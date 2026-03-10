UPD violento en Necochea: apuñalaron a un joven y buscan al agresor

El lugar del hecho.

La celebración del Último Primer Día (UPD) de clases desarrollada durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Necochea se vio opacada por un hecho de violencia que dejó a un joven herido de arma blanca y motivó la intervención policial. Tras el hecho, ahora las autoridades policiales se encuentran en plena búsqueda del agresor, que hasta este martes a la mañana continuaba prófugo de la Justicia.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida 2 y calle 75, una zona habitual para los festejos estudiantiles en aquella ciudad balnearia. De acuerdo con la información recabada por Diario Cuatro Vientos, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una pelea en la calle.

Ante ese escenario, personal de la Policía, Tránsito y Defensa Civil local acudió rápidamente al lugar y localizó a la víctima con una herida punzante en el muslo de la pierna izquierda. Las primeras curaciones se realizaron en el lugar, mientras se solicitaba el arribo del servicio médico para estabilizar al herido.

Testigos presenciales, entre ellos otros estudiantes que participaban del UPD, aportaron datos clave para la investigación e integrantes del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de la Comisaría 3ª de la Policía Bonaerense iniciaron un rastrillaje en las inmediaciones para identificar a los posibles responsables del ataque.

La investigación quedó en manos del fiscal Guillermo Sabatini, subrogante de la UFI N° 20 de Necochea, que ordenó una serie de medidas para identificar y hallar al atacante.

Mayor seguridad por los UPD

Con motivo de los festejos por el UPD, la ya tradicional celebración que hacen los estudiantes próximos a egresar al comienzo del año lectivo, la Policía de la provincia de Buenos Aires dispuso este año un operativo especial de prevención y seguridad en la vía pública para evitar y reducir situaciones de riesgo asociadas a estos eventos.

La orden de servicio estableció la afectación del máximo de personal y recursos en las 16 Superintendencias de Seguridad Regionales, con patrullajes y controles activos entre las 00 y las 8 de la mañana.

“El objetivo es disuadir acciones delictivas, minimizar riesgos y brindar tranquilidad a la comunidad frente a prácticas como ruidos molestos, uso de bengalas, cortes de calle y actos de vandalismo que han sido observados en años anteriores”, especificaron al respecto.

La disposición indicaba que los agentes debían presentarse uniformados según su especialidad, con chaleco antibalas y reflectivo obligatorio, bajo la supervisión de sus jefes directos.

Para esto, se instruyó a los responsables de las dependencias, jefes de comando de patrullas y jefes de policía local a recorrer sus jurisdicciones en móviles identificables durante el operativo, mientras que las dependencias quedarán a cargo de los segundos jefes o jefes de turno. El incumplimiento de estas directivas podrá derivar en sanciones disciplinarias.