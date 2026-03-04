Robaron en la casa de una oficial de la Policía Bonaerense en La Plata y solo se llevaron su arma reglamentaria

La funcionaria policial y su familia estaban fuera del domicilio cuando ocurrió el robo en la calle 44

Un grupo de delincuentes ingresaron en la vivienda de una oficial de Policía de La Plata y se llevaron su arma reglamentaria. La agente y su familia se encontraban en una plaza de la zona cuando ocurrió el hecho.

El hecho se produjo la noche del pasado sábado, mientras la oficial platense se encontraba fuera de su domicilio junto a su pareja y sus dos hijas menores. En ese momento, un grupo de personas irrumpió en la vivienda ubicada en la calle 44 entre 223 y 226, en la localidad de Etcheverry.

Según informó el medio platense 0221, los ladrones forzaron una reja para acceder al interior de la casa y, aprovechando la ausencia de la familia, lograron apoderarse del arma reglamentaria de la funcionaria, de 30 años. No se denunciaron otros elementos robados.

La oficial y su familia se encontraban en una plaza cercana cuando ocurrió el robo. Al regresar, advirtieron el ingreso forzado y la ausencia del arma, lo cual motivó la denuncia ante las autoridades policiales bonaerenses. La investigación apunta a determinar si los ladrones actuaron con información previa sobre el domicilio o si se trató de un hecho aleatorio, aunque la sustracción exclusiva del arma reglamentaria despertó sospechas entre los investigadores.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires intervino de inmediato y dio inicio a actuaciones para identificar a los responsables y recuperar el arma sustraída. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre posibles sospechosos ni se informaron detenciones. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia bonaerense.

Desvalijaron a una familia de La Plata cuando fueron a la cancha por el partido de Gimnasia

Dos delincuentes fueron captados por cámaras de seguridad mientras huían con objetos robados de una casa en La Plata. (0221)

La tarde del último miércoles, una familia de la ciudad de La Plata sufrió un robo que dejó su vivienda de la localidad de Lisandro Olmos completamente vacía.

El hecho ocurrió mientras los integrantes del grupo familiar se encontraban en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, en el marco del encuentro en el que el local perdió ante Rosario Central por 2 a 1, por la séptima fecha del torneo de Primera División.

Una vez en su hogar, se dieron cuenta que habían sido víctimas de un robo. Todos los ambientes estaban revueltos y faltaba una gran cantidad de objetos.

Según pudieron reconstruir, los delincuentes rompieron una reja perimetral y forzaron luego la puerta. Una vez dentro, los intrusos actuaron con rapidez y violencia, sustrayendo televisores, una consola PlayStation, un parlante, y numerosos efectos personales como ropa, zapatillas y mochilas destinadas al inicio del ciclo lectivo de los niños de la familia.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, los asaltantes no solo se apropiaron de los bienes de mayor valor y utilidad, sino que causaron daños materiales adicionales: lo que no lograron llevarse, lo destruyeron, generando pérdidas que superan el valor económico y afectan el ámbito cotidiano de los habitantes.

La familia reclamó públicamente ayuda para identificar a los responsables y solicitó la colaboración de la comunidad. “Compartan las caras de estas ratas”, pidieron.

El sistema de cámaras de seguridad, instalado en la vivienda, registró el movimiento de al menos tres individuos implicados en el robo. En una de las grabaciones, se distingue a uno de los sujetos saliendo del domicilio con un televisor en brazos, mientras otro transporta una mochila. Las imágenes, que fueron entregadas a las autoridades y compartidas entre vecinos, constituyen una de las principales herramientas para el avance de la investigación. Hasta el momento, no se han reportado novedades oficiales sobre la identificación o localización de los sospechosos.