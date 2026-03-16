Condenaron a 23 años y 4 meses de prisión al adolescente acusado de matar a Kim Gómez

Estas fueron las primeras navidades de la familia de Kim sin ella

Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata, condenaron este lunes a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el joven declarado responsable por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió tras ser arrastrada por un auto en medio de un feroz robo en la localidad de Altos de San Lorenzo.

Tras varias jornadas de audiencias realizadas en la sede del fuero penal juvenil ubicada en Tolosa, el pasado 4 de marzo, un jurado popular declaró culpable a Godoy por el asesinato.

La instancia judicial determinó que el acusado fue responsable de la muerte de la niña, quien fue arrastrada a lo largo de más de 15 cuadras debajo del automóvil que, previamente, le habían robado a la madre frente a un supermercado.

En la última audiencia, la fiscal Mercedes Catani había solicitado la misma pena por la que fue sentenciado Godoy, bajo la calificación de homicidio en ocasión de robo, en carácter de autor material.

Esta sanción se sitúa entre las más altas para este tipo de delito, contemplado dentro de un rango que va de los 10 a los 25 años de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa argumentó que se trató de un homicidio culposo, pidiendo una condena de 7 años.

Kim Gómez tenía 7 años.

La causa fue tramitada bajo las normas del régimen penal juvenil, ya que Godoy tenía 17 años al momento del hecho, aunque actualmente es mayor de edad.

Los magistrados del Tribunal resolvieron que el joven debía ser juzgado como menor, conforme al marco legal vigente. El menor de los asaltantes, identificado como coautor del hecho, permanece fuera del alcance del régimen penal por su edad.

El caso

Según los datos presentados en la causa, el hecho tuvo lugar el 25 de febrero del año pasado. Kim Gómez y su madre se encontraban en un Fiat Palio estacionado frente a un supermercado. Eran cerca de las 22, cuando dos adolescentes, de 17 y 14 años, abordaron a las víctimas para robarles el vehículo. La madre logró escapar, pero la menor quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujetada por el cinturón de seguridad.

Kim Gómez murió en medio de un robo en el que fue arrastrada por 15 cuadras (Foto: Juan Pablo Eijo)

Los atacantes huyeron en el automóvil, y los testigos relataron ante la Justicia que intentaron sacar a la niña por la ventanilla. Finalmente, la arrastraron durante hasta que chocaron contra un poste. Los menores escaparon y el cuerpo sin vida de la niña quedó debajo del vehículo.

Las pruebas reunidas durante la investigación fueron clave para la decisión del tribunal. La fiscal Carmen Ibarra condujo la instrucción y logró vincular a los dos sospechosos con el robo y el homicidio.

Entre los elementos considerados se incluyeron grabaciones de cámaras de seguridad que mostraron al mayor de los acusados vistiendo un short con la imagen de Diego Maradona, prenda que fue hallada por la DDI de La Plata en su vivienda durante un operativo.

En el proceso, donde la acusación estuvo en manos de la fiscal Merecedes Catani, declararon cinco testigos y el padre de la víctima, Marcos Gómez, quien expresó el profundo dolor que atraviesa la familia.

El papá de Kim definió como “duro” el desarrollo del debate oral y manifestó la dificultad de presenciar cada instancia judicial. Al referirse a la audiencia, sostuvo que estaba “todo muy claro”. “La fiscal hizo un excelente trabajo, yo creo que está todo muy claro y la pena va a ser ejemplar”, dijo en declaraciones con Infobae.

Y reveló su postura ante el nuevo Régimen Penal Juvenil: “La verdad es que esta ley me trajo un poco de de tranquilidad, es cumplir una meta. No es algo que va a solucionar todo, pero es el inicio de un cambio, me tiene tranquilo“.