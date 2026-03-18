Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre por amenazar al legislador Waldo Wolff y a su familia

El sospechoso fue arrestado por la Policía de la Ciudad. Los mensajes intimidatorios los enviaba por redes sociales

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Waldo Wolff
Waldo Wolff

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre acusado de amenazar al legislador Waldo Wolff y a su familia tras una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el exministro de Seguridad porteño el pasado 6 de marzo. El operativo se realizó en una vivienda de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, donde agentes de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales concretaron un allanamiento por orden judicial.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la intervención se originó cuando Waldo Wolff advirtió a las autoridades sobre una serie de amenazas recibidas a través de la red social Instagram. La denuncia activó el trabajo de los especialistas en ciberdelitos, quienes rastrearon los perfiles y registros digitales asociados a la cuenta desde la que surgieron los mensajes intimidatorios.

Las tareas de rastreo digital permitieron identificar la dirección IP vinculada a la cuenta utilizada para enviar las amenazas. Así, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas, bajo la titularidad de Miguel Kessler, instruyó a los investigadores para profundizar el análisis sobre los domicilios asociados a las direcciones detectadas. De acuerdo con la información oficial, uno de esos domicilios coincidió en dos de las técnicas de investigación aplicadas por el área de ciberdelitos.

El detenido
El detenido

A partir de estos datos, la fiscalía solicitó al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 12, a cargo de Juan Neumann, la autorización para allanar la propiedad ubicada en Florencio Varela. El procedimiento contó con la intervención del Juzgado de Garantías 8 del Departamento Judicial de Quilmes.

Durante el operativo, los agentes localizaron al principal sospechoso, un hombre de 29 años, quien quedó notificado por disposición de la magistratura para presentarse a declaración indagatoria.

En el lugar, los oficiales secuestraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. El análisis de los dispositivos será clave para determinar el alcance de las amenazas y posibles vínculos con otros hechos similares.

El expediente judicial se encuentra bajo secreto de sumario mientras avanza el análisis de la información digital incautada.

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