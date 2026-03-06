Citas por apps, estafas millonarias y muerte: así operan los viudos negros que acechan a quiénes buscan compañía

En Infobae en vivo, Paulo Kablan advirtió sobre el crecimiento de homicidios y estafas vinculados a bandas conocidas como viudos negros, que operan en citas por aplicaciones y aprovechan la vulnerabilidad de personas solas en la Argentina.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Kablan detalló: “Voy a contar un homicidio de las últimas horas. Preocupa el incremento de este tipo de mecánica. Este terminó con un homicidio, no todos terminan con homicidio. Y que comienzan con una estafa, que es una estafa sentimental y económica”.

La mecánica de los viudos negros en las apps de citas

Kablan relató que el caso que conmocionó a la investigación policial involucró a David Walter Aguirre, economista y docente universitario de 55 años: “Ayer, 4 de marzo, en Hidalgo 375, esto es en Caballito, su departamento, en el primer piso, un amigo lo va a buscar preocupado porque no respondía. Y lo encontraron cerca de las dos de la tarde al cuerpo. Llamó a la policía. Estaba muy golpeado. Le habían colocado la funda de una almohada en la boca, lo habían maniatado, lo habían golpeado, había sido asesinado”.

La modalidad, según describió Kablan, “comienza con una estafa sentimental y económica. Se aprovechan estos delincuentes muchas veces de personas que están solas y no quieren estar solas”. Kablan remarcó que “la investigación está abierta. Hay cierta información que se protege como datos que tienen que ver con cámaras de seguridad, análisis de las redes, de las páginas que él frecuentaba y mucha información tecnológica que se está procesando y ojalá termine con un detenido”.

David Walter Aguirre, economista y docente universitario, fue asesinado tras un encuentro pautado en una app de citas en Caballito

El periodista definió el método policial: “La modalidad genérica que se usa para este tipo de casos puede darse un ataque de un viudo negro, que en la jerga estrictamente policial es viuda negra. O barba azul le dicen a los hombres que hacen esto por viejo delincuente, que engañan de esta manera”.

Del engaño virtual a la muerte: casos recientes en la Argentina

Kablan recordó el caso de Ariel David Castillo, de 48 años, administrativo y logístico del Teatro Colón, quien también resultó víctima de esta modalidad: “El año pasado, Ariel David Castillo tenía 48 años. Un hombre muy querido y muy respetado porque estuvo mucho tiempo a cargo de un área del Teatro Colón. Él estuvo en pareja mucho tiempo con un hombre que se fue a vivir a otra provincia y quedó solo”.

"Una noche, a través de la red social Tinder, conoce a un muchacho, lo invita a ir a su casa. En la puerta de su casa hay una cámara de seguridad donde queda registrado que baja con esta persona a su vivienda. Poco después, esta persona sale. Y aparecen otros que llegan en un auto, que después salen solos. Cargan el auto y se van. Le dieron una medicación, hay un consumo de una bebida alcohólica. La modalidad al estilo viuda negra”, aseguró.

El caso de Ariel David Castillo, trabajador del Teatro Colón, demuestra cómo las estafas virtuales pueden terminar en muertes provocadas

La secuencia terminó en tragedia: “Él se duerme. Al otro día, un amigo llega a la casa, ingresa, él se despierta, la casa totalmente revuelta. Todavía bajo los efectos de este tóxico, de este medicamento que nunca quedó claro qué era, se cae de la escalera, se cae, el amigo llega y él se cae, se golpea la cabeza. Lo llevaron de urgencia a un hospital donde sobrevive algunas horas y lamentablemente muere producto de ese golpe. Para la justicia, no es que se murió de un accidente, esto es un homicidio provocado por el medicamento que le dieron”.

Kablan destacó la falta de denuncias: “Es un delito vergonzante, da vergüenza. Alguien que es engañado por una viuda negra o un viudo negro. Te expone la vida privada. Es difícil reconocer el engaño. Por eso tampoco hay tantas denuncias de este tipo de delitos que se cometen prácticamente a diario, te cuentan distintas fuentes policiales”.

El caso del estafador de Tinder y la sofisticación del engaño

En diálogo con el staff de Infobae al Regreso, Kablan puso en contexto el fenómeno internacional: “Fue tan famoso que generó una serie, no con personas fallecidas, sino con un daño económico monstruoso, que es el estafador de Tinder. El año pasado fue detenido el estafador de Tinder nuevamente en Georgia por un pedido de extradición de Alemania. La causa se cayó. Todavía tiene un juicio civil en Israel. Este tipo se hacía llamar Simon Leviev y utiliza el mismo argumento, la misma aplicación que es Tinder”.

Kablan detalló que “Simon sería el príncipe de los diamantes, pero no lo era. Él decía ser el príncipe de los diamantes. Era todo mentira. En realidad se llama Shimon Yehuda Hayut. Lo que hacía era más sofisticado, una especie de estafa piramidal. Con víctimas mujeres, se contactaba a través de Tinder con fotos muy llamativas. Empezó con estafas chiquitas, después más grandes. La plata que le robaba a una de las mujeres le hacía pasar una buena vida a otra, que después le volvía a robar”.

El caso internacional del estafador de Tinder evidencia la magnitud económica de estos engaños, con pérdidas millonarias y numerosas víctimas

El periodista remarcó el impacto económico de estas maniobras: “La agotaba, le hacía sacar un crédito, otro crédito, 100 mil dólares, 150 mil dólares. Pero cuando la víctima empezaba a sospechar, él le devolvía la plata con un giro, que en realidad hacía él, era un dibujo. Los enemigos de mi padre me están bloqueando mis cuentas. Bueno, esto lo hizo durante años y hay decenas de víctimas”.

Kablan concluyó con una advertencia: “En Argentina tenemos muchas víctimas robadas o, como posiblemente este profesor universitario de la UBA, asesinado. Se aprovechan de la soledad, a veces de las ganas de conocer, y cometen delitos que son realmente aberrantes. Hay que estar atentos, tener información. Sabiendo cómo actúan es la mejor prevención. Información en inseguridad, en delitos, en engaños, es la mejor prevención”.

