Allanamientos en cinco barrios porteños: varios detenidos y decomiso de armas y drogas

Entre ocho de las personas apresadas suman 64 antecedentes. Una de ellas llevaba tobillera por un homicidio

14 personas fueron detenidas en los allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad, como parte de una investigación en curso.

La Policía de la Ciudad realizó 13 allanamientos en los barrios porteños de 1-11-14 en Bajo Flores, Constitución, Balvanera, Barracas y Villa Santa Rita, en el marco de distintas investigaciones sobre narcomenudeo, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Los operativos concluyeron con la detención de 14 personas, ocho de ellas con 64 antecedentes penales en total, incluso un hombre que acumulaba 35 causas y otro que llevaba una tobillera electrónica por una causa de homicidio agravado.

También había personas con antecedentes por comercialización y tenencia de drogas, robos simples y agravados, resistencia y atentado contra la autoridad, lesiones y portación de armas, entre otras causas.

Durante los allanamientos de la Policía de la Ciudad se secuestraron armas y drogas

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron 400 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, marihuana, tusi, armas de fuego, municiones de diferentes calibres y dinero en efectivo.

Los procedimientos fueron encabezados por efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte y Sur y se concretaron en inmuebles ubicados en César Díaz al 2900, Pavón al 1100, Salta al 1400 y 1500 y Adolfo Alsina al 2900, además de tres objetivos en la 1-11-14, en las manzanas 3 y 4 del Barrio Illia y otro en Alvarado 2312.

Los operativos fueron ordenados por dos magistrados en causas distintas que tenían como objetivo desarticular establecimientos donde se comercializaba drogas, detallaron fuentes policiales a Infobae.

En los siete allanamientos realizados en Constitución, Balvanera y Villa Santa Rita se detuvieron a cuatro personas, en el marco de una investigación iniciada en octubre de 2025, que permitió reunir pruebas sobre una organización que utilizaba bares y comercios de la zona como cobertura para el acopio y la venta de cocaína.

Durante esos operativos, efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte secuestraron 54,1 gramos de cocaína fraccionada en distintas modalidades, 20,9 gramos de marihuana, una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y cartuchos, una caja con municiones, cuatro celulares y 228.420 pesos en efectivo.

Los agentes, además, verificaron que los imputados, de 32, 35 y dos de 44 años, registraban 50 antecedentes por causas previas, entre ellas por infracción a la Ley 23.737, robos simples y agravados, atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad, lesiones y amenazas.

Uno de ellos, el de 35 años, registraba en total 35 antecedentes, incluyendo una elevación a juicio vigente, procesamientos con prisión preventiva y condenas por robo.

Detenidos durante allanamientos de la Policía de la Ciudad en cinco barrios porteños

En otra de las causas, se produjeron siete detenciones luego de tres allanamientos en el barrio 