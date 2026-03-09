Entre Ríos: condenaron al exfuncionario que mató en un accidente de tránsito a 4 trabajadores

Juan Ruiz Orrico, el exfuncionario entrerriano que mató en un accidente de tránsito a 4 trabajadores, fue condenado 5 años y 8 meses. Sin embargo, seguirá libre, al menos, hasta que la sentencia de primera instancia quede firme. La pena que se le impuso incluye la inhabilitación para conducir durante 9 años.

El adelanto de la sentencia se dio a conocer este lunes por la mañana. El juez Darío Crespo se tomó casi dos horas para exponer el anticipo de los argumentos que lo llevó a condenar a Orrico a una pena que está en el tope de la escala penal del homicidio culposo. Tuvo dos agravantes: la cantidad de víctimas y el nivel de alcohol en sangre.

Por su accionar, perdieron la vida los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años; Leandro Almada (33) y Axel Rossi (23).

El exfuncionario de Entre Ríos Juan Ruiz Orrico fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión en Entre Ríos ( Sabina Melchiori)

Mientras que Orrico no estuvo en la sala al momento de la lectura del fallo, las familias de las víctimas ocuparon lugares en el espacio reservado al público. Al terminar la exposición de la condena, hubo un fuerte y sentido aplauso. Algunos se abrazaron entre ellos en medio de lágrimas y lamentos.

Las querellas que representaban a las cuatro víctimas habían pedido 6 años. La Fiscalía, en tanto, consideró algunas atenuantes y solicitó 5 años. La defensa no requirió ningún monto de sanción penal. Apuntó a que Orrico estaba padeciendo una pena natural por la profunda depresión que le quedó como consecuencia de haber provocado el incidente.

En su razonamiento, el juez descartó atenuantes que había planteado la defensa. Entre ellos, los abogados de Orrico argumentaron que las víctimas no tenían cinturón de seguridad. Crespo, en cambio, sopesó una pericia forense que sostuvo que, debido a la violencia del impacto, la medida de seguridad hubiera sido inútil y los jóvenes habrían fallecido de igual modo.

Crespo sí tuvo en cuenta que Orrico no tenía antecedentes penales, que reconoció su culpa, mostró arrepentimiento y pidió perdón a las familias de los jóvenes fallecidos.

El exfuncionario de Entre Ríos Juan Ruiz Orrico en una de las audiencias del juicio

Aunque esa actitud generó revuelo durante las audiencias y provocó que los padres de las víctimas le recriminaran que había terminado con cuatro vidas jóvenes, el magistrado consideró que ameritaba reducirle cuatro meses el tope de la pena.

Al mismo tiempo, Crespo rechazó el pedido de las querellas para que el acusado sea remitido de inmediato a una unidad penal. Difirió el cumplimiento de la condena que le impuso a que quedara firme en instancias posteriores.

Orrico estuvo libre durante todo el proceso. Ahora continuará con medidas de restricción mientras su expediente sigue el camino de las apelaciones.

La decisión causó malestar entre los allegados a las víctimas que denunciaron “favoritismo” hacia el acusado. Además de que era funcionario provincial al momento del choque, Orrico había sido candidato a intendente del PRO en Concepción del Uruguay. También era dirigente de la Sociedad Rural local.

Pero la situación que más suspicacias generó es que está casado con Evangelina Bruzzo, integrante de la Cámara de Casación Penal de Concordia. Este tribunal es el órgano de alzada del juzgado de Concepción que llevó el caso y condenó Orrico.

El caso

El 20 de junio de 2024 por la madrugada, Orrico, por ese entonces director de Puertos de Entre Ríos, marchaba en sentido este - oeste por la ruta provincial 39. Transitaba a bordo de un VW Passat que pertenecía al Gobierno provincial. Volvía alcoholizado de una fiesta. Las pericias mostraron que tenía 1,52 gr. de alcohol en sangre.

Por el estado en el que conducía se cruzó de carril. Impactó de lleno con el Corsa que circulaba en sentido contrario. En este vehículo viajaban los jóvenes. Ellos se habían levantado un tiempo antes y marchaban rumbo al frigorífico donde todos trabajaban a cumplir su turno. Iban tomando mate.

El Corsa había partido desde Basavilbaso, una ciudad de 10 mil habitantes que supo ser un nudo ferroviario. Su destino era el Frigorífico Fadel, en Pronunciamiento. Ambas localidades están en la zona centro sur de la provincia separadas por unos 60 km.

Por la contundencia del impacto, el vehículo en el que transitaban los trabajadores retrocedió casi 20 metros. La velocidad del Passat no pudo ser establecida debido a que se rompió la computadora de abordo que registra esos datos. Pero el velocímetro había quedado clavado en 150 km/h.

A horas de que se produjera el accidente, el gobernador Rogelio Frigerio echó a Orrico del cargo que ocupaba.