Bloquearon el acceso en Argentina a la plataforma de mercados de predicción más grande del mundo

¿Maduro culpable o inocente? Una de las apuestas que lanzó Polymarket

En una decisión inédita en la región, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó bloquear el acceso a Polymarket en todo el territorio argentino, tras determinar que la plataforma operaba como un sistema de apuestas online sin autorización. La medida convierte a Argentina en el primer país de América Latina en restringir el acceso a este tipo de plataformas de mercados de predicción.

La resolución fue impulsada por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad de Buenos Aires y dictada por el Juzgado PCyF N.º 31, a cargo de la jueza Susana Parada. Además del bloqueo del sitio, la jueza ordenó a Google y Apple eliminar las aplicaciones móviles de la plataforma.

La causa se inició tras una denuncia presentada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, que detectó que la plataforma operaba en el país sin contar con autorización oficial.

A partir de esa presentación, el fiscal Juan Rozas, titular de la fiscalía especializada en juegos de azar, impulsó una investigación que contó con el apoyo técnico del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

Los peritajes permitieron determinar que el sitio funcionaba como una plataforma de apuestas encubierta bajo el formato de “mercados de predicción”, una modalidad digital que se expandió en los últimos años a nivel internacional.

Durante la investigación se identificaron varias características que, según los investigadores, aumentaban los riesgos para los usuarios.

Polymarket también hace apuestas sobre eventos musicales y de entretenimientos

Entre los puntos más preocupantes se detectó que la plataforma:

Permitía operar con criptomonedas y tarjetas de crédito

No exigía verificación de identidad ni control de edad

Permitía crear cuentas en pocos minutos y sin validaciones

Esto implicaba que cualquier persona podía acceder a apostar dinero real, incluso niños, niñas y adolescentes, sin controles regulatorios ni supervisión estatal.

Para implementar la medida, se instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a coordinar el bloqueo a través de los proveedores de internet.

La probabilidad de que algún candidato presidencial gane en primera vuelta se mantuvo en torno al 10 %, según las apuestas en Polymarket

La resolución ordenó a Google y Apple eliminar las aplicaciones móviles de la plataforma en sus sistemas operativos Android e iOS para usuarios ubicados en el país, incluyendo a quienes ya tenían cuentas activas.

La decisión judicial fue el resultado de un trabajo conjunto entre distintos organismos vinculados a la regulación del juego.

Además de la denuncia inicial de LOTBA, la Asociación de Loterías Estatales de Argentina confirmó que la plataforma no contaba con habilitación en ninguna jurisdicción del país, un dato clave para demostrar la ilegalidad de la operatoria.

Por su parte, la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos también presentó una denuncia independiente, aportando información sobre la operatoria irregular y la ausencia de controles básicos de identidad y edad.

La medida marca un precedente importante en la regulación del juego online en Argentina y podría tener impacto en otras plataformas similares que operan sin autorización en el país.

Del turf al apocalipsis: cómo Polymarket amplió el negocio de las apuestas on line

Las plataformas conocidas como prediction markets permiten apostar dinero real sobre el resultado de distintos acontecimientos.

En estos sitios los usuarios pueden especular sobre resultados como: elecciones políticas, eventos deportivos, conflictos internacionales o decisiones económicas o sociales.

Aunque muchas de estas plataformas se presentan como herramientas de análisis colectivo o predicción estadística, su funcionamiento es similar al de una casa de apuestas, ya que existe dinero en juego y la posibilidad de ganar o perder según el resultado.

Por ese motivo, varios organismos reguladores en el mundo comenzaron a analizar su funcionamiento y posibles riesgos.

Hasta hace algunas décadas, el mundo de las apuestas estaba limitado a escenarios muy concretos: carreras de caballos, partidos de fútbol o peleas de boxeo. Sin embargo, la irrupción de Polymarket transformó por completo ese universo.

Hoy es posible apostar prácticamente sobre cualquier acontecimiento futuro, desde quién ganará una elección hasta si habrá un conflicto armado o una crisis económica global.

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En Polymarket, preguntas como si habrá un acuerdo de paz en Medio Oriente o si llegará una recesión mundial se transforman en mercados donde miles de personas apuestan dinero real.

Los picos de actividad suelen darse precisamente durante momentos de crisis o conflictos internacionales, cuando la incertidumbre genera mayor interés.

El fenómeno llegó a niveles polémicos cuando en la plataforma apareció un mercado que preguntaba si habría una detonación nuclear en 2026, una apuesta que movilizó cerca de un millón de dólares antes de ser retirada.