Crimen y Justicia

Una policía federal murió tras ser baleada en la cabeza por su hijo de 15 años durante una discusión

El caso ocurrió este sábado en Villa Gobernador Gálvez. La víctima tenía 44 años

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La víctima murió en el
La víctima murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Una cabo de la Policía Federal Argentina murió en las últimas horas luego de recibir un disparo en la cabeza por parte de su hijo de 15 años durante una discusión en su casa de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió este sábado por la tarde, alrededor de las 18, en una vivienda ubicada sobre la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300. La mujer, que cumplía funciones en la División Unidad Operativa Federal Rosario (DUOF Rosario), se encontraba fuera de servicio.

De acuerdo a los datos del parte oficial, la agente, identificada como Rosalía Yamila La Roza, de 44 años, mantuvo una discusión con su hijo adolescente, quien tenía un arma de fuego en su poder.

La reconstrucción parcial de los investigadores indica que, en circunstancias que se investigan, durante el altercado el menor efectuó un disparo que impactó en la cabeza de La Roza.

Según pudo saber este medio, el arma utilizada no fue identificada formalmente hasta el momento, por lo cual las autoridades trabajan para determinar su procedencia y si pertenecía a la policía federal.

Tras lo sucedido, fue el propio adolescente quien llamó a una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Minutos después, el personal médico llegó al lugar y trasladó a la mujer al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en la ciudad de Rosario. El diagnóstico indicaba: “Herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica”.

La víctima ingresó al hospital en estado crítico y fue intubada mientras los equipos médicos intentaban reanimarla. Sin embargo, su estado era gravísimo y murió pese a los esfuerzos del personal de salud.

Las fuentes consultadas confirmaron que la policía falleció cerca de las 19.45, según informó el médico de guardia a la comisaría 16, que intervino en el caso.

El hijo de la víctima quedó bajo resguardo de su padre, quien es efectivo de la Policía de la Provincia de Santa Fe y ex pareja de La Roza.

En la investigación interviene la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, que ya realizó las pericias en el domicilio y levantó rastros junto con otros procedimientos de rigor. El jefe de la DUOF Rosario, el subcomisario Víctor Alfonso, se trasladó al lugar del hecho.

Además, familiares de la víctima permanecieron acompañados por personal policial en el hospital mientras avanzaban las actuaciones judiciales correspondientes.

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