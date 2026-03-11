Lo acusan de robar cuatro countries en 10 días y de una casa llevarse USD 100 mil: lo atraparon con un arsenal

Cayó una banda que asaltaba casas en countries de Junín: las cámaras nocturnas los captaron

En menos de un mes, una serie de asaltos a casas en barrios privados de la ciudad de Junín y localidades cercanas sembró el temor en los vecinos y puso en alerta a las autoridades. Los dos últimos robos ocurrieron este lunes en el country Costa Verde, y tras una investigación judicial, la Policía Bonaerense detuvo a dos familiares acusados de integrar una banda dedicada a cometer este tipo de entraderas. Uno es el cabecilla.

En los operativos, además, se secuestraron varias armas de fuego, municiones, herramientas y una camioneta vinculada a los hechos.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, las detenciones se concretaron este martes, cuando efectivos de la DDI Junín y de la SDDI Lincoln localizaron una pick-up Nissan Frontier azul en la ciudad de Capitán Sarmiento: los investigadores del caso identificaron a la camioneta como vehículo utilizado por la organización.

El rodado fue detectado al salir de un galpón ubicado sobre la calle Carlos Urioste al 100. Los policías lo interceptaron y detuvieron a dos sospechosos identificados como Elías Nicolás Ullua Nayas, de 39 años, y Santiago Ramiro Ullua Anavitarte, de 22. Ambos son oriundos de Capitán Sarmiento y familiares entre sí.

La Policía detuvo a dos sospechosos, acusados de al menos cuatro ataques

Inmediatamente después registraron el galpón. Allí, de acuerdo al reporte policial, encontraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros, una Taurus calibre .45, una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, una ametralladora Halcón con silenciador y una escopeta recortada doble caño. Todo quedó secuestrado.

Entre los elementos incautados también figuran una mochila y un morral negro, siete pares de guantes, tres celulares, equipos de comunicación como cuatro cargadores de handy, precintos y un DVR con imágenes de cámaras de seguridad y un reloj de marca premium.

Según la investigación, Ullua Nayas encabezaría la banda que llevó adelante, al menos, cuatro robos bajo la misma modalidad en barrios cerrados de Junín y Lincoln.

La camioneta azul señalada como la utilizada por la banda, según la investigación

En los asaltos, los ladrones forzaban el ingreso tras sortear alambrados perimetrales, irrumpían armados en las casas mientras las víctimas dormían y las ataban con precintos para luego robar dinero, joyas y objetos de valor.

Los robos

Los hechos atribuidos a la banda delictiva ocurrieron entre el 19 de febrero y el lunes pasado. El primero de los ataques fue en el barrio Chacras de Cuminao de Lincoln, donde cuatro delincuentes armados redujeron a los dueños de casa y robaron 20.000 dólares, tres teléfonos y una escopeta calibre 16.

Doce días más tarde, el 3 de marzo, en el country San Ignacio de Junín, la seguridad privada detectó a cuatro sospechosos intentando levantar el alambrado, pero estos escaparon antes de ingresar.

El arsenal secuestrado en el operativo

El lunes, en Costa Verde, se denunciaron otros dos robos: en una vivienda se llevaron 100.000 dólares, dos cadenas de oro y una billetera con tarjetas; en otra, los asaltantes robaron 500.000 pesos y varias tarjetas de crédito, siempre usando la misma mecánica.

Las tareas de campo, el análisis de comunicaciones y la revisión de cámaras de seguridad llevaron a los detectives a identificar la camioneta Nissan y a señalar a Ullua Nayas como el cabecilla del grupo, que contaría con al menos otros tres cómplices.

Los dos sospechosos bajo arresto

Según pudo saber este medio, Ullua Nayas registra antecedentes laborales en firmas de la industria avícola y está calificado como deudor “irrecuperable” ante el Banco Central de la República Argentina, la peor calificación crediticia, con deudas que superan el año de atraso, están en gestión judicial o son incobrables.

Tanto él como su familiar quedaron bajo arresto, a disposición de las fiscalías N°6 y N°8 del Departamento Judicial Junín, en el marco de una causa por los delitos de robo calificado, privación ilegítima de la libertad y robo en grado de tentativa.

La banda está investigada por tres asaltos y un intento de robo ocurridos en el último mes

La investigación sigue abierta para determinar el grado de participación de ambos y lograr la captura de otros sospechosos.