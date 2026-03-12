Detuvieron a una mujer que traficaba 44 kilos de cocaína ocultos en los tubos de GNC de una camioneta

Las fuerzas de seguridad incautaron numerosos paquetes de cocaína ocultos dentro de tubos GNC y detuvieron a una mujer en un operativo antidrogas en Salta (El Doce.tv)

Una operativo de la Gendarmería Nacional derivó en la detención de una mujer que viajaba hacia la ciudad de Córdoba con más de 44 kilos de cocaína ocultos en los tubos de GNC de una camioneta.

El operativo ocurrió en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34, un cruce clave para el transporte entre el norte y el centro del país.

Personal de la Sección de Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta” de Gendarmería Nacional, realizaba controles vehiculares en ese sector cuando detuvieron la marcha de una Chevrolet Montana, conducida por una mujer. El vehículo procedía de Ledesma, en la provincia de Jujuy, y se dirigía hacia Córdoba.

Al realizar la inspección, según informó el portal El Doce.tv, los uniformados notaron ciertas irregularidades en los tanques de gas del rodado. Los recipientes presentaban un peso excesivo, lo que generó sospechas entre los gendarmes. Frente a esa anomalía, decidieron profundizar el control y examinaron minuciosamente la estructura del vehículo, extendiendo la revisión a los laterales de la camioneta.

Durante el control detallado, los efectivos de Gendarmería Nacional detectaron la presencia de paquetes rectangulares ocultos en el interior de los tubos de GNC y en compartimentos laterales. Para acceder a la carga, fue necesario utilizar herramientas de corte y remover los tanques, proceso que requirió cuidado y precisión debido a la peligrosidad de la manipulación de recipientes presurizados.

En total, se extrajeron 42 ladrillos envueltos en cinta amarilla. Tras realizarse las pruebas de campo narcotest, los resultados confirmaron que el contenido correspondía a cocaína, con un peso total de 44 kilos con 184 gramos.

El hallazgo activó el protocolo correspondiente a delitos federales vinculados al tráfico de estupefacientes. La Fiscalía Federal de Salta intervino de inmediato, ordenando la detención de la conductora y el secuestro tanto del estupefaciente como de la camioneta utilizada para el traslado.

La Fiscalía avanzará en las próximas horas con la toma de declaraciones y la recolección de pruebas, mientras que la conductora permanecerá alojada en una dependencia policial a disposición del juzgado competente.

No se informó, hasta el momento, la identidad de la detenida ni si existen otras personas bajo investigación. El caso continúa en etapa de instrucción, con la expectativa de que pueda derivar en nuevas actuaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes en la región.

Un agente de seguridad inspecciona un compartimento en un vehículo blanco donde se halló cocaína oculta en tubos de GNC, resultando en la detención de una mujer en Salta (El Doce.tv)

Detuvieron a tres mujeres que viajaban con cocaína en el cuerpo

Diez días atrás, un operativo de Gendarmería Nacional, a la altura del kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N° 9, en el Peaje Molle Yaco en la provincia de Tucumán, permitió detectar que tres mujeres trasladaban un total de 2 kilos con 328 gramos de cocaína en sus estómagos. Las “capsuleras” viajaban en micro desde Jujuy y con destino final en Mendoza.

Las pasajeras de procedencia boliviana presentaban molestias abdominales durante la inspección de rutina y dispusieron su traslado primero al Hospital de Trancas para estudios radiográficos. La acción fue ordenada ante las sospechas de los efectivos de la Patrulla Eventual “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán” por un posible delito vinculado al narcotráfico.

Por decisión del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se procedió al secuestro de la droga y a la detención de las involucradas. El caso resaltó la utilización de rutas del norte argentino hacia Cuyo para el tráfico de estupefacientes, ya que el colectivo debía recorrer San Juan antes de llegar a Mendoza.

Una vez que los envoltorios fueron despedidos, el análisis realizado por criminalística usando pruebas de campo Narcotest determinó que el contenido de los envoltorios era cocaína. Por instrucción del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se ordenó la detención de las tres mujeres y el secuestro de las 198 cápsulas de droga.

La modalidad utilizada por las detenidas, conocida como “capsuleras”, consiste en transportar sustancias ilegales en el interior del cuerpo con el fin de evadir controles durante traslados interprovinciales.