Crimen y Justicia

Robaron en la casa de un productor agropecuario, lo golpearon y se llevaron más de $30 millones

La Policía no logró identificar a los responsables. También se llevaron el auto de la familia y fue abandonado poco después en la ruta 100S

El padre de la familia
El padre de la familia es un conocido productor agropecuario de la zona

Una familia de Villa Guillermina, una localidad al noreste de la provincia de Santa Fe, vivió momentos de extrema tensión durante la madrugada, cuando un grupo de delincuentes ingresó a su vivienda, sorprendiendo a los ocupantes mientras dormían. Sin cubrirse el rostro, los asaltantes redujeron a los integrantes de la familia, golpearon al propietario y, en cuestión de minutos, lograron huir con una suma millonaria en efectivo, varios teléfonos celulares y un automóvil.

El asalto tuvo lugar en la residencia de un productor agropecuario conocido en la región, quien recibió golpes por parte de los asaltantes mientras le exigían información sobre el dinero guardado en la casa.

Según la ínformación a la que pudo acceder el medio local Aire de Santa Fe, los delincuentes se apoderaron de 30 millones de pesos, además de varios teléfonos celulares y un automóvil Toyota Yaris gris.

Tras perpetrar el robo, huyeron rápidamente del lugar. La magnitud del botín sustraído llamó la atención de las fuerzas de seguridad y de los habitantes de Villa Guillermina, poco habituados a hechos de esta naturaleza.

El automóvil utilizado en la huida fue hallado horas más tarde, abandonado en la ruta 100S, vía que conecta la localidad con la Ruta Nacional 11. El hallazgo del vehículo fue resultado de un rastrillaje realizado por personal policial, quienes notificaron a la familia y procedieron a realizar peritajes en la zona para intentar recabar indicios sobre el paradero de los asaltantes.

La Policía de Investigaciones y la comisaría local iniciaron las tareas correspondientes una vez recibida la denuncia. Desde el momento del hecho, se desplegó un operativo en la región con el objetivo de localizar a los responsables y recuperar el dinero y los objetos robados. No se reportaron personas detenidas y la investigación seguía en curso, sin resultados inmediatos.

El productor agropecuario y su familiar fueron asistidos por personal médico y colaboraron con la justicia en la reconstrucción de los hechos.

No hay detenidos por el
No hay detenidos por el hecho (@MinSegSF)

Desvalijaron a una familia en su casa de La Plata

Una familia de la ciudad de La Plata sufrió un robo, que dejó su vivienda de la localidad de Lisandro Olmos completamente vacía.

El hecho ocurrió la semana pasada mientras los integrantes del grupo familiar se encontraban en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, en el marco del encuentro en el que el local perdió ante Rosario Central por 2 a 1, por la séptima fecha del torneo de Primera División.

La decepción por la derrota no fue nada en comparación con lo que se encontraron cuando regresaron a su casa, ubicada cerca de la intersección de las calles 179 y 52. Una vez en su hogar, se dieron cuenta que habían sido víctimas de un robo. Todos los ambientes estaban revueltos y faltaba una gran cantidad de objetos.

Según pudieron reconstruir, los delincuentes rompieron una reja perimetral y forzaron luego la puerta. Una vez dentro, los intrusos actuaron con rapidez y violencia, sustrayendo televisores, una consola PlayStation, un parlante, y numerosos efectos personales como ropa, zapatillas y mochilas destinadas al inicio del ciclo lectivo de los niños de la familia.

Los asaltantes no solo se apropiaron de los bienes de mayor valor y utilidad, sino que causaron daños materiales adicionales: lo que no lograron llevarse, lo destruyeron, generando pérdidas que superan el valor económico y afectan el ámbito cotidiano de los habitantes.

La familia reclamó públicamente ayuda para identificar a los responsables y solicitó la colaboración de la comunidad. “Compartan las caras de estas ratas”, pidieron.

El sistema de cámaras de seguridad, instalado en la vivienda, registró el movimiento de al menos tres individuos implicados en el robo. En una de las grabaciones, se distingue a uno de los sujetos saliendo del domicilio con un televisor en brazos, mientras otro transporta una mochila. Las imágenes, que fueron entregadas a las autoridades y compartidas entre vecinos, constituyen una de las principales herramientas para el avance de la investigación. Hasta el momento, no se han reportado novedades oficiales sobre la identificación o localización de los sospechosos.

En relación al accionar policial, hasta la fecha no se difundieron comunicados oficiales que den cuenta de avances significativos en la causa.

