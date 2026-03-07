“A mi papá lo mataron entre los médicos”: Jana Maradona habla de la causa por la muerte de Diego a 10 días del nuevo juicio

Jana Maradona sobre el juicio por Diego: "No debería estar pasando esto"

A Jana Maradona la Justicia la interpela desde chica. Le dio su identidad, su apellido, como repite cada vez que cuenta su historia. Es una herramienta que, su propia experiencia le confirmó, puede cambiar vidas. Y es por eso que confía: “Yo no puedo no creer en el derecho”, le dice a Infobae de cara al nuevo juicio por la muerte de su papá, el máximo ídolo del fútbol argentino, que comenzará el próximo 17 de marzo tras declararse nulo en 2025 el primer debate por el escándalo que protagonizó la ex jueza Julieta Makintach.

El año pasado Jana asistió a cada una de las audiencias del debate oral que se desarrolló entre marzo y mayo en los Tribunales de San Isidro. Fue la única que escuchó lo que pasó en todas las jornadas y que miró a la cara, varias veces, a los siete imputados que tiene esta causa por el homicidio simple con dolo eventual de Diego Maradona.

Se trata de Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Nancy Forlini (coordinadora de la prepaga), Ricardo Almirón (enfermero), Mariano Perroni (coordinador de enfermeros) y Pedro Di Spagna (médico clínico), quienes se enfrentan a penas de entre 8 y 25 años de prisión.

A 10 días del comienzo del nuevo juicio, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Pablo Rolón, Alberto Gaig y Alberto Ortolani; Jana revivió con Infobae la experiencia del proceso pasado, las heridas que le generó su nulidad y cómo se prepara el juicio que viene. “Condenas tienen que haber”, sostiene.

Jana Maradona en la redacción de Infobae

“No debería estar pasando nada de todo esto. Las proyecciones de mi vida eran otras. El año pasado yo había dejado como en una cajita guardada toda la cuestión de la muerte de mi papá con lo que yo sabía. A lo largo del desarrollo del juicio, me fui completando el mapa. Que no se haya resuelto en ese momento a mí me significó como hacer un duelo de vuelta. Como que se me rompió la vida. Algo así siento”, contó sobre sus sensaciones tras lo ocurrido.

No obstante, Jana, con su carácter indudablemente maradoniano, insiste en que, más allá de lo que ocurrió, no se va a dejar llevar por algo que “no salió“. “Transité el dolor, me lloré la vida, me angustié y me tomé estos meses para rearmarme de vuelta y volver a vivir el proceso un poco más fuerte, con más información, acompañada, decidida. Entonces, si bien es horrible volver, esto es así. Saquémosle toda la complejidad y vayamos a lo simple: tengo que estar presente porque mi papá no puede estar”.

—¿En estos meses pensaste en la causa?

—Jana: Tanto en la causa no. Pienso más en lo que me indignan los imputados. Muchas veces eso me genera mucha ira. Porque esto es algo serio. O sea, mataron a mi papá. Mataron a mi papá -subraya-. Es así. Y a veces llego y los imputados se están cagando de risa, miran, no saludan, como si nada pasara, ¿viste? Entonces digo qué falta de empatía y qué falta de respeto, porque en definitiva tendrían que estar, no sé si sufriendo, pero con la seriedad que necesita el momento.

—¿Te referís a alguien puntual?

—J: Sí, a las tres personas.

—¿Leopoldo Luque, Agustína Cosachov y Carlos Díaz?

—J: Sí.

Agustina Cosachov, Leopoldo Luque y Carlos Díaz, imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

—Para vos, ellos son los tres principales responsables de la muerte.

—J: Sí, claro... La verdad es que faltan un montón de testimonios. Faltan las declaraciones de todos ellos, que yo supongo que le van a dar un marco a su accionar. Pero por supuesto que todos tienen su responsabilidad porque son profesionales de la salud y estaban tratando a una persona que, no pongamos que es la persona más conocida del mundo, perfecto, a una persona, punto. Y no cubrieron ni lo profesional, que es su trabajo como médicos o enfermeros, ni lo humano. No sé si tienen el mismo grado de responsabilidad, pero todos en algún punto la tienen.

—¿Crees que la muerte de tu papá se pudo haber evitado?

—J: Antes del juicio yo no te hubiera podido responder eso. Hoy sí. Hoy sí, porque escuchamos los testimonios.

Los médicos de Maradona: antes y después

Jana contó a Infobae que durante el tiempo que los ahora imputados atendían a su papá, ella confiaba plenamente en lo que hacían. Incluso después del fallecimiento de Diego, el 25 de noviembre de 2020, siguió en contacto con Luque, por ejemplo, hoy el principal señalado por la muerte, quien le mandó un mensaje diciéndole que su cuerpo no resistió y que ellos (por el equipo médico) hicieron todo lo posible.

“Todos creíamos que había sido una muerte natural. Hasta que tres días después nos llaman desde la fiscalía y nos cuentan que posiblemente lo habían matado. Y ahí empezó la investigación", recordó Jana sobre el comienzo de la causa a cargo de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que ahora encabezan la acusación en el debate oral.

