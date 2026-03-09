Crimen y Justicia

Cayó en Chacarita un sospechoso en una causa narco: les ofreció a los policías $5 millones para que lo suelten

De 20 años y de nacionalidad peruana, le encontraron cocaína, marihuana y un arma calibre .32

El sospechoso detenido que quiso extorsionar a los policías

Cuando vio que ya estaba perdido, la extorsión fue lo primero que se le cruzó por la cabeza. Así, Job Aldair Rojas Chuquiyanqui, de nacionalidad peruana y de 20 años, les ofreció 5 millones de pesos a los policías para que no le pongan las esposas. No tuvo éxito y los agentes porteños que minutos antes lo habían visto vendiendo drogas se lo llevaron preso.

Fuentes oficiales dijeron que en su casa del Barrio Fraga, de Chacarita, se secuestraron drogas y un arma calibre .32.

En ese contexto, los policías porteños también cerraron el búnker que funcionaba en la casa 47, Manzana 3 del Sector 1 del Barrio Fraga, en el marco de una causa en la que intervino la División Unidad Táctica de Pacificación III de la Policía de la Ciudad y en la que entiende la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal José Guerrero.

El funcionario judicial dispuso que el peruano sea imputado por narcomenudeo (infracción Ley 24.7379), tenencia de arma de fuego y cohecho activo y solicitó implantar consigna fija en el búnker.

El arma secuestrada

Todo ocurrió este sábado a la tarde cuando la policía realizaba una recorrida y observó a dos hombres realizando un intercambio tipo “pasamanos” de envoltorios, maniobra asociada al narcomenudeo.

Las fuentes del caso dijeron que, al notar la presencia policial, uno de los sospechosos se dio a la fuga hacia calle Guevara, logrando evadir a los agentes.

Pero al segundo pudieron seguirlo y notaron que ingresó a un domicilio. Ante la situación y actuando en flagrancia, los agentes entraron a la propiedad y redujeron al ahora imputado.

El búnker cerrado

Intentó librarse de la detención ofreciendo cinco millones de pesos”, ampliaron las fuentes del caso sobre la situación que le valió al detenido un delito más.

Dentro de la vivienda, los efectivos observaron sobre una mesada un arma de fuego calibre .32 sin munición, además de droga fraccionada y elementos de acondicionamiento y distribución.

¿Qué encontraron?

  • 40 envoltorios de nailon transparente con clorhidrato de cocaína (16 g)
  • 5 bolsas con 25 envoltorios cada una con clorhidrato de cocaína (53,9 g)
  • 1 bolsa con un trozo compacto blanco símil clorhidrato de cocaína (74 g)
  • 1 bolsa con un trozo de marihuana (26,3 g)
  • 1 balanza de precisión
  • 1 arma de fuego
  • La suma de $86.900 en billetes de varias denominaciones
  • 1 teléfono celular

Rojas Chuquiyanqui no posee impedimentos restrictivos de libertad, pero no se pudo determinar aún si tiene antecedentes penales, ya que no tiene DNI argentino, sino una cédula peruana.

