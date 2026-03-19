Crimen y Justicia

Caso Esmeralda: el gobernador de Córdoba pidió que investiguen las circunstancias de la desaparición

Martín Llaryora destacó el trabajo de todas las fuerzas de seguridad que participaron de la búsqueda y el hallazgo de la nena de 2 años

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El gobernador Martín Llaryora pidió
El gobernador Martín Llaryora pidió que es esclarezcan las circuntancias de la desaparición de la menor

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, pidió que se investiguen las circunstancias de la desaparición de Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años que estuvo perdida durante casi 24 horas en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, y que fue encontrada con vida este jueves antes del mediodía no muy lejos de su casa.

A través de su cuenta de X, el mandatario provincial exigió que la Justicia determine qué pasó antes de la desaparición y las horas posteriores que mantuvieron en vilo al país.

“Ahora es fundamental esclarecer lo ocurrido. Es imprescindible que la Justicia investigue con profundidad y determine a fondo las circunstancias de la desaparición. La angustia atravesada por la familia y la experiencia vivida por la pequeña Esmeralda merecen la mayor de las certezas respecto de lo que pasó”, escribió el gobernador.

En ese sentido, Llaryora destacó el trabajo de todas las fuerzas de seguridad y organismos que participaron del operativo de búsqueda.

“Quiero felicitar y reconocer el compromiso de nuestra fuerza policial y de todos los equipos que participaron en la búsqueda y el hallazgo con vida de Esmeralda, la niña de 2 años que permaneció desaparecida desde ayer en barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín”, expresó.

“Se desplegó un intenso operativo en el que se pusieron a disposición todos los recursos necesarios para encontrarla. Más de 250 efectivos de la Policía de Córdoba, DUAR, ETAC, la Dirección Bomberos, Bomberos Voluntarios, Patrulla Rural, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Guardia Local y distintos cuerpos especiales trabajaron de manera articulada”, recordó el mandatario cordobés.

En ese sentido, señaló que “se sumaron perros de búsqueda y rescate, junto con drones equipados con visión nocturna y detección térmica”. Aseguró que es “un resultado positivo que fue posible también gracias al trabajo coordinado con fuerzas de seguridad nacionales”.

El hallazgo de Esmeralda

Esmeralda fue hallada este jueves tras un gran operativo de búsqueda desplegado en la zona del barrio San José Obrero. El hallazgo de la niña fue confirmado antes del mediodía del jueves por el Ministerio Público Fiscal. Según detallaron, la menor estaba en un descampado cerca de su casa y en buen estado de salud.

La menor fue encontrada antes
La menor fue encontrada antes del mediodía en un descampado cercano a su casa

En el predio donde la encontraron ya trabajan las autoridades de la Fiscalía de turno para determinar qué ocurrió con la niña. También fueron convocados sus familiares, que se reencontraron con Esmeralda tras largas horas sin saber de su paradero.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que la menor estaba a unos 300 metros de su vivienda y en una zona que ya había sido rastrillada. Otro dato llamativo para la investigación sobre su paradero es que tampoco estaba deshidratada, lo que daría la pauta de que no estaba perdida.

Por ahora, la principal hipótesis de los investigadores es que alguien la tenía y la dejó ante gran el gran operativo policial en el lugar.

Según indicaron a este medio, Esmeralda fue trasladada al Hospital Domingo Funes, en Santa María de Punilla, donde fue sometida a una serie de chequeos de rutina para corroborar su estado de salud. Llegó al centro de salud en ambulancia, acompañada por la fiscal, la madre y el padre. La niña solo tiene un raspón en las cejas.

La búsqueda de Esmeralda

La búsqueda comenzó el miércoles, cerca de las 14.30, cuando la madre de Esmeralda descubrió la ausencia de su hija cuando cocinaba. Al momento de la desaparición, la nena estaba descalza y, aunque la puerta trasera habría estado abierta, ningún integrante del núcleo familiar la vio salir.

La mujer dio aviso a la Policía local de Cosquín, quienes tomaron inmediata intervención realizando rastrillajes en conjunto con personal de Bomberos Voluntarios y Brigadas Especiales del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo).

Poco después, se emitió la Alerta Sofía y todas las fuerzas de seguridad se pusieron a disposición de la búsqueda. La PFA dispuso controles vehiculares en las rutas de todo el país.

La Fiscalía de Instrucción número 2 de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, investiga el caso.

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