las cámaras la filmen. Peor aún: en el segundo hecho, le había dado su número de teléfono a una de sus víctimas. El análisis determinó que Melanie de Villa Soldati, precisamente, era la titular de la línea.

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