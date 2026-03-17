Violencia en un hotel de Córdoba: un huésped atacó al encargado con un cuchillo y quedó detenido

El episodio ocurrió en el barrio Cofico de Córdoba (Google Maps)

Un hombre de 37 años fue detenido en las últimas horas tras atacar por la espalda con un cuchillo al encargado del hotel donde se hospedaba, ubicado en un barrio céntrico de la ciudad de Córdoba.

Según las primeras informaciones, el episodio se desencadenó en medio de una discusión. En ese contexto, el ahora detenido extrajo un cuchillo y le provocó una herida superficial en la espalda al trabajador.

De acuerdo con medios locales, el ataque se registró en un establecimiento ubicado sobre la calle Jerónimo Luis de Cabrera al 300, en el barrio Cofico, en el norte de la ciudad.

Por motivos que aún se investigan, el huésped mantuvo un fuerte altercado con el encargado antes de la agresión. Si bien la lesión no revistió gravedad, la víctima debió recibir asistencia en el lugar.

Tras la detención, los efectivos realizaron un registro en la habitación del agresor, donde secuestraron el arma blanca utilizada en el ataque y dos réplicas de armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros.

El hombre fue trasladado a la unidad judicial correspondiente y quedó a disposición de la fiscalía de turno. En paralelo, se investiga si posee antecedentes penales y si las réplicas podrían estar vinculadas a otros hechos delictivos en la zona.

Dos réplicas de armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros.

Durante el mediodía del sábado 7 de marzo, un episodio de violencia sacudió la ciudad de Córdoba cuando una discusión de tránsito escaló hasta convertirse en una agresión física. Un hombre fue atacado con una botella de vidrio rota y debió ser trasladado de urgencia.

El violento ataque ocurrió en la intersección de avenida Ciudad de Valparaíso y Cabo Cuevas, en el barrio Inaudi. La víctima terminó internada en el Hospital Príncipe de Asturias luego de que el agresor lo lastime, dejándole un gran corte en el cuello.

El operativo policial culminó en barrio Angelli II, donde agentes detuvieron a un hombre y una mujer en Manzana 42, lote 1. Ambos habían mantenido una disputa vial previa con el herido, según informó la pareja de la víctima.

Durante la intervención, la policía secuestró un Ford Escort utilizado por los sospechosos y la botella de vidrio que fue utilizada en el ataque.

La víctima terminó internada en el Hospital Príncipe de Asturias

En tanto, la noche 6 de marzo se desató un conflicto por un auto mal estacionado en el barrio Alta Córdoba. El incidente tuvo lugar en la calle Trafalgar al 650 y terminó con un vecino apuñalado. El hecho se produjo después de que el dueño de una vivienda advirtiera que el vehículo de una joven bloqueaba el acceso a su cochera y solicitara su remoción.

El incidente dejó al hombre con cortes superficiales en el hombro y la pierna izquierda, de acuerdo al reporte médico realizado en el lugar por el servicio de emergencias, que determinó que no fue necesario trasladarlo al hospital. El conflicto inició cuando la víctima arribó a su domicilio y advirtió la obstrucción; al reclamar a la conductora para que retirase el auto, la situación escaló.

El padre de la mujer llegó minutos después y, tras bajar de su vehículo con un cuchillo, comenzó a increpar al vecino. La confrontación se tornó violenta y desembocó en el ataque con arma blanca. El agresor fue detenido en el sitio por personal policial, que también procedió al secuestro del automóvil involucrado en el hecho, y permanece a disposición de la Justicia.

En tanto, la víctima fue atendida por personal del servicio de emergencias, que constató las lesiones.

El mismo viernes, en el barrio General Bustos, un limpiavidrios fue detenido luego de ser acusado de atacar a un automovilista. Sucedió en Pablo Rodríguez al 700 cuando ambos hombres mantuvieron una acalorada discusión. Este caso terminó con la detención del limpiavidrios tras la llamada al 911.