Condenaron a tres hombres por el crimen del veterano de Malvinas en Lanús

El crimen ocurrió el 30 de marzo de 2024

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Avellaneda-Lanús condendó a tres hombres por el asesinato de Ricardo Akins, suboficial retirado de la Infantería de Marina y ex combatiente de Malvinas, ocurrido en marzo de 2024 durante un intento de robo en el partido de Lanús.

Akins, quien había integrado la Agrupación Comandos Anfibios y pertenecía a la promoción 46 de la Escuela de Suboficiales de la Infantería de Marina. El crimen ocurrió el 30 de marzo de 2024, cuando Akins y Claudio Guzmán, de 49 años, realizaban una custodia particular en la vivienda de una mujer de 77 años en Lanús. Ambos descargaban objetos de una camioneta Volkswagen Amarok frente a una casa ubicada en la intersección de las calles Arturo Illia y Ferré. En ese momento, fueron sorprendidos por dos delincuentes armados que buscaban robar pertenencias de valor.

Dos de los tres condenados por el asesinato ocurrido el 30 de marzo de 2024 en Lanús

El tribunal, tras evaluar la prueba reunida durante la instrucción, sentenció a R. M. C. y H. Z. a 15 años de prisión. A su vez, J. O. A. recibió una pena de 12 años.

De acuerdo con la investigación, pudieron comprobar que R. M. C. fue el autor material del disparo que le costó la vida a Akins, mientras que H. Z. fue hallado culpable por su participación directa en el hecho.

De acuerdo con lo informado por el portal El Diario Sur, los jueces establecieron que J. O. A. cumplía la función de conductor del vehículo utilizado para la huida y su rol fue clave para la consumación del asalto.

Días después del hecho, R. M. C. fue arrestado tras siete allanamientos coordinados por la DDI de Avellaneda-Lanús, bajo órdenes del Juzgado de Garantías N°3. En el domicilio del principal acusado, la Policía incautó una escopeta calibre 12/70, elemento que fue incorporado como prueba en el expediente judicial.

La víctima, el excombatiente de Malvinas Ricardo Akins asesinado en Lanús

Por su parte, J. O. A. fue localizado y detenido en el barrio San Pedrito, provincia de Jujuy, tras ser identificado por el análisis de antenas de telefonía celular. H. Z. también fue arrestado en el marco de la misma investigación, que involucró el cruce de datos de cámaras de seguridad y testimonios de testigos presenciales.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto del ataque. En las imágenes, se observa un forcejeo entre uno de los asaltantes y Guzmán, quien resultó herido. En paralelo, el otro agresor efectuó un disparo que impactó en la cabeza de Akins, provocando su muerte en el acto.

El material fílmico muestra que, tras perpetrar el ataque, uno de los asaltantes se acercó al cuerpo de la víctima y le sustrajo un objeto, que los investigadores presumen sería el arma reglamentaria que portaba el ex combatiente. Otra grabación evidencia la huida de los implicados: uno de ellos portaba una pistola, mientras que el otro manipulaba otra arma que podría corresponder a la sustraída.

La causa fue instruida por el fiscal Martín Darío Rodríguez, de la UFI N°6, quien llevó adelante la investigación que permitió identificar y detener a los responsables.

Akins era recordado en la comunidad militar por su paso por la Agrupación Comandos Anfibios y su participación en la promoción 46 de la Escuela de Suboficiales de la Infantería de Marina.

El hecho fue calificado en la instrucción como un homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de armas de fuego y la intervención de dos o más personas.