La hija de Diego recuerda que le mandaron un mensaje diciéndole que querían tomar su declaración para saber cómo fueron y cómo había vivido ella los últimos días de Maradona.“Cuando llegamos, nos cuentan que posiblemente mi papá se hubiera podido salvar. El tema es que nos empiezan a contar esto de que los enfermeros llenaban las planillas, pero en realidad no lo controlaban, que el cuerpo estaba lleno de líquidos y se podría haber resuelto de alguna manera. Nos empiezan a decir algunas cosas que yo realmente no creía en ese momento, porque yo soy fanática de ir al médico, yo me hago chequeos de todo tipo, me controlo. Entonces, ¿cómo no voy a confiar en un profesional de la salud? Para mí eran los mejores médicos de Argentina", remarcó. Y subrayó: Para mí estaba en las mejores manos. Me parece muy... ¿Qué palabra te puedo decir? Mediocre“.

A la pregunta de cómo cree que mataron a Maradona, siempre según la teoría de la acusación, Jana señaló: “Lo mataron a mi papá entre los médicos y entre el equipo de trabajo. Porque hoy sabemos que le robaron todo. Personas en las que mi papá confiaba profundamente. Los que lograron este resultado fueron los médicos, no actuando como debían, básicamente”.

El mundo Maradona

"Insólito", fue como definió lo ocurrido con la magistrada en el juicio nulo del año pasado

Cuando comenzó a escalar el escándalo de la ex jueza Makintach en mayo 2025, Jana dijo que lo que estaba ocurriendo era típico del “mundo Maradona”.

“El mundo Maradona es que pasen cosas insólitas. Como lo que pasó con Makintach. Y es insólito porque, ¿cómo le puedo llamar? Estas características humanas, le vamos a decir, cambian a las personas: la fama, el poder y la plata", explicó.

Y agregó: “Makintach no necesitaba ni poder, porque pues es jueza, ni plata, me imagino, pero le emocionó el caso Maradona. Entonces, esa energía que sigue atrayendo las cuestiones vinculadas a mi papá hace que la gente se juegue su carrera directamente, que es lo que pasó. Son cosas insólitas e intensas”.

—¿Le creés que no era un documental, que era algo para una amiga?

—J: Lo vimos. Lo vimos en el momento y ella lo negó en el momento. Es absurdo. O sea, ¿qué estamos viendo entonces? ¿Qué es, eh, qué? ¿La hicieron con inteligencia artificial? O sea, ¿vos te das cuenta? Antes de esto, yo le ponía un manto de solemnidad absoluta a los juicios, porque digo, estamos tratando de la muerte de una persona, por más que no sea tu papá o allegado tuyo. Entonces no cabe que se hagan chicanas o chistes, o que la gente intente promocionarse a sí misma. Yo también vivo en un mundo de fantasías a veces.

—¿Pensaste en cómo hubiese reaccionado tu viejo el año pasado con lo que pasó con la jueza?

—J: Dos cosas. La hubiera piropeado y después le hubiera dicho: ‘No puede ser tan boluda’. No le cabe en la cabeza a nadie. Mi papá se hubiera indignado porque, bueno, imaginate si con el caso Maradona, que es tan mediático, la justicia funciona de esa manera. Mi papá siempre ponía a la gente más humilde como protagonista y nosotros, que tenemos herramientas, recursos, medios, etcétera, pasa esto; imaginate para la gente que no tiene los mismos recursos, que no puede acceder.

El juicio de 2026

El juicio arrancará el 17 de marzo

Sobre el juicio por la muerte de su papá, Jana reafirmó: “Si esto pasa 100 veces, va a volver a empezar 100 veces. Y si tengo que declarar 120 veces, voy a declarar 120 veces”.

—¿En algún momento te dio miedo que no se volviera a hacer el juicio?

—J: No. Yo estudié Derecho. A mí el derecho me dio la identidad. O sea, yo a mi papá lo conozco porque hubo una legislación previa que me llevó a mí a tener el apellido, a ser reconocida por la justicia. Para mí el derecho es la gran herramienta que tenemos como sociedad. O sea, yo no puedo no creer en el derecho. Puedo creer en equivocaciones humanas y en legislaciones menos acordes a una realidad. Pero no dejo de creer en esa herramienta. No. O sea, yo la defiendo. A lo largo de mi vida, desde distintas ópticas, me acompañó. Creo en esa herramienta.

—¿Qué esperás de este juicio?

—J: Te va a parecer que es muy tibia esta respuesta, pero yo espero justicia. Ni más ni menos que lo que corresponde. Yo los veo y los quiero matar. Entonces, lo que yo espero es justicia. Como te digo que defiendo la herramienta, defiendo que todos puedan tener su espacio para hablar. Yo defiendo completamente el proceso, el debido proceso, 100%. Pero según lo que escuchamos, condenas tienen que haber. Según lo que hoy sabemos, de nosotras que estuvimos el año pasado, condenas tienen que haber.