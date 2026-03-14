Crimen y Justicia

Buscan a un hombre acusado de asesinar a puñaladas a su padrastro por no darle dinero para comprar drogas

Se cree que el sospechoso lo habría atacado mientras dormía. Tras permanecer internado una semana en terapia intensiva, murió producto de las lesiones

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El hombre habría sido atacado
El hombre habría sido atacado mientras dormía (Gentileza: Rosario3)

Este viernes, la Justicia de Rosario activó un operativo para dar con el paradero de Brian Fabián M., el principal sospechoso de la muerte de su padrastro, Pedro Miguel Pérez (58). Según la hipótesis inicial, lo habría apuñalado en reiteradas ocasiones tras negarse a darle dinero para comprar drogas.

El caso comenzó a ser investigado la semana pasada, apenas la víctima fue ingresada al área de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). De acuerdo con el parte médico oficial, el hombre había ingresado con 25 puñaladas, tras haber sido atacado en su domicilio del barrio Godoy durante la madrugada del 6 de marzo.

La causa quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval), desde donde confirmaron que el principal sospechoso continúa prófugo. Se trataría de Brian Fabián M., hijo de la concubina de Pérez, quien habría solicitado a la víctima 15 mil pesos para comprar droga.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, la víctima se habría negado a entregarle la suma pedida, por lo que el acusado lo habría atacado mientras dormía. De hecho, familiares de Pérez indicaron que también había sufrido un golpe en la cabeza que le habría provocado una perforación en el cráneo.

La víctima estuvo internada una
La víctima estuvo internada una semana en terapia intensiva (X: @MuniRosario)

En la madrugada del hecho, el traslado del hombre fue realizado por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), acompañado por Beatriz, madre del presunto agresor. No obstante, la figura de la mujer también generó sospechas entre sus familiares, ya que una de las hijas de la víctima identificó a su propia madrastra como posible cómplice.

En una publicación que realizó en redes sociales, la hija de la víctima lo describió públicamente a su padre como un “hombre decente” con un puesto de venta de torta y pollo asado sobre avenida Rivarola. “No sé por qué estas personas te hicieron esto, porque les diste todo”, lamentó.

Un joven fue asesinado a tiros en Rosario luego de que le otorgaran la libertad

Un hombre de 21 años fue hallado muerto con múltiples heridas de arma de fuego la noche del sábado 9 de marzo en la zona noroeste de Rosario, en el barrio Empalme Graneros. Según confirmaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Franco David Beltrán.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que encabeza la investigación para esclarecer el homicidio y determinar si existe relación con antecedentes delictivos o conflictos personales. De acuerdo con el portal Rosario3, en la escena del crimen, el gabinete criminalístico levantó tres vainas servidas, realizó pericias fotográficas y recolectó imágenes de cámaras de la zona.

Este es el predio en
Este es el predio en Campbell bis, Empalme Graneros, Rosario, donde fue asesinado un hombre a balazos, un hecho que conmociona a la comunidad local. (Google Maps)

El hallazgo ocurrió cerca de las 22:30 horas de ese sábado, en la calle Campbell al 1500 bis, cuando varios vecinos llamaron a la línea del 911 para denunciar que habían visto un cuerpo tendido en la vía pública.

Luego de que el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) analizara el estado de la víctima, confirmaron que estaba muerto y notificaron a la comisaría 20°. Posteriormente, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente.

De acuerdo a lo informado por las fuentes oficiales de la causa, Beltrán había sido detenido el 14 de febrero en San Cayetano al 1500 con un arma de fuego en su poder. Además, sus familiares reportaron que la víctima tenía un historial de consumo problemático de estupefacientes. Estos antecedentes ya habrían sido incorporados como parte de las pesquisas iniciales.

En paralelo, las autoridades se encargaron de tomar los testimonios de los vecinos y de asegurar la recolección de los rastros y/o indicios que serían relevantes para determinar en qué circunstancias se dio el ataque. Además, los elementos serán evaluados por la Fiscalía de turno con la intención de identificar a los posibles autores.

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