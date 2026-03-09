Crimen y Justicia

María Cash: la jueza se quiso apartar del caso por “violencia moral” y la Cámara de Salta le dijo que no

Los jueces le ordenaron a Mariela Giménez que continúe a cargo de la investigación que lleva 14 años. El motivo del conflicto

Guardar
María Cash, la joven diseñadora
María Cash, la joven diseñadora desaparecida en Salta

La Cámara Federal de Salta rechazó la excusación de la jueza Mariela Giménez, que alegaba “violencia moral” para apartarse del caso María Cash por trata de personas, y ordenó que continúe a cargo de la investigación que lleva 14 años y tiene 20.000 fojas de expediente.

Según el fallo al que accedió Infobae, la decisión surge tras el intento de la magistrada de apartarse argumentando que la revocatoria de un sobreseimiento que ella había dictado provocó una “violencia moral” incompatible con la continuidad de su función.

El pronunciamiento de los magistrados se apoya en que la intervención previa de la jueza, consistente en dictar el sobreseimiento de Héctor Romero (luego revocado por la Sala), “no compromete su imparcialidad, ni condiciona su actuación futura en la causa”, ya que la revocación es parte del proceso judicial y las opiniones previas no suponen prejuzgamiento.

Uno de los datos que pone en perspectiva la resolución es la prolongada duración del expediente: la investigación lleva 14 años radicada en el Juzgado Federal N°2 de Salta. Según el fallo, la causa acumula 96 cuerpos y casi 20.000 fojas, con medidas de prueba aún pendientes.

El camionero Héctor Romero
El camionero Héctor Romero

El Tribunal subraya que apartar a la jueza en esta etapa “dilataría notablemente la investigación en detrimento de los derechos del imputado y de la víctima, como de la correcta administración de justicia”. Precisamente, este es uno de los argumentos que la Sala toma del criterio fijado por la Corte Suprema, al advertir que el apartamiento de un magistrado no debe significar “mayores demoras o una privación de justicia”.

La jueza había fundamentado su inhibición señalando que la revisión por parte de la Cámara de su anterior criterio —cuando sobreseyó a Romero— generó un “quiebre de la imparcialidad”, al considerar que la instrucción ya se encontraba agotada y que las falencias técnicas detectadas por la Sala constituyeron una “afrenta”.

“Circunstancias que me colocan en una situación de violencia moral que, excepcionalmente y por razones de decoro y delicadeza, me conducen a apartarme de la causa”, dijo la magistrada.

No obstante, la Cámara Federal remarcó el criterio restrictivo para admitir excusaciones de jueces, en línea con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Según el fallo citado, solo pueden admitirse excusaciones por “motivos graves de decoro y delicadeza” si existen argumentos serios y razonables que prueben la incapacidad objetiva para seguir actuando con imparcialidad.

El lunes 4 de julio
El lunes 4 de julio de 2011, María Cash salió de su casa en el barrio porteño de Barracas y se dirigió a la terminal de ómnibus de Retiro, donde tomó un colectivo con destino a San Salvador de Jujuy (Archivo DEF)

El Tribunal enfatizó que aceptar la excusación sin motivos sólidos implicaría “un medio espurio para apartar a los jueces naturales de las causas”, lo que pone en juego el principio constitucional del “juez natural”: el derecho de la sociedad a que los casos sean resueltos por el juez designado legalmente, a salvo de intereses externos o presiones internas.

Uno de los puntos de conflicto estuvo en la evaluación de las pruebas producidas y las recomendaciones de la Sala tras revocar el sobreseimiento. La Cámara desestimó que la sugerencia de profundizar medidas investigativas implique “una afrenta” o una presión indebida sobre la instructora. Explicó que la decisión de ampliar la pesquisa responde al rol revisor —no a una predisposición en favor o en contra de las partes— y le otorga a la jueza plenas facultades para dirigir la investigación, incorporar otros peritos o recabar nuevas pruebas según lo estime pertinente.

Además, la Cámara aclaró que la conformación de una mesa de trabajo técnica, incluso con la participación de expertos propuestos por las partes (como el querellante), está prevista para subsanar deficiencias procesales anteriores detectadas en la etapa de instrucción.

El punto de inflexion

El pasado 22 de diciembre se conoció que la Cámara resolvió revocar el sobreseimiento de Héctor Romero y ordenó que la investigación por la desaparición y presunto homicidio de María Cash continúe, al considerar que existen indicios suficientes que impiden desvincular al camionero del caso.

El fallo de los jueces Santiago French,Ernesto Sola Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas respondió a los recursos de apelación presentados por el fiscal general y el abogado de la víctima, quienes cuestionaron la resolución del 12 de mayo de 2025 que había sobreseído a Romero por el delito de homicidio agravado por alevosía.

