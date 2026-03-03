Crimen y Justicia

Condenaron a 34 años de prisión al asesino de Gianfranco Di Luciano

El tribunal oral unificó las penas contra el acusado por otro crimen que había cometido en 2023. Además, sentenciaron a cinco años al complice menor de edad

El chico de 20 años
El chico de 20 años recibió un disparo en la cabeza y el momento quedó grabado

El Tribunal Oral Criminal N° 3 de La Matanza condenó a 34 años de prisión a un hombre acusado de dos homicidios cometidos entre 2023 y 2024. Una de las víctimas fue Gianfranco Di Luciano, quien falleció de un disparo ejecutado por Yoel Taiel Tambussi en un boliche de San Justo.

La segunda víctima era Rafael Indalecio Pardo, un jubilado de 83 años a quien mataron en Lomas del Millón. El fallo, emitido en la tarde del lunes, estuvo a cargo de los jueces Eduardo Sánchez, Ramiro Larrañaga y Raúl Fernando Elhart. La sentencia incluyó también la tentativa de homicidio contra un policía durante el operativo para capturarlo.

De acuerdo con lo informado por Primer Plano, el veredicto fue comunicado a Tambussi en la Unidad Penal 2 de Sierra Chica, donde permanece detenido. El joven, que cumplió 21 años el pasado 28 de febrero, aguardó la resolución final tras la postergación de la audiencia prevista para el viernes anterior. La condena resultó de la unificación de penas por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio en ocasión de robo, tentativa de homicidio contra un miembro de la fuerza de seguridad, portación de arma de guerra y encubrimiento agravado.

Los crímenes

El condenado había matado a
El condenado había matado a un jubilado en un robo

El asesinato de Di Luciano ocurrió en la madrugada del 14 de abril de 2024 dentro del boliche Teatro Woodstock. El joven de 20 años recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba en el local nocturno acompañado de amigos. La investigación determinó que Tambussi, tras mantener una discusión con el DJ, subió a una tarima y efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó en la víctima e hirió a otro.

De acuerdo con la reconstrucción, el agresor huyó del lugar en un vehículo junto a cómplices y fue localizado horas más tarde en una fiesta clandestina en el barrio Almafuerte. La detención incluyó una persecución y enfrentamiento armado con la Policía. Luego de esto, secuestraron una pistola Bersa Thunder y una motocicleta robada. Fue en ese momento en que el hombre atentó contra uno de los agente.

Con respecto a los antecedentes, el tribunal también halló a Tambussi responsable del homicidio de Pardo. El hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2023, cuando la víctima de 83 años fue atacado a tiros por motochorros al salir de una farmacia en Ramos Mejía. Todo fue para robarle su automóvil. El condenado actuó junto a tres cómplices y disparó en el pecho al jubilado, que falleció en el lugar.

El juicio contra Tambussi comenzó la semana anterior con la exposición de pruebas y testimonios, y concluyó este lunes con la lectura de los alegatos. El fiscal Carlos Luppino había solicitado una pena de 36 años de prisión.

Otros responsables

La Justicia unificó las condenas
La Justicia unificó las condenas contra Tambussi

En la causa también fue imputado un menor de edad, quien quedó bajo el Régimen Penal Juvenil por un período de cinco años y medio por encubrimiento. Inicialmente, se le otorgó arresto domiciliario, pero tras incumplir esa condición fue trasladado a un instituto de menores, donde se definirá su situación procesal en los próximos días.

Di Luciano trabajaba en una concesionaria de autos, cursaba el CBC en la Universidad de Buenos Aires y jugaba futsal. La familia de la víctima denunció que tras el crimen intentaron involucrarlo en actividades ilícitas, al encontrarse 23 dosis de cocaína y tusi en un bolsillo de su campera. Según el padre la droga fue plantada en un intento de desviar la investigación.

La investigación judicial incluyó el análisis de filmaciones y testimonios que permitieron identificar a Tambussi como autor de los disparos. La familia de la víctima insistió en que Gianfranco no tenía antecedentes de consumo y cuestionó la manipulación del cuerpo y la destrucción del teléfono celular de la víctima tras el hecho.

