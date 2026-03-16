Crimen y Justicia

Feroz entradera en Ituzaingó: torturaron a un comerciante hasta matarlo

Andrés Cerviño fue encontrado muerto y maniatado por su hermana. Creen que la misma banda, en otro robo, le quemó los dedos a una jubilada. Hay un detenido

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Víctor Fernando David Cequeira (42),
Víctor Fernando David Cequeira (42), el sospechoso detenido cuando circulaba por el barrio porteño de Mataderos.

Un comerciante de Ituzaingó, identificado como Andrés Aníbal Cerviño, de 54 años, fue torturado y asesinado durante una feroz entradera registrada el viernes pasado, sobre calle Bacacay al 900, entre General Miguel Soler y General Las Heras.

Tras el robo, efectivos de la DDI de Morón, junto agentes de la Policía de la Ciudad, detuvieron en el barrio porteño de Mataderos al propietario del auto en el que se movía la banda que atacó a Cerviño.

Sus cómplices son buscados por los detectives. Creen que habrían participado del asalto otros tres delincuentes. En la causa interviene la fiscal María Alejandra Bonini, titular de la UFI N°2 de Ituzaingó.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron la hermana de la víctima descubrió el crimen. La mujer, que había ido a visitar a Cerviño, notó que la puerta de ingreso se encontraba abierta.

Según su relato, caminó hasta la habitación de su hermano y lo encontró tendido sobre el suelo, atado de pies y manos, en medio de un importante desorden que habrían dejado los ladrones mientras buscaban dinero en efectivo y objetos de valor. Asimismo, constató que la reja de una de las ventanas estaba forzada.

Al llegar al lugar del hecho, un médico del SAME constató que el comerciante estaba muerto.

El Renault Fluence gris en
El Renault Fluence gris en el que se movía la banda de delincuentes.

La fiscal Bonini dispuso el análisis de imágenes de las cámaras de seguridad privadas de la zona y municipales de Ituzaingó.

Dichas grabaciones fueron determinantes para identificar el auto en el que se movían los sospechosos, un Renault Fluence color gris que había sido utilizado, cinco días antes, en otra entradera a una jubilada, a quien le quemaron las yemas de los dedos.

En simultáneo, los investigadores verificaron que el mismo vehículo había sido publicado en la plataforma Facebook Marketplace en octubre de 2025, mediante un perfil apócrifo a nombre de Ariel Gutierrez, en cuya publicación se lo ofrecía a la venta, pero con la particularidad de que se hallaba inhibido.

Del mismo modo, se logró establecer que el auto se encuentra registrado en una aplicación de viajes, por lo cual la fiscal Bonini solicitó los informes correspondientes a fin de determinar la persona habilitada.

Luego de requerir la colaboración a los anillos digitales y Centro de Monitoreo de la ciudad de Buenos Aires, el auto en el que se movía la banda fue divisado por personal de la Policía de la Ciudad cuando circulaba por la intersección de las avenidas Castañares y Larrazabal, a tan solo una cuadra de la autopista Dellepiane.

Los tres teléfonos celulares secuestrados
Los tres teléfonos celulares secuestrados tras el allanamiento al domicilio de Cequeira.

Al solicitar que detuviera su marcha, los agentes procedieron a la aprehensión del conductor, identificado como Víctor Fernando David Cequeira (42), quien llevaba puesta una gorra de color amarillo que había utilizado en los dos hechos delictivos.

La fiscal Bonini ordenó la inmediata detención del sospechoso y dispuso el secuestro del su vehículo y el teléfono celular que portaba entre sus pertenencias.

Horas después de concretar el arresto del presunto homicida, personal de la DDI Morón, junto a efectivos de la Comisaría Comunal 8A de la Policía de la Ciudad, allanaron el domicilio del aprehendido, localizado en CABA. Una vez allí, confiscaron otros tres teléfonos móviles que serán peritados en busca de más pruebas de valor para la causa.

Cequeira enfrenta cargos por el delito de homicidio en ocasión de robo y robo agravado bajo modalidad entradera por ambos hechos.

La fiscal Bonini, además, solicitó realización de la autopsia al cadáver de Cerviño, cuyo informe preliminar, citado por el medio Primer Plano Online, arrojó que la víctima murió por asfixia por compresión y sofocación Además, presentaba múltiples heridas en el rostro y ambas piernas.

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