Revocaron la absolución del hermano del “Rey de la cocaína” y otras dos personas

La Cámara Federal de Casación Penal revocó un fallo y condenó a tres personas acusadas de ser testaferros de una organización narco

La Cámara Federal de Casación Penal revocó parcialmente un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario y condenó a tres personas por lavado de activos vinculados a la organización narcocriminal liderada por el ex referente del narcotráfico rosarino, Delfín David Zacarías, conocido como “El Rey de la Cocaína”. Uno de ellos es su hermano.

Los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Carlos Alberto Mahiques resolvieron por unanimidad condenar a Jorge Zacarías —hermano del líder—, Edgardo Radovani y Néstor Fernández, quienes habían sido absueltos en 2023. Ahora, aguardan la pena que le corresponderá a cada uno.

El tribunal los consideró coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haberse cometido en una asociación ilícita que el 8 de diciembre de ese mismo año añadió una nueva pena a Delfín. La decisión estuvo a cargo delTribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, integrado por jueces Otmar Paulucci, Germán Sutter Schneider y Ricardo Vázquez.

El Ministerio Público Fiscal apeló las absoluciones, argumentando que no se valoró adecuadamente la prueba y cometieron errores en la interpretación de los hechos. La Unidad de Información Financiera (UIF) también recurrió el fallo, señalando la importancia de los indicadores típicos de lavado de activos, como el uso de prestanombres, inconsistencias patrimoniales y vínculos familiares o comerciales con los principales condenados.

Gemignani sostuvo en su voto que no resulta razonable aceptar el desconocimiento sobre el origen ilícito de los bienes registrados a nombre de los imputados. Indicó: “No parece objetivamente plausible la recepción de cualquiera de los bienes que aquí se están barajando (automóviles, motocicletas, cocheras, inmuebles de todo tipo) sin cuanto menos verificar mínimamente cómo esto es posible”. El magistrado no ignoró la falta de fundamentos suficientes.

Por eso, la resolución de los jueces reenvió el expediente al tribunal de origen para determinar las penas y resolver sobre el decomiso de bienes no considerados en la sentencia de primera instancia. Además, anuló multas impuestas a otros imputados y solicitó fundamentos adicionales para establecer los montos de sanciones económicas. También resaltó la necesidad de documentar las operaciones para demostrar la licitud de los fondos.

Respecto al hermano del “Rey de la Cocaína”, los magistrados indicaron que su supuesta actividad como intermediario en la compraventa de bienes no tenía respaldo bancario ni documentación que acreditara la legalidad de los fondos. En cuanto a Fernández, la investigación estableció que registró numerosos vehículos por pedido de Zacarías. Sobre Radovani, los jueces señalaron que no pudo justificar la adquisición de bienes y que en su domicilio se hallaron documentos que evidenciaban su relación con la organización.

Delfín Zacarías, cuando lo condenaron en 2023 a seis años por esta causa y se sumaron a los 16 que cumplía por otro delito

El historial de condenas de Delfín

La causa por lavado de activos se desprende de la investigación penal que llevó a la desarticulación de la banda de Delfín Zacarías en 2013, en el marco de la “Operación Flipper”. En ese procedimiento, se secuestraron 300 kilos de cocaína y pasta base, 1.300 litros de precursores químicos y se desmanteló una “cocina” de cocaína en un country de Funes. En 2018, fue condenado a 16 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, condena que luego fue unificada en una pena única de 19 años por el reciente caso de los testaferros.

Durante la investigación, se determinó que Zacarías utilizaba estas figuras para adquirir bienes y ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del narcotráfico. Entre los activos detectados figuran vehículos, inmuebles y cocheras registrados a nombre de terceros pero administrados por miembros de la organización.

De acuerdo con lo indicado por el Ministerio Público Fiscal, el fallo de Casación también confirmó la absolución de Andrea Belén Altamirano, pese a la apelación de la UIF. El tribunal ordenó que el tribunal de juicio fundamente adecuadamente los montos de las sanciones económicas y dispuso nuevas medidas sobre el decomiso de bienes.