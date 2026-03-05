Una pelea por el volúmen de la música dejó un menor inconsciente y un hombre herido de bala

El hombre con el disparo de arma debió ser trasladado al hospital Lagomaggiore

Un enfrentamiento entre vecinos de la ciudad de Luján de Cuyo, Mendoza, terminó con un menor de edad desmayado y otro hombre herido de bala en medio de una discusión por el volúmen de la música.

El incidente se inició cerca de las dos de la mañana del martes, cuando la Policía recibió un llamado al 911, alertando sobre la presencia de una persona aparentemente bajo los efectos de sustancias en las inmediaciones de la calle Chile 1300.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un joven identificado como A. N., con lesiones en la cabeza y desvanecido; y a los poco metros un hombre de 36 años de iniciales C. P., presentaba una herida producida por un disparo de arma de fuego. Según el testimonio de este último, ambos estaban en la calle, compartiendo bebidas alcohólicas y escuchando música cuando un grupo de vecinos se acercó a ellos para pedirles que bajaran el volúmen, lo que desató una discusión que escaló a un enfrentamiento.

De acuerdo con el portal Los Andes, fue durante la pelea que el más chico recibió un botellazo en la cabeza, que lo dejó inconsciente. El personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado intervino en el lugar y confirmó que el adulto había recibido el impacto en la espalda, pero tenía orificio de entrada sin salida. Ante la gravedad del cuadro, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Lagomaggiore para su atención.

La Policía realizó un relevamiento en el área pero no encontró vainas servidas del arma utilizada en el hecho ni tampoco pudieron identificar a las personas involucradas en el enfrentamiento. Las autoridades tampoco encontraron cámaras en la zona que pudieran haber registrado el momento.

El caso fue puesto en conocimiento de la oficina fiscal de Luján, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos pero no se reportaron detenidos.

Una vista panorámica de la calle Chile donde un grupo de vecinos se enfrentó a golpes

Pelea entre vecinos y un adolescente herido

Un adolescente de 14 años resultó herido por un disparo en la espalda durante una pelea en la Villa Hidalgo, en el partido de San Martín. El incidente ocurrió los primeros días de febrero en la esquina de Villalba y José Madero, en José León Suárez. La investigación quedó a cargo de la fiscal Diana Mayco, de la UFI N° 7 del departamento judicial bonaerense, bajo las figuras de abuso de arma, portación ilegal de arma de guerra y lesiones graves.

El hecho llegó a conocimiento de la Policía Bonaerense tras el ingreso del menor al Hospital Castex, donde los médicos constataron que presentaba una herida de posta de goma en la espalda. Según el relato del propio adolescente, fue un vecino quien le disparó durante una disputa entre jóvenes de la zona. A raíz de la lesión, la víctima debió ser intervenida quirúrgicamente.

Con los datos aportados por el menor, un patrullero se dirigió al lugar del hecho y detuvo a un hombre de 42 años, identificado como Gustavo Fabián Morales, señalado por el joven como el autor del disparo. Al momento de su aprehensión, Morales presentaba un corte en la sien y manchas de sangre en el rostro. Declaró que había sido agredido por vecinos y allegados del adolescente herido. Debido al golpe en la cabeza, fue trasladado bajo custodia al Hospital Belgrano para su atención.

En el operativo también fue arrestada una joven de 21 años, a quien le secuestraron un arma de fuego tipo pistolón de dos caños, calibre .16, sin munición. La fiscal dispuso la detención de ambos sospechosos aunque la mujer, tras ser indagada, recuperó la libertad en los días siguientes, mientras que Morales permanecía detenido a la espera de los resultados de la pericia balística que determinará si el proyectil que hirió al menor provino del arma incautada.