Crimen y Justicia

Cuatro horas de tensión en Rauch: debía estar preso por violar a su ex pero rompió la tobillera y la secuestró

El trabajo de la DDI de Azul y el Grupo Halcón permitió liberar a los hijos del acusado y a la víctima. Los detalles de un caso que comenzó con un abuso sexual

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Tras el trabajo de la DDI de Azul y el Grupo Halcón lograron rescatar a la víctima y recapturar al preso que se había sacado la tobillera

Conocer el pasado es clave para entender el presente. Así, primero hay que retroceder 199 días para comprender lo que sucedió este lunes en el establecimiento rural “La Lonja”, ubicado a unos 17 kilómetros de la ciudad de Rauch del centro-este bonaerense, donde una mujer fue rescatada de las garras de su ex gracias a un trabajo coordinado de la DDI Azul, el Grupo Halcón de la Policía de la provincia y el fiscal Marcos Eguzquiza.

Ese 5 de septiembre pasado, ella, de 46 años, no lo dudó. Fue hasta la comisaría de Tandil y a la sede de Fiscalías local para denunciar que su ex pareja Jairo Corsi, de 46 años, la llevó hasta un campo y allí la amenazó con un cuchillo para abusarla sexualmente.

Con todos los resortes de la Justicia activos, siete días después se detuvo a Corsi y se lo imputó por los delitos de abuso sexual y amenazas agravadas. El acusado quedó con prisión domiciliaria en una casa del pasaje Catriel al 200 de Tandil. Le pusieron una tobillera electrónica.

Pasarían 189 días para que se volviera a desatar el calvario en la vida de ella. Según pudo saber Infobae, este viernes, llamó al 101 desde una estación de servicio ubicada en Juan N. Fernández, en la ciudad de Necochea. Allí le dijo al operador que su ex, el que debía estar en prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, la había privado de su libertad.

Tensión en Rauch con un preso que violó la domiciliaria y secuestró a su ex: así los captaron las cámaras de seguridad cuando iban en moto por la ruta

Dicho y hecho, las autoridades constataron que Corsi se había cortado la tobillera electrónica y no estaba preso en la casa del paraje Catriel de Tandil. Tampoco nada se sabía de ella y entonces se inició una causa por averiguación de paradero.

Se estableció así que ese llamado era tan cierto como temible: el imputado había captado a su ex y la mantenía cautiva. Las cámaras de seguridad fueron cruciales. El prófugo la llevaba en una camioneta Ford Ranger y, por los impactos de las antenas de los teléfonos, se los ubicó en San Manuel, de la localidad de Lobería, al día siguiente del pedido de auxilio de ella.

Este domingo, se allanó por orden del juez de garantías N°2 Juan J. Suárez la casa de Corsi en Tandil, donde debía estar preso, y se secuestraron celulares. En paralelo, la camioneta del prófugo fue hallada abandonada en Juan N. Fernández. Había quedado encajada. Pero no ellos: se la llevó en una moto Kawasaki negra rumbo a la ciudad de Rauch.

La camioneta quedó encajada
La camioneta quedó encajada

Esta madrugada, la SubDDI de Las Flores y agentes del Comando de Patrulla de Rauch hallaron al prófugo y a la víctima en el establecimiento rural “La Lonja”. Al notar la presencia policial, Corsi se atrincheró y tomó a su ex como rehén.

Los policías lograron que los dos hijos de Corsi dejaran la propiedad, mientras escuchaban cómo el prófugo amenazaba con quitarse la vida. “Los oficiales fueron al límite y primero negociaron la entrega de los chicos y después llamaron al Grupo Halcón”, contó una fuente del caso a este medio.

Con personal del GAD de la Bonaerense, un negociador y el Grupo Halcón en el lugar, se estableció un perímetro y, tras cuatro horas y media de tensión, se irrumpió en el lugar: los policías redujeron al imputado y, si bien Corsi disparó, no lesionó a nadie. Fue trasladado a la Comisaría 4ª luego de poner a la víctima a salvo.

Lo que le secuestraron a
Lo que le secuestraron a Corsi

A Corsi le secuestraron un revólver calibre .22, marca Tala, con cinco cartuchos intactos y una vaina servida y ahora deberá responder ante el fiscal Eguzquiza de la UFI N°16 de Azul.

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