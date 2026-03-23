Fue a celebrar el nacimiento de su nieto y terminó muerto: quién era el hombre asesinado por patovicas en un bar de San Miguel

El video del ataque patovica en el boliche de San Miguel donde mataron a un hombre

La clausura inmediata del bar Sutton en la localidad de Bella Vista, en el partido bonaerense de San Miguel, marcó el desenlace de una noche que comenzó como un festejo familiar y terminó en tragedia. Alexis Oscar “Pipa” Rogers, técnico escénico y vecino de la zona, murió en la madrugada de este sábado tras un enfrentamiento con los encargados de seguridad del local al que había asistido junto a su hijo, de 23 años, y otro hombre de 46.

El motivo que llevó a Rogers al local fue el nacimiento de su nieto el día anterior, una alegría que compartió con amigos y familiares. Era afiliado al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE), desde donde lo despidieron con un mensaje en redes sociales que reflejó el afecto y la consternación de sus colegas. En el mensaje, la Comisión Directiva destacó: “Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen”.

Graduado recientemente del secundario a través del programa FinEs, Rogers se dedicaba a los servicios relacionados a la producción de espectáculos teatrales y musicales, entre ellos el diseño y manejo de escenografía, montaje de iluminación y sonido.

La policía detuvo a los cuatro hombres sospechosos del crimen de un hombre ocurrido en un bar de San Miguel.

Según los registros comerciales a los que accedió Infobae, Rogers era monostributista y acumulaba una deuda de casi 5 millones de pesos con al menos dos entidades bancarias.

“Alexis Rogers “El Pipa”, un hombre de los que este mundo necesita, de los que te ayudaban apenas te conoce. Un señor que se hizo de recursos y experiencia en este mundo de negociaciones, sirvió y ayudó siempre en donde estuvo. De los que pintan su aldea, su último estado de Face decía ‘gracias hija y felicitaciones por el nuevo nieto’”, reza el mensaje de despedida de Sergio Domínguez, hincha de Indepeniente como la víctima.

Con angustia por la muerte de su amigo, Domínguez contó que esa noche, “El Pipa” iba a celebrar el nacimiento y “terminó muerto”. En ese sentido, agregó: “Salió de festejo con su familia y alguien decidió que por la ropa, por la cara o la expresión, porque el Pipa era un chabon rústico, de esos de los que lo querés siempre de tu lado y nunca en contra. Ese tipo no merecía el lugar al que quería asistir, qué dolor querido amigo, qué dolor y qué bronca que por no encajar, alguien decida que tu vida vale menos. Dolor, bronca y asco. Que en paz descanses, hermano”.

El caso

Por el crimen de Rogers hay cuatro patovicas del bar Sutton de Bella Vista detenidos, acusados de haber ahorcado a la víctima durante una pelea. Este domingo por la tarde se conocieron las imágenes del hecho.

Todo sucedió la madrugada de este sábado, alrededor de las 3, cuando policías de la Comisaría 2ª de San Miguel de la Policía Bonaerense llegaron a la esquina de Rodríguez Peña y Paunero tras un llamado de emergencia y hallaron el cuerpo de Rogers en la vereda, el local con las puertas cerradas y un grupo de personas desesperadas.

En el video al que accedió este medio, el cual encabeza esta nota, se ve lo sucedido: la víctima, vestida de bermudas y canguro oscuros, estaba junto a otras personas en la puerta del local, entre ellas su hijo y otro hombre, todos con la intención de ingresar al boliche ubicado en la esquina de Rodríguez Peña y Maestro Ángel D’Elía.

El momento en que "Pipa" Rogers fue reducido por los empleados de seguridad del bar Sutton de Bella Vista.

El personal de seguridad del local les negó el acceso, y Rogers, cuando se aprestaba a irse junto a sus acompañantes, dio media vuelta y le dijo algo a uno de los empleados de seguridad. Según se puede observar en la filmación, la respuesta de uno de los empleados de seguridad fue una cachetada y, luego, la discusión se transformó en un enfrentamiento físico.

En ese contexto, mientras la pelea se desarrollaba, la víctima colapsó en la vereda y murió en el acto.

En la causa interviene la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, a cargo de Lorena Carpovich, que dispuso la detención de los cuatro empleados del local nocturno señalados como responsables del homicidio.

El cuerpo de la víctima sobre la vereda

Los detenidos fueron identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50). Fuentes del caso dijeron a este medio que fueron indagados por el delito de homicidio y la fiscal pidió la conversión de las aprehensiones en detenciones.

La hipótesis inicial indica que la causa de muerte podría ser una asfixia mecánica —es decir, la obstrucción del aire por presión física sobre el cuello—, aunque la confirmación definitiva depende de la autopsia que fue ordenada de inmediato por la fiscalía.

Las autoridades secuestraron el sistema de videovigilancia (DVR) y los teléfonos celulares de los involucrados, elementos que serán sometidos a peritajes para reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho.

El bar fue clausurado después del incidente

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar y confirmó que puso a disposición de la Justicia las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.