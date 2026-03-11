Crimen y Justicia

Lo acusan de robar cuatro countries en 10 días y de una casa llevarse USD 100 mil: lo atraparon con un arsenal

El cabecilla de la banda fue arrestado junto a un familiar durante un allanamiento en Capitán Sarmiento

Guardar
Cayó una banda que asaltaba casas en countries de Junín: las cámaras nocturnas los captaron

En menos de un mes, una serie de asaltos a casas en barrios privados de la ciudad de Junín y localidades cercanas sembró el temor en los vecinos y puso en alerta a las autoridades. Los dos últimos robos ocurrieron este lunes en el country Costa Verde, y tras una investigación judicial, la Policía Bonaerense detuvo a dos familiares acusados de integrar una banda dedicada a cometer este tipo de entraderas. Uno es el cabecilla.

En los operativos, además, se secuestraron varias armas de fuego, municiones, herramientas y una camioneta vinculada a los hechos.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, las detenciones se concretaron este martes, cuando efectivos de la DDI Junín y de la SDDI Lincoln localizaron una pick-up Nissan Frontier azul en la ciudad de Capitán Sarmiento: los investigadores del caso identificaron a la camioneta como vehículo utilizado por la organización.

El rodado fue detectado al salir de un galpón ubicado sobre la calle Carlos Urioste al 100. Los policías lo interceptaron y detuvieron a dos sospechosos identificados como Elías Nicolás Ullua Nayas, de 39 años, y Santiago Ramiro Ullua Anavitarte, de 22. Ambos son oriundos de Capitán Sarmiento y familiares entre sí.

La Policía detuvo a dos sospechosos, acusados de al menos cuatro ataques

Inmediatamente después registraron el galpón. Allí, de acuerdo al reporte policial, encontraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros, una Taurus calibre .45, una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, una ametralladora Halcón con silenciador y una escopeta recortada doble caño. Todo quedó secuestrado.

Entre los elementos incautados también figuran una mochila y un morral negro, siete pares de guantes, tres celulares, equipos de comunicación como cuatro cargadores de handy, precintos y un DVR con imágenes de cámaras de seguridad y un reloj de marca premium.

Según la investigación, Ullua Nayas encabezaría la banda que llevó adelante, al menos, cuatro robos bajo la misma modalidad en barrios cerrados de Junín y Lincoln.

La camioneta azul señalada como
La camioneta azul señalada como la utilizada por la banda, según la investigación

En los asaltos, los ladrones forzaban el ingreso tras sortear alambrados perimetrales, irrumpían armados en las casas mientras las víctimas dormían y las ataban con precintos para luego robar dinero, joyas y objetos de valor.

Los robos

Los hechos atribuidos a la banda delictiva ocurrieron entre el 19 de febrero y el lunes pasado. El primero de los ataques fue en el barrio Chacras de Cuminao de Lincoln, donde cuatro delincuentes armados redujeron a los dueños de casa y robaron 20.000 dólares, tres teléfonos y una escopeta calibre 16.

Doce días más tarde, el 3 de marzo, en el country San Ignacio de Junín, la seguridad privada detectó a cuatro sospechosos intentando levantar el alambrado, pero estos escaparon antes de ingresar.

El arsenal secuestrado en el
El arsenal secuestrado en el operativo

El lunes, en Costa Verde, se denunciaron otros dos robos: en una vivienda se llevaron 100.000 dólares, dos cadenas de oro y una billetera con tarjetas; en otra, los asaltantes robaron 500.000 pesos y varias tarjetas de crédito, siempre usando la misma mecánica.

Las tareas de campo, el análisis de comunicaciones y la revisión de cámaras de seguridad llevaron a los detectives a identificar la camioneta Nissan y a señalar a Ullua Nayas como el cabecilla del grupo, que contaría con al menos otros tres cómplices.

Los dos sospechosos bajo arresto
Los dos sospechosos bajo arresto

Según pudo saber este medio, Ullua Nayas registra antecedentes laborales en firmas de la industria avícola y está calificado como deudor “irrecuperable” ante el Banco Central de la República Argentina, la peor calificación crediticia, con deudas que superan el año de atraso, están en gestión judicial o son incobrables.

Tanto él como su familiar quedaron bajo arresto, a disposición de las fiscalías N°6 y N°8 del Departamento Judicial Junín, en el marco de una causa por los delitos de robo calificado, privación ilegítima de la libertad y robo en grado de tentativa.

La banda está investigada por
La banda está investigada por tres asaltos y un intento de robo ocurridos en el último mes

La investigación sigue abierta para determinar el grado de participación de ambos y lograr la captura de otros sospechosos.

Temas Relacionados

InseguridadEntraderasRobosJunínLincolnCapitán SarmientoArsenalPolicía BonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

Chizitos con cocaína: un auto mal estacionado fue clave para descubrir 15 toneladas de alimentos con droga

Son ocho los detenidos por el caso de los estupefacientes que venían desde Bolivia y, previo paso por un hotel de Liniers, iban hacia Cipolletti en micro

Chizitos con cocaína: un auto

Desarticularon una organización dedicada a captar apuestas ilegales desde un casino clandestino en CABA

La banda fue descubierta tras una investigación de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad. Hay cuatro imputados

Desarticularon una organización dedicada a

“Entre 20 y 25 años de prisión”: Burlando anticipó la pena que buscará para los acusados por la muerte de Maradona tras la postergación del nuevo juicio

El abogado de la familia Maradona explicó en Infobae a la Tarde que el inicio del juicio oral se retrasó por razones procesales y feriados, y sostuvo que buscarán penas severas para el equipo médico acusado por homicidio simple

“Entre 20 y 25 años

La muerte de Liam Payne: será la justicia porteña quien juzgue a los dos acusados de haberle dado cocaína

El Tribunal Superior de Justicia decidió que el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 juzgará a los dos imputados del caso del cantante fallecido en un hotel de Palermo

La muerte de Liam Payne:

Una mujer trans alcoholizada atropelló a una inspectora de la Policía de la Ciudad en los Bosques de Palermo y huyó

La agresora fue detenida tras una intensa persecución, luego de que chocara de atrás a un patrullero. Fue imputada por lesiones y resistencia a la autoridad

Una mujer trans alcoholizada atropelló
DEPORTES
PSG goleó 5-2 al Chelsea

PSG goleó 5-2 al Chelsea de Enzo Fernández por la ida de los octavos de final de la Champions League

“De sueño a pesadilla”: el posteo del arquero del Tottenham que fue reemplazado a los 17 minutos por sus errores

La indicación del entrenador argentino Mariano Puerta a Davidovich Fokina en Indian Wells que abrió el debate: “¿Lo escuchaste?"

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Los detalles de la visita de la AFA al búnker elegido por la selección argentina para el Mundial 2026: las imágenes

TELESHOW
Una participante de Gran Hermano

Una participante de Gran Hermano podría ser expulsada por comentarios racistas: “Allá hay una esclava”

Nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra: “Trajiste a la leona a la manada”

La reacción de la China Suárez tras la audiencia de conciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia: “Te amo”

Catherine Fulop festejó su cumpleaños 61: los emotivos mensajes de su familia y el divertido video sobre su vida

El exnovio de Luana habló después del derecho a réplica en Gran Hermano: “Desahogarme era una necesidad”

INFOBAE AMÉRICA

¿La genialidad de Leonardo da

¿La genialidad de Leonardo da Vinci podría estar en su ADN? Un ambicioso proyecto busca la respuesta

En Panamá han desaparecido 375 personas durante los tres primeros meses de este año

Rectora de universidad peruana figura entre las 12 líderes que impulsan la transformación digital en América Latina

Israel aseguró que está “logrando sus objetivos” en la ofensiva militar contra el régimen de Irán

De Santa Monica a Southend: los muelles más largos del mundo y qué factores hacen imposible un solo ganador