Crimen y Justicia

La caída de los ladrones que simulaban ser policías para cometer robos y entraderas en zona norte

La banda fue desbaratada en un operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los sospechosos están acusados de robo agravado y asociación ilícita. Cómo actuaban

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Así actuaba la banda criminal de zona norte

Seis miembros de una banda criminal acusada de cometer robos agravados en la zona norte del Gran Buenos Aires fueron detenidos este miércoles por la Policía Bonaerense tras una serie de allanamientos coordinados en los partidos de Tigre y Malvinas Argentinas. Los arrestos se concretaron tras una investigación de dos meses encabezada por el fiscal José Amallo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la organización operaba de manera planificada y con una particularidad: para concretar los robos, se hacían pasar por policías. Utilizaban chalecos antibalas, armas de fuego cortas y largas, gorras y prendas similares a las de las fuerzas de seguridad. Además, se desplazaban en vehículos que facilitaban el acceso rápido a los lugares seleccionados.

Los asaltos iniciaban con la irrupción en los domicilios o en comercios, donde los sospechosos se presentaban como agentes, exhibían pistolas y chalecos, y con amenazas reducían a las víctimas para sustraer dinero y objetos de valor. La logística incluía tareas previas de inteligencia, vigilancia y una estricta coordinación interna para evitar ser detectados, según la investigación.

Los seis detenidos
Los seis detenidos

En los últimos meses, la banda había llevado a cabo una seguidilla de asaltos de este tipo, todos en la zona norte del conurbano bonaerense.

El primero fue el 23 de noviembre de 2025, cuando se registró un robo en la imprenta Madygraf de Garín. La vícitma fue una mujer de 55 años. El 15 de enero de 2026, en Tigre, cometieron otro asalto similar. El 19 de febrero de 2026, en Don Torcuato, atacaron a un adolescente de 18 con la misma maniobra. Finalmente, el pasado 20 de febrero, un hombre de 47 sufrió un robo de la banda en el barrio San Pablo de El Talar.

Un integrante de la organización
Un integrante de la organización con uniforme de policía

Estos hechos -investigados por distintas unidades fiscales, entre ellas la UFI Garín, la UFI Rincón del Milberg y la UFI El Talar- se sumaron al caso que dio inicio a la causa y derivaron en los allanamientos y detenciones concretados por la policía. En la investigación participó personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tigre (EPDS Tigre) y el Grupo Táctico Operativo (GTO).

Las autoridades atribuyen a esta banda todos estos robos realizados bajo esta modalidad en distintas localidades del norte del conurbano bonaerense.

Una cámara de seguridad captó
Una cámara de seguridad captó a la banda en acción

Así, tras dos meses de investigación, lograron identificar a los miembros de la organización. Según se reconstruyó, la banda era liderada por Julio Esteban Baldes (58), quien fue aprehendido junto a Federico Mario Nahuel Baldes Gonzalez (31), Ana Laura Umbidez (30), Giménez Nicolás (39), Gabriel Emiliano Gavilán Herrera (28) y Luciano Matías Colayago (33).

Durante los procedimientos también se incautaron un Volkswagen Fox, fundas de chalecos antibalas, dinero, teléfonos celulares, gorras, prendas policiales y otros elementos de interés para la causa que refuerzan la hipótesis del accionar simulado como policía.

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