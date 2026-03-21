Crimen y Justicia

Dos ONGs buscan adoptantes para los perros rescatados de un criadero clandestino en Mendoza

Las organizaciones Salvando Patas y Las Patas en Nuestras Manos confirmaron el traslado de los 81 animales hacinados en El Sauce, Guaymallén. “Por el momento, los cachorros no están en adopción, ya que continúan en control, monitoreo y recuperación”, explicaron

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El operativo allanamiento del criadero clandestino en el distrito El Sauce (Municipalidad de Guaymallén)

En un operativo judicial llevado a cabo durante la mañana del jueves en la localidad de El Sauce, Guaymallén, provincia de Mendoza, un grupo de especialistas logró el rescate de 81 perros, en su mayoría de raza Pinscher miniatura, que permanecían en estado crítico dentro de un criadero clandestino.

Luego del allanamiento, dos ONGs intervinieron para buscar adoptantes para varios de ellos como así también curarlos, alimentarlos y darles un hogar provisorio. Una de las organizaciones que asumieron la custodia fue Salvando Patas, de Guaymallén, que cuidan a un pequeño grupo de los rescatados, mientras que Sus Patas en Nuestras Manos, organización de San Martín, recibió 31 perros.

La situación actual de varios
La situación actual de varios de los perros rescatados por las ONGs mendocinas

Por el momento, los cachorros no están en adopción, ya que continúan en control, monitoreo y recuperación. Hoy, gracias al esfuerzo conjunto, 31 de estos animales están en tránsito con las chicas de Sus Patas en Nuestras Manos, de San Martín. Gracias a ellas se pudo lograr esto, porque nosotras no contábamos con el espacio suficiente para recibir a tantos animales". indicaron desde Salvando Patas.

El informe técnico resalta, más allá de la malnutrición, enfermedades y nulo aseo, el bajo nivel de socialización y el comportamiento temeroso de los animales, muchos de los cuales habrían sido explotados reiteradamente para reproducción. “De a poquito vamos logrando avances: hoy 5 perritos ya se dejaron tocar, algo enorme para ellos que vienen con tanto miedo. Van confiando paso a paso, a su tiempo”, informaron desde la ONG de Guaymallén.

La ONG Salvando Patas informó
La ONG Salvando Patas informó acerca de la situación de la "manada perruna" que rescataron y explica las condiciones de los futuros adoptantes: "Muy pacientes"

Y señalaron que los perros se encuentran bajo vigilancia sanitaria constante. Por eso, resaltaron: “Seguimos buscando hogares de tránsito o adoptantes muy pacientes, ya que son animales que todavía no se dejan manipular con facilidad. Tienen muchísimo miedo y necesitan amor, respeto y tiempo para poder adaptarse. Claramente, nunca conocieron lo que es el cariño”. Y se sorprendieron por la cantidad de consultas para adoptarlos. “Es enorme”, sintetizaron.

Ambas ONGs difundieron canales de colaboración, incluidos alias bancarios para donaciones -salvando.patas (Aldana Mesa), salvando.patas.ong (Asoc Civil) y suspatasong2025 (ONG)- destinados a cubrir los costos de atención veterinaria, alimentación y alojamiento, con el objetivo de darles la oportunidad de encontrar una familia y evitar futuras situaciones de maltrato animal. “No podemos entender cómo esto sigue pasando. No seas cómplice. No compres animales, adoptá. Esto pasa en la mayoría de los criaderos que no están habilitados", postearon indignadas las rescatistas.

El posteo de Sus patas
El posteo de Sus patas en nuestras manos, que recibieron a 31 perros del allanamiento, y llevaron a varios de ellos a control veterinario

Las tareas de recuperación incluyeron evaluaciones clínicas, estudios de laboratorio, desparasitación, vacunación antirrábica y la aplicación de un plan de esterilización integral, informó la Municipalidad. “Por suerte, están comiendo muy bien. Pero también implica muchísimo trabajo: hacen sus necesidades constantemente y debemos limpiar cada dos horas, por lo que estamos necesitando productos de limpieza, mantas y colchas con urgencia”, expresaron desde Salvando Patas.

Cómo fue el allanamiento

En un operativo judicial realizado en la localidad de El Sauce, Guaymallén, provincia de Mendoza, un grupo de especialistas logró el rescate de 81 perros, en su mayoría de raza Pinscher miniatura, que permanecían en estado crítico dentro de un criadero clandestino.

Las tareas de recuperación abarcaban
Las tareas de recuperación abarcaban evaluaciones clínicas, desparasitación, vacunación y un plan integral de esterilización animal

La intervención, desarrollada a raíz de denuncias de vecinos y con la participación de la Municipalidad de Guaymallén, fuerzas policiales y veterinarios, tuvo como objetivo frenar la comercialización ilegal de mascotas y evitar el riesgo sanitario futuro.

Tras ser retirados del lugar, varios de los canes fueron trasladados a refugios, donde requieren hogares provisorios y apoyo económico para permitir su recuperación. Según el municipio, la principal hipótesis es que se trataba de un negocio clandestino sin ningún resguardo sanitario.

Varios de los cachorritos rescatados
Varios de los cachorritos rescatados durante el allanamiento en Guaymallén

De acuerdo con registros del área de Zoonosis municipal, el procedimiento expuso un panorama de abandono grave: los animales fueron hallados hacinados, desnutridos, con fracturas expuestas, sarna y lesiones sin tratar, y permanecían entre excrementos y agua contaminada.

La gravedad del caso se reflejó también en el secuestro de documentación, medicación vencida y dispositivos electrónicos presuntamente ligados a la actividad ilegal, elementos que formarán parte de la prueba judicial.

El operativo en el criadero
El operativo en el criadero clandestino en El Sauce, Guaymallén

Como resultados del operativo, un hombre fue detenido y quedó a disposición de la justicia bajo cargos de posible maltrato animal y otras infracciones conexas.

La municipalidad de Guaymallén comunicó que la causa penal sigue abierta y que los dispositivos electrónicos y documentación incautados serán clave para determinar responsabilidades eventuales. El objetivo de las autoridades es asegurar una adopción responsable que evite el regreso de los perros a circuitos de explotación ilegal.

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