Ambos acusadores sostuvieron que en primera instancia se realizó un análisis “parcial e incompleto” de la prueba, y que la desvinculación de Romero resultó “prematura y arbitraria”, ya que aún restan medidas de prueba pendientes que podrían esclarecer los hechos.

El fallo recogió la teoría de la Fiscalía, sobre todo la parte en que se da cuenta de los falsos testimonios de aquellos que dijeron que vieron cuando Romero dejó a María Cash.

El caso

La desaparición de María Cash ocurrió el 8 de julio de 2011, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, General Güemes, al subir al camión conducido por Romero. Desde entonces, su paradero permanece desconocido.

La investigación, que transitó por tres jurisdicciones y acumuló cientos de denuncias y testimonios, estuvo marcada por pistas falsas, hipótesis de trata de personas y la intervención de testigos que luego fueron imputados por falso testimonio.

Entre los elementos que sostienen la sospecha sobre Romero, la Cámara destacó que fue la última persona que estuvo con María Cash antes de su desaparición, que su versión presenta inconsistencias y que no existen testigos creíbles que hayan visto a la víctima en la zona donde él afirma haberla dejado.

Además, subrayó que los testimonios de quienes dijeron haber visto a Cash con vida después de ese momento -como los Cuellar, Chuquisaca y Krilich- fueron descartados por contener falsedades y contradicciones, y que algunos de estos testigos fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal tras ser imputados por falso testimonio y entorpecimiento de la investigación.

Temas Relacionados

María CashTrata de personasJueza Mariela GiménezCámara Federal de SaltaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó el prófugo del robo que frustró un policía que estaba en el baño de un supermercado de Boedo: el video

El sospechoso de 34 años fue detenido en Ciudad Evita tras un operativo de la Policía Federal Argentina. Su cómplice ya estaba preso

Cayó el prófugo del robo

“Es una burla”: la indignación de los padres de Matías Berardi con una fiscal por acceder a que una de las condenadas viaje por vacaciones

María José Meincke Patané consideró factible el permiso pedido por el defensor de Alexa Yamila Souto Moyano, sentenciada a seis años y ocho meses de prisión y con domiciliaria. Qué dijo el tribunal

“Es una burla”: la indignación

“Qué es lo que le pasa, tranquilo”: un preso intentó agredir a un fiscal en San Juan

El ataque no llegó a concretarse porque un policía se interpuso, pero rompió un televisor y le sumaron una causa por daños. El video

“Qué es lo que le

Extraditaron a “Dehilan”, el cantante chileno acusado de secuestrar a la mujer y a la hija de un capo narco

El músico de 18 años había sido atrapado por personal de la PFA en enero pasado, cuando ingresaba a un edificio de alquileres temporarios en el barrio porteño de Monserrat

Extraditaron a “Dehilan”, el cantante

Quedó a un paso del juicio el sommelier acusado de atropellar y matar a dos policías: estaba alcoholizado

La jueza María Alejandra Martín rechazó el pedido de sobreseimiento del imputado que hizo la defensa. Hugo Martín Rodríguez Cáceres (46) está acusado de homicidio con dolo eventual

Quedó a un paso del
DEPORTES
Despejó la pelota, le pegó

Despejó la pelota, le pegó a una ventana y cayó en un balcón: la insólita secuencia en el fútbol checo que da vuelta al mundo

Brilló en Racing, Independiente, San Lorenzo y Estudiantes y firmó en un nuevo club a los 45 años

La atleta argentina Candela Cerrone ganó una carrera en Malvinas y recordó a los veteranos

Un entrenador argentino es uno de los máximos candidatos a dirigir al Real Madrid

El récord que logró Colapinto en Australia y fue destacado por la Fórmula 1: “Atrápalo si puedes”

TELESHOW
María Becerra relató su experiencia

María Becerra relató su experiencia después de haber atravesado dos embarazos ectópicos: “No se qué me pasa”

María Julia Oliván expuso las cicatrices que le dejaron las quemaduras y dejó un mensaje sobre los dolores ocultos

Las explosivas publicaciones de Wanda Nara en Milán: ¿dedicadas a Mauro Icardi

Nueva polémica entre Wanda Nara y la China Suárez: ¿la actriz usó el mismo vestido que el de la conductora?

Chechu Bonelli habló de su relación con Facundo Pieres: “Mi corazón está muy contento”

INFOBAE AMÉRICA

Una protesta estudiantil sacude la

Una protesta estudiantil sacude la Universidad de La Habana en medio de la crisis en Cuba

1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP que abandonan los EAU en medio de interrupciones en la aviación

Wall Street cerró con ganancias y el petróleo se derrumbó tras las declaraciones de Donald Trump

Cómo el nuevo líder supremo de Irán construyó un imperio inmobiliario global

Quién es Noel De Castro, la candidata argentina a astronauta de la NASA: la historia que podría llevarla al espacio