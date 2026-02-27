Desvalijaron a una familia de La Plata cuando fueron a la cancha por el partido de Gimnasia

Dos delincuentes fueron captados por cámaras de seguridad mientras huían con objetos robados de una casa en La Plata (0221)

La tarde del último miércoles, una familia de la ciudad de La Plata sufrió un robo que dejó su vivienda de la localidad de Lisandro Olmos completamente vacía.

El hecho ocurrió mientras los integrantes del grupo familiar se encontraban en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, en el marco del encuentro en el que el local perdió ante Rosario Central por 2 a 1, por la séptima fecha del torneo de Primera División.

La decepción por la derrota no fue nada en comparación con lo que se encontraron cuando regresaron a su casa, ubicada cerca de la intersección de las calles 179 y 52. Una vez en su hogar, se dieron cuenta que habían sido víctimas de un robo. Todos los ambientes estaban revueltos y faltaba una gran cantidad de objetos.

Según pudieron reconstruir, los delincuentes rompieron una reja perimetral y forzaron luego la puerta. Una vez dentro, los intrusos actuaron con rapidez y violencia, sustrayendo televisores, una consola PlayStation, un parlante, y numerosos efectos personales como ropa, zapatillas y mochilas destinadas al inicio del ciclo lectivo de los niños de la familia.

De acuerdo con la infromación a la que pudo acceder el medio local 0221, los asaltantes no solo se apropiaron de los bienes de mayor valor y utilidad, sino que causaron daños materiales adicionales: lo que no lograron llevarse, lo destruyeron, generando pérdidas que superan el valor económico y afectan el ámbito cotidiano de los habitantes.

La familia reclamó públicamente ayuda para identificar a los responsables y solicitó la colaboración de la comunidad. “Compartan las caras de estas ratas”, pidieron.

Más imágenes de las cámaras de seguridad de la casa robado en La Plata (0221)

El sistema de cámaras de seguridad, instalado en la vivienda, registró el movimiento de al menos tres individuos implicados en el robo. En una de las grabaciones, se distingue a uno de los sujetos saliendo del domicilio con un televisor en brazos, mientras otro transporta una mochila. Las imágenes, que fueron entregadas a las autoridades y compartidas entre vecinos, constituyen una de las principales herramientas para el avance de la investigación. Hasta el momento, no se han reportado novedades oficiales sobre la identificación o localización de los sospechosos.

En relación al accionar policial, hasta la fecha no se difundieron comunicados oficiales que den cuenta de avances significativos en la causa. La denuncia fue radicada en la comisaría correspondiente y se espera que la difusión de las imágenes captadas por las cámaras contribuya a la identificación de los responsables.

Robaron la casa de un jubilado en La Plata

Casi un mes atrás también en la capital de la Provincia de Buenos Aires, una nueva entradera tuvo lugar en un domicilio platense y la víctima fue un jubilado de 79 años: mientras dormía, tres delincuentes entraron a su casa, lo maniataron y le dieron una golpiza para exigirle dinero.

El robo ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de 171 bis y 46, en Lisandro Olmos. Los agresores forzaron la puerta trasera y sorprendieron al propietario, que estaba solo. Luego, lo ataron de pies y manos y le cubrieron el rostro, mientras revisaban los ambientes de la vivienda.

El hombre contó que los ladrones le exigieron dinero y que, ante la negativa inicial, lo golpearon en la cara para forzarlo a entregarles efectivo.

Los asaltantes finalmente se llevaron una suma de dinero en pesos, la cual el jubilado no pudo precisar, además de mil dólares falsos que la víctima tenía producto de una estafa anterior. También se llevaron adornos antiguos y otros objetos personales de valor sentimental.

El hombre no vio armas de fuego y manifestó que podría reconocer a uno de los atacantes. En la vivienda no hay cámaras de seguridad, por lo que la Policía trabaja para identificar posibles testigos y relevar cámaras particulares en la zona.

El hecho quedó caratulado como robo e intervienen la Unidad Funcional de Instrucción N°9 y el Juzgado de Garantías N°3. Familiares del jubilado señalaron a medios locales que atraviesan un “momento de shock y profunda angustia” y lamentaron el robo a una persona vulnerable.