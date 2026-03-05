Investigan el crimen de un hombre en Entre Ríos en medio de una disputa vecinal: hay un menor de 15 años detenido

Calle de tierra Yamandú Rodríguez, en Concordia donde encontraron el cuerpo de un hombre

El cuerpo sin vida de un hombre de 28 años fue hallado este miércoles en la vía pública en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y por el hecho fueron detenidos un joven de 20 años y un adolescente de 15 como sospechosos del ataque.

A partir del hallazgo del cuerpo, las autoridades indicaron que el crimen se registró durante la madrugada sobre la calle Yamandú Rodríguez, entre 56 y 57, en el barrio Constitución.

De acuerdo con lo informado por el portal El Once, la víctima, identificada como Miguel Ángel Martínez Pacheco, habría sido agredida en el marco de un conflicto vecinal que terminó en un hecho fatal. Los datos preliminares señalaron que el hombre había recibido un piedrazo en la cabeza, lesión que le provocó heridas de extrema gravedad y, finalmente, la muerte. Tras el ataque, los residentes del barrio dieron aviso a los servicios de emergencia y a la Policía, que acudieron al lugar y constataron el deceso.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Séptima, quienes coordinaron las actuaciones para reunir pruebas y avanzar con la investigación. Mientras el personal de la División Policía Científica trabajaba en la escena con el fin de detectar rastros y obtener elementos de interés para la causa, las autoridades policiales realizaban allanamientos en las viviendas de los involucrados. Esto les permitió dar con dos sospechosos que fueron demorados.

El avance de la causa quedó bajo la supervisión de la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Tomás Tscherning, y hasta el momento, la principal hipótesis apunta a un conflicto entre vecinos. Por su parte, los peritos buscaban determinar la causa exacta de la muerte de Martínez Pacheco.

Con algunas horas de diferencia otro incidente entre residentes de un mismo barrio se desató en la ciudad de Luján de Cuyo, Mendoza. La pelea terminó con un menor inconsciente y un hombre herido de bala tras una discusión relacionada con el volúmen de la música.

El hecho ocurrió cerca de las dos de la madrugada del martes en las inmediaciones de la calle Chile al 1300, cuando la policía recibió una llamada que alertaba sobre la presencia de una persona que estaba en la vía pública bajo los efectos de algunas sustancias.

El Hospital Lagomaggiore

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a un joven -cuyas iniciales son A. N.- con lesiones en la cabeza y desvanecido, y a pocos metros, a un hombre de 36 años con una herida de arma de fuego en la espalda. Según el relato de C. P. sobre lo acontecido, ambos se encontraban en la calle, bebiendo alcohol y escuchando música cuando un grupo de vecinos se acercó para pedirles que disminuyeran el volumen. El reclamo derivó en una discusión que escaló rápidamente a un enfretamiento entre los grupos.

De acuerdo con el portal Los Andes, durante el altercado, el menor recibió un golpe en la cabeza con una botella, lo que le provocó la pérdida de conocimiento quedando inconciente. Mientras que el adulto fue alcanzado por un disparo que según constató el personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado, la herida tenía orificio de entrada pero no de salida. Inmediatamente lo trasladaron al hospital Lagomaggiore, donde permanecía bajo atención médica.

La Policía llevó a cabo las respectivas tareas de investigación en la zona pero no logró ubicar vainas servidas vinculadas al proyectil ni identificar a los responsables del ataque. Además, las autoridades informaron que no se encontraron cámaras de seguridad en los alrededores que pudieran aportar imágenes del momento del enfrentamiento. La investigación sigue en curso para dar con los autores y esclarecer las circunstancias que terminaron con el incidente.