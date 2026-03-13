Crimen y Justicia

Detuvieron a un agente porteño por matar a un joven y herir a otro en un tiroteo: él denunció intento de robo, pero la Justicia duda

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves en Ituzaingó. El sobreviviente aseguró que iban a jugar un partido de fútbol

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Un policía de la Ciudad,
Un policía de la Ciudad, detenido por balear a un delincuente en un intento de asalto, aparece junto a otro agente policial.

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue detenido por el presunto homicidio agravado de un joven y lesiones a otro durante un enfrentamiento a tiros ocurrido en la localidad de San Alberto, partido de Ituzaingó. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, donde se produjo el tiroteo. El agente dijo que fue ante un supuesto intento de robo, mientras que el sobreviviente afirmó que solo estaban yendo a un partido de fútbol.

El policía fue identificado como Lucas Adrián Gómez, de 36 años, quien prestaba servicios en la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con la información oficial, circulaba en una motocicleta Honda XR blanca junto a su pareja cuando notó que los dos jóvenes lo seguían. En consecuencia, frenó bruscamente y descendió del rodado.

En ese momento, según la denuncia, el se identificó como policía y efectuó dos disparos con su arma reglamentaria Thunder Pro 9 mm, impactando a ambos jóvenes. Uno de los heridos fue identificado como Daniel Enrique Kuhne, de 20 años, y el otro Juan Cruz Leal, también de 20 años, ambos de Ituzaingó.

La motocicleta Honda CB Twister
La motocicleta Honda CB Twister incautada frente a la Comisaría Ituzaingó 4ta

El segundo de ellos recibió un disparo en la ingle mortal. Fue trasladado al Hospital Bicentenario de la zona pero, pese a los intentos de reanimación, falleció a las 5:00 horas. Su compañero, por su parte, sufrió una herida de arma de fuego en la zona axilar y fue trasladado al Hospital Posadas, donde no se reportó riesgo de vida.

El oficial Gómez relató ante las autoridades que los dos jóvenes, que se movilizaban en una Honda Twister negra sin impedimento legal, intentaron interceptarlo con fines ilícitos. Según su versión, al advertir la maniobra, se identificó como policía y disparó en defensa propia.

Tras el hecho, intervino la Policía Bonaerense, cuyos agentes llegaron a la escena y se secuestraron dos vainas servidas calibre 9 mm, el arma reglamentaria con 14 proyectiles intactos y uno en recámara, pero no se hallaron elementos vinculados a un posible robo de los jóvenes.

Objetos incautados, incluyendo un teléfono
Objetos incautados, incluyendo un teléfono celular con una foto en la funda y un documento policial de la Comisaría Ituzaingó, en el marco de la investigación por el policía que baleó a un delincuente durante un asalto.

Tras recibir el alta médica, Kuhne, el acompañante del fallecido, declaró que ambos se dirigían a un partido de fútbol y que la motocicleta de Gómez se detuvo bruscamente metros antes de la esquina, tras lo cual el conductor disparó sin mediar palabra. Su relato fue incorporado a la causa.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal Gabriela Piras, quien dispuso la aprehensión de Lucas Adrián Gómez bajo la acusación de homicidio agravado. La investigación continúa para determinar las circunstancias precisas del episodio y evaluar las versiones opuestas de los protagonistas.

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