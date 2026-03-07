Crimen y Justicia

Extraditaron desde Suiza a un dominicano que era buscado en Argentina por contrabando de drogas

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Lo acusan de captar personas para transportar cápsulas de cocaína en su aparato digestivo a países de Europa

Guardar
El detenido
El detenido

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó la extradición de un ciudadano dominicano acusado de participar en una organización internacional de tráfico de drogas, tras un proceso coordinado con las autoridades de la Confederación Suiza.

El hombre, de 40 años y nacionalidad dominicana, fue identificado como presunto responsable de captar personas en Argentina dispuestas a transportar cápsulas de cocaína en su aparato digestivo, con destino a distintos países de Europa, principalmente desde Brasil.

La investigación señala que el acusado proporcionaba apoyo logístico y financiero a la estructura criminal desde el exterior, además de coordinar los viajes que posibilitaban el traslado de los estupefacientes. Según el expediente, la acusación sostiene que estas maniobras formaban parte de una red de contrabando de drogas con alcance internacional.

El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 8, encabezado por Gustavo Darío Meirovich, con la Secretaría N° 15 a cargo interino de Milagros Stoddart. El juzgado requirió la colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que activó una notificación roja para dar con el paradero del imputado.

El procedimiento estuvo a cargo
El procedimiento estuvo a cargo de PFA

Fuentes oficiales explicaron que la búsqueda incluyó múltiples consultas a bases de datos nacionales e internacionales y el trabajo conjunto con diversas oficinas centrales nacionales de Interpol.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) reportó que, tras el análisis de información compartida entre agencias, surgió la pista de que el buscado tenía un domicilio registrado en Ámsterdam, Países Bajos. Este dato resultó clave para orientar la localización en territorio europeo. Más tarde, autoridades de la Confederación Suiza comunicaron que el ciudadano dominicano había sido retenido en julio de 2025 en ese país, donde permanecía bajo detención preventiva a la espera de resolución judicial.

A partir de la confirmación de la identidad y la imputación, Interpol Suiza notificó formalmente a la justicia argentina, dando lugar al inicio del proceso de extradición. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que la solicitud de extradición fue concedida en febrero de este año. A raíz de esta decisión, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA organizó el operativo para concretar el traslado.

Una comisión de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional viajó a la ciudad de Zúrich para asumir la custodia del detenido. El viaje de regreso a Buenos Aires se llevó a cabo en un vuelo comercial, bajo estrictos protocolos de seguridad y en cumplimiento de los acuerdos bilaterales de cooperación policial. El traslado fue coordinado con las autoridades suizas e intermediado por la red de Interpol, de acuerdo con la información brindada por el Gobierno argentino.

Una vez en Argentina, el ciudadano dominicano fue puesto a disposición del juzgado interviniente, donde continuará el proceso judicial correspondiente a los cargos de tráfico internacional de estupefacientes y contrabando agravado.

Temas Relacionados

Policía Federal ArgentinaSuizaDrogasContrabandoNarcotráficoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Paraná: el momento en que familiares de un preso asesinado se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

El insólito episodio ocurrió tras el homicidio de un joven de 26 años que se encontraba alojado Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana. El video

Paraná: el momento en que

Cómo avanza la causa judicial por el derrumbe del edificio de PROCREAR en Parque Patricios

El expediente está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) N°31 de CABA. Cuáles son las medidas que ya ordenó la fiscal

Cómo avanza la causa judicial

Salta: detuvieron a una mujer por llevar un kilo de cocaína oculto en un peluche

El operativo se realizó en la Ruta Nacional N° 50, a la altura de la ciudad de Orán. La sospechosa viajaba en un auto con otras dos mujeres

Salta: detuvieron a una mujer

Los detuvieron por dejar parapléjica a una joven y los acusan de presuntamente hacer videollamadas desde la cárcel

La familia de la joven denunció que los acusados acceden a celulares. Reclamaron por controles y mayor responsabilidad estatal

Los detuvieron por dejar parapléjica

Un joven de 20 años secuestró, apuñaló y abusó de su novia embarazada de 16

El agresor fue imputado por violación de domicilio, lesiones y abuso sexual. La víctima logró escapar tras el ataque y recibe atención psicológica

Un joven de 20 años
DEPORTES
Franco Colapinto largará 16° el

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El plan del Chacho Coudet de cara al debut oficial como DT de River Plate ante Huracán

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

Estos son los salarios de los pilotos de Fórmula 1 en 2026 y quién gana hasta 70 millones de dólares al año

El especial entrenamiento de Anthony Joshua tras el fatal accidente en Nigeria en el que murieron sus dos amigos

TELESHOW
Gimena Accardi habló del video

Gimena Accardi habló del video viral en el que se la vinculó con Nico Vázquez: “Es muy parecida la risa”

La confesión de Luana a Zunino después de dejar a su novio en vivo en Gran Hermano

Susana Giménez aclaró los rumores sobre el tratamiento de salud que se hizo en Madrid

La furia del manager de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: “¿Quién se cree que es?“

Hernán Lirio arranca una nueva aventura por el mundo junto a Ramoncito: “El entusiasmo se siente”

INFOBAE AMÉRICA

La magia del azúcar y

La magia del azúcar y la música salvadoreña: lo que se vive en la Feria de la Panela de Apastepeque

“A nadie le importan”: Timothée Chalamet desata debate mundial tras ironizar sobre el ballet y la ópera

El hallazgo de un mecanismo celular explica cómo los mamíferos abandonaron la vida nocturna

Cómo se descubrió que todas las lenguas comparten un ritmo interno estable pese a su enorme variedad fonética y gramática

El debate existencial sobre la inteligencia artificial, en dos incisivos documentales