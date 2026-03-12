Por el crimen del tarotista en Córdoba, condenaron a perpetua al único acusado

Pablo murió en mayo de 2024 en Córdoba

Este miércoles, el juicio por la muerte del tarotista Pablo Giménez Casado tuvo su veredicto. Lucas Cejas fue condenado a prisión perpetua luego de tres audiencias en la Cámara Primera del Crimen de Córdoba, por el hecho cometido en mayo de 2024.

El jurado popular, tras deliberar por unanimidad, declaró culpable al hombre oriundo de Alta Gracia, quien hizo uso de la palabra antes de ser trasladado al penal. Relató que se reunió con la víctima en su casa de Villa La Bolsa y que juntos tomaron una cerveza.

“Después fui a comprar droga solo, cuando vuelvo, entro a la pieza y lo veo acostado con otro color”, afirmó. Agregó: “Y no supe qué hacer, estaba drogado y alcoholizado y lo tapé”, de acuerdo con El Doce. Según sus palabras, se llevó algunas pertenencias de la casa, incluidas las cámaras de seguridad, para que no quedaran registros del robo, y reconoció que conocía a Giménez Casado desde hacía cuatro años.

Cejas le habló también a la madre de la víctima: “No fui yo quien mató a Giménez Casado. Pido disculpas a Estela y quiero que se investigue”. Por su parte, la mujer solicitó la pena máxima y expresó: “No le creo, le dije bien en claro que el dolor que me causa en mi corazón solamente lo pagaría con una condena a perpetua. Es lo que deseo realmente”. En declaraciones posteriores, agregó: “Daría mi vida por tener a Pablito acá, un excelentísimo hijo”.

El condenado indicó que conocía a la víctima

El juicio por la muerte del hombre de 44 años, oriundo de Pico Truncado, Santa Cruz, comenzó el lunes y contó con la participación de un jurado popular. La acusación, representada por el abogado Axel Aurich, solicitó la pena de prisión perpetua en línea con la calificación de homicidio criminis causae, un delito que contempla esa condena en el Código Penal.

La víctima se había mudado a la localidad cercana a Alta Gracia hacía aproximadamente una década. Allí, se dedicó a la lectura del tarot y en sus redes sociales se describía como psicólogo, motivador, coach, amigo y confidente, destacando la satisfacción de vivir de lo que lo hacía feliz. A su vez, se dedicaba al cuidado de cabañas y en diciembre de 2023, tanto la víctima como la propietaria del lugar, habían denunciado amenazas.

En cuanto al debate, las pruebas presentadas incluyeron declaraciones de testigos civiles y de la Brigada de Investigaciones. Los testimonios complicaron la situación del acusado, señalándolo en las inmediaciones de la escena del crimen; también mencionaron un vehículo Ford Fiesta merodeando de manera sospechosa cerca del domicilio.

Los investigadores aportaron datos sobre la presencia de huellas dactilares en la vivienda, rastros genéticos en el cuerpo de la víctima y registros de ubicación obtenidos por antenas de telefonía que ubicaban a Cejas en el lugar y momento del hecho. Además, se incorporaron mensajes considerados relevantes para el expediente.

Ministerio Público Fiscal de Córdoba

El cuerpo de Giménez Casado fue hallado en mayo envuelto en una frazada dentro de la cabaña donde residía. El descubrimiento se produjo luego de que un amigo alertara a las autoridades tras no obtener respuesta a varios llamados y observar el cuerpo a través de una ventana. La denuncia derivó en la intervención de la Departamental Santa María, la división Homicidios y los gabinetes de Policía Judicial, bajo la coordinación de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno a cargo de Alejandro Peralta Ottonello.

En la inspección del lugar, los efectivos constataron la ausencia de golpes visibles en la víctima y la hipótesis inicial fue la asfixia. Del domicilio faltaban el auto, un Fiat Palio gris, dos televisores, el teléfono celular y otras pertenencias. También desapareció la llave de la puerta principal, que estaba cerrada, junto con el perro caniche de la víctima. La ausencia de accesos forzados llevó a los investigadores a suponer que el autor del hecho era una persona conocida por Giménez Casado, una hipótesis que afirmó Cejas durante la audiencia de sentencia.