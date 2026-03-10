Sin fecha para el juicio, un juez del caso Loan se jubiló y pidió a la Cámara la designación de un reemplazo

Loan Danilo Peña tiene 6 años

El Tribunal Oral Federal de Corrientes, que tiene a su cargo el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, quedó con una vacante tras la jubilación de uno de sus tres jueces integrantes: Fermín Amado Ceroleni.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, Ceroleni notificó este martes a la Cámara Federal de Casación Penal su salida del tribunal e inició el trámite para que se designe un juez sustituto.

El oficio, firmado por el propio Ceroleni y dirigido al presidente de la Cámara, Diego Barroetaveña, informa que el magistrado inició el trámite jubilatorio y solicita formalmente la cobertura del puesto vacante en el tribunal.

El documento oficial, al que accedió este medio, señala que, con la salida de Ceroleni, quedan como integrantes del tribunal el juez de Formosa, Eduardo Ariel Belforte, y el de General Roca -Río Negro-, Simón Pedro Bracco.

El dolor de la madre de Loan Peña

Ceroleni había sido quien encabezó la audiencia preliminar del juicio el 27 de febrero pasado. Ese día, el tribunal propuso como fecha de inicio del debate el 7 de octubre de este año. Tanto el Ministerio Público Fiscal (MPF) como la querella se opusieron y reclamaron adelantar el comienzo del proceso.

Es más, la familia de Loan propuso que el debate comience el 8 de mayo de 2026, el día que el nene cumplirá 7 años. Ese pedido, sin embargo, fue rechazado: los jueces explicaron que deben reorganizarse y coordinar agendas con otros tribunales en los que también trabajan.

Lo concreto es que, tras un cuarto intermedio, los jueces resolvieron dar marcha atrás y anunciaron que reevaluarían la fecha, aunque aún no hay una nueva fijada.

Son 17 imputados del caso: los siete detenidos del expediente donde se investiga la sustracción y el ocultamiento del menor que cumplió los 6 años estando desaparecido, y los 10 acusados en la causa por el desvío de la investigación, los presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024. Tenía por entonces 5 años. Nada se sabe de él desde ese día y lo único suyo que se encontró fue un botín en un lodazal, que se plantó con el intento de desviar la búsqueda.

La Justicia lo sigue buscando, con un expediente paralelo por trata de personas que tiene al frente a la misma jueza de la causa principal: Cristina Pozzer Penzo. “No se agotó esa línea y es un delito continuado hasta que aparezca el menor”, explicaron fuentes oficiales a Infobae.

Mientras tanto, los implicados en el caso Loan se encaminan al juicio. En el banquillo estarán los acusados en los dos expedientes por la desaparición del niño, la causa madre y la paralela, ya que la Justicia lo unificó dada la existencia de una “conexidad objetiva”: la vinculación directa entre los hechos investigados y los imputados en ambos expedientes.

La causa madre: ‘Naranjal’

Ese 13 de junio de 2024, Loan asistió junto a su padre a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, en el Paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.

De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales de la causa madre, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, el nene fue apartado de la custodia de su padre y, desde entonces, permanece desaparecido.

Son los 7 imputados en el expediente ‘Naranjal’: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel. Según la causa, “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del niño.

Para los investigadores, tras la desaparición, se montó un escenario para simular la pérdida del niño y por eso plantaron el botín en un lodazal y también se difundió una falsa noticia sobre su hallazgo.

El comisario Maciel es señalado como quien, “valiéndose de su cargo, montó un falso escenario de búsqueda e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.

¿Por qué se cree esto? La zona cero de la desaparición y sus adyacencias fueron rastrilladas y se “agotaron todos los recursos posibles”, sin que se hallaran rastros del niño fuera del área del naranjal. Los perros no lograron seguir una trayectoria definida y los testimonios de familiares y vecinos coincidieron en que no era posible que Loan se hubiese perdido sin ser visto o escuchado. Alguien se lo llevó.

La causa paralela de los presuntos ‘asesores’ de la Fundación Dupuy

Pero, mientras Loan era buscado por la Justicia, una red de profesionales que se presentaron como presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy, bajo el pretexto de ayudar, obstaculizaron las diligencias judiciales y policiales.

Son 10 los imputados por la causa paralela: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo. Todos profesionales.

Se los acusa por haber retenido a los menores que estuvieron con Loan en el naranjal el día de su desaparición y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.

De la causa se desprende que habrían simulado actividades benefactoras mientras en realidad desviaban la atención de la investigación. Se destacó la organización de una reconstrucción de los hechos de manera privada y sin autorización judicial, diseñada para manipular el curso normal de los procedimientos.

Están acusados de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos. Están imputados en distintos grados de participación.