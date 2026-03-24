Crimen y Justicia

Con barro hasta en la nariz: cayó “Culatero”, el prófugo delatado por el hijo de un policía al que le vendió droga

Lo atraparon en Concordia, tras pasar un mes prófugo de la Justicia uruguaya. Había pedido domiciliaria para recuperarse de una cirugía y, cuando se la revocaron, se escapó y cruzó a Entre Ríos

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Con la cara embarrada, así
Con la cara embarrada, así atraparon a Culatero

Lo intentó, pero se le acabó la racha. Un mes pasó prófugo el uruguayo Carlos Damián Araujo, alias Culatero, de 52 años. No se sabe cuánto tiempo estuvo en el país, pero sí que no dejó de hacer de las suyas. Mientras los agentes de la Policía de Entre Ríos lo corrían por el bañado del Arroyo Manzores, él descartaba drogas, municiones y una balanza de precisión. Todo iba cayendo en el barro como si fuera una estela. Él también cayó... En el barro y preso.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que a Culatero lo capturaron policías de la Comisaría 3ª de Concordia este lunes por la noche por una tenencia ilegal de estupefacientes, pero sobre su cabeza pesaba una circular roja de Interpol Uruguay desde el 23 de febrero pasado. Lo buscaban por violar la domiciliaria en el marco de una causa por tráfico interno de armas y venta de drogas al hijo de un policía que le robó el arma a su padre para pagar la pasta base y, cuando lo descubrieron, lo delató.

A Culatero lo arrestaron a la altura del cruce de Tucumán y las vías del barrio Belgrano Sur de Concordia, en el marco de un operativo cerrojo y cuando lo perseguían por una zona de barro y malezas del Arroyo Manzores.

Le secuestraron 28 envoltorios de cocaína por 42,6 gramos, nueve cartuchos calibre .32 y 24 calibre .22, $866.800, 8.000 pesos uruguayos, una balanza de precisión, dos celulares y elementos de corte, que fue dejando como reguero en su intento de fuga.

La Policía de Entre Ríos
La Policía de Entre Ríos con el prófugo

Nacido el 29 de noviembre de 1973 en Salto, Uruguay, la causa en su contra en tierra charrúa comenzó el 2 de febrero del año pasado, cuando un policía denunció que le robaron 34 municiones de su pistola reglamentaria marca Glock calibre 9 milímetros provista por el Ministerio del Interior uruguayo y el arma.

Los investigadores de la Fiscalía Letrada Departamental de 1º Turno de Salto determinaron que el robo lo había cometido el hijo del policía que hizo la denuncia. Según pudo saber este medio, cuando interrogaron al joven, admitió su responsabilidad y mucho más. Dijo que intercambió el arma y las municiones por pasta base.

Eso desembocó en una serie de allanamientos y uno de los lugares indicados por el hijo del policía era el lugar donde vivía Culatero: se le incautaron armas de fuego, celulares, municiones y estupefacientes y lo detuvieron.

Lo que le secuestraron
Lo que le secuestraron

Tres días después de la denuncia, Culatero fue indagado y procesado por un ilícito de receptación, dos delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones y reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes. La pena en expectativa era de 5 años y 6 meses de prisión. Fue alojado en la Unidad INR Nº20 de Salto.

Y allí estuvo hasta principios de enero de este año, cuando fue intervenido quirúrgicamente y, para su mejor recuperación, su defensa solicitó la prisión domiciliaria. El médico forense avaló la solicitud por un mes, lo que le demandaba el posoperatorio. Con el OK de la Fiscalía, le pusieron la tobillera electrónica y lo mandaron a la casa a rehabilitarse.

Para el 2 de febrero pasado, a casi un año de su arresto, cesó el beneficio de la morigeración de las condiciones de detención y se ordenó que vuelva al penal de Salto. Cuando lo fueron a buscar, se dieron cuenta de que se había fugado. Brasil y Argentina figuraban como países a los que podía haber escapado. E Interpol lanzó la alerta.

Dicho y hecho, había cruzado a Entre Ríos y ahora la Justicia uruguaya prepara los papeles para pedir la extradición en un plazo no mayor a 40 días de acuerdo al art. 29 del Tratado de Extradición MERCOSUR.

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