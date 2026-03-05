Cayó una pareja acusada de integrar una banda dedicada a la venta de vehículos robados

Los sospechosos cayeron tras una investigación de la PFA

Una pareja fue detenida esta semana en la localidad bonaerense de Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas, acusada de formar parte de una organización delictiva que se dedicaba a la comercialización de autos robados y a la falsificación de documentos.

El operativo, realizado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), se llevó a cabo el martes pasado en el marco de una larga causa que ya tuvo otros detenidos.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la investigación comenzó en agosto de 2024, cuando personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Isidro inició tareas para detectar una red vinculada a la falsificación de documentación automotor.

En febrero del año pasado, los agentes arrestaron a un hombre relacionado con la banda. El sospechoso, identificado como J.A.T., de 30 años, sigue detenido con prisión preventiva luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín considerara la existencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Su pedido de excarcelación también fue denegado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Pero eso no fue todo: a lo largo de 2025 se realizaron otros allanamientos con nuevas detenciones, de acuerdo a lo informado por las fuentes.

El expediente avanzó y volvió a tener novedades este año. La investigación del caso pasó a la DUOF Campana, que poco después ubicó un domicilio en la localidad tortuguitense, sobre la calle Grito de Ipiranga al 4100, donde residían una mujer y un hombre señalados como integrantes centrales de la organización.

Con la autorización del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se allanó el lugar.

En el procedimiento, los efectivos arrestaron a B.Q., de 31 años, un ex empleado municipal de Vicente López, y a D.J.S., de 30 años, con experiencia laboral en servicios de logística y administración, según muestran los registros oficiales.

En el operativo, además, se incautaron un auto Volkswagen Gol Trend blanco sin dominio colocado, con patentes provisorias y pedido de secuestro por robo, una motocicleta de mediana cilindrada, tres teléfonos celulares, una CPU, cédulas de identificación automotor y 104.220 pesos en efectivo.

Ambos sospechosos quedaron acusados, al igual que J.A.T., quien enfrenta cargos por ser considerada autora del delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con los delitos de uso de documentos públicos falsos destinados a acreditar la habilitación para circular de vehículos automotores y encubrimiento agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro y estafa.

El robo de autos en números

El último informe divulgado por la Superintendencia de Seguros de la Nación reveló que, durante 2024, se registró un aumento del 13 por ciento del robo de vehículos en la Argentina respecto al año anterior. Además, la mayoría de los asaltos fueron a mano armada. Según la media, hubo un hecho cada 5 minutos.

De acuerdo al documento, se recibieron 103.609 denuncias por el delito en 2024. Mientras que en 2023 se registraron 91.574, es decir, unos 12 mil casos menos.

Los números incluyen el robo de automóviles, motos, camionetas y camiones que estaban asegurados. El organismo indicó que la tendencia creciente se viene dando en los últimos años, a excepción del 2020, cuando regía el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio (ASPO) como medida preventiva ante el Covid-19.

Ese año marcado por la pandemia, se denunciaron 56.101 robos de vehículos en la Argentina. En 2019, en cambio, hubo 65.105 hechos. En 2021, la cifra escaló a 72.452 casos. Luego, en 2022, la tendencia se afianzó con 91.574 casos denunciados en las aseguradoras.

Se cree que el número podría ser mayor, debido al robo de motos, que no están aseguradas y suelen ser un botín preciado por los ladrones.