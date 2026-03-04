Crimen y Justicia

Violento robo a una casa en Mar del Plata: los delincuentes golpearon a un joven y se llevaron el auto familiar

La víctima tiene 22 años y cuenta con un certificado de discapacidad. En reiteradas oportunidades, fue golpeado mientras le exigían dinero

Guardar
La hija d la familia
La hija d la familia se encerró en su cuarto y advirtió a su mamá sobre lo que sucedía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un violento robo sacudió el barrio Santa Celina de Mar del Plata cuando, en horas de la noche, un grupo de delincuentes armados y encapuchados irrumpió en una vivienda familiar.

Celeste, la propietaria, se había ausentado momentáneamente, dejando en casa a sus dos hijos, uno de ellos con certificado de discapacidad.

Todo sucedió el viernes pasado, pero trascendió durante la jornada del martes. Esa noche comenzó de manera rutinaria hasta que, cerca de las 21, la hija de Celeste, de 17 años, alertó a su madre.

“Me mandó un mensaje para que vuelva porque habían entrado a robar a casa. Ella se quedó en su pieza encerrada y a mi hijo de 22 años lo agarraron por atrás, le empezaron a pegar culatazos en la cabeza y le pedían plata”, relató Celeste en diálogo con el portal 0223. La joven, aterrorizada, permaneció durante todo el robo en su habitación, mientras el hermano mayor era agredido por los asaltantes.

De esta manera, los delincuentes revolvieron la habitación principal y lograron sustraer varios objetos valiosos. Según el testimonio de la madre, los ladrones escaparon con una consola de videojuegos, varios celulares, un IPhone, aproximadamente 100 mil pesos y el automóvil familiar, un Peugeot blanco modelo 2024. Al notar que algo no andaba bien, los vecinos activaron la alarma vecinal y los delincuentes se dieron a la fuga.

El auto sustraído en Mar
El auto sustraído en Mar del Plata

Al regresar a su casa, Celeste encontró a su hija “en estado de shock, acompañada por familiares que enseguida se acercaron” al domicilio. “Los efectivos me indicaron que debía ir a la comisaría para hacer la denuncia y después pude volver a mi hogar”, explicó. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda ubicada enfrente, pero el propietario de ese domicilio no accedió a compartir las imágenes con la familia afectada.

Al día siguiente del hecho, Celeste logró recabar información sobre el destino del vehículo robado y el monto exigido para su recuperación. “Me acerqué para ampliar la denuncia en la comisaría; el domingo a la mañana entré a Instagram y vi que el auto había estado robando en barrio Santa Celina, cerca de mi casa”, indicó.

Más tarde recibió otra noticia sobre la aparición del auto a las 4.30 de la madrugada en la intersección de 39 y Gianelli, en una estación de servicio de la zona. Solicitó acceso a las cámaras de ese comercio y pudo confirmar que el vehículo había circulado por allí.

Toda la información reunida fue remitida por Celeste a las autoridades policiales, pero la respuesta fue limitada. “Me dijeron que no pueden allanar porque no veían el auto”, detalló. Ante la falta de avances, decidió acudir a la Fiscalía con todas las pruebas reunidas.

La familia señaló que, aunque la Policía asegura estar siguiendo el rastro del vehículo y de los delincuentes, hasta el momento no han logrado detener a los responsables ni recuperar los bienes sustraídos. “A las 3 de la tarde cayó el oficial de calle a mi casa para mostrarme que lo están siguiendo, pero nunca logran agarrarlo”, concluyó la víctima.

Según se informó, la familia permanece a la espera de avances en la investigación y de la recuperación del automóvil y los objetos robados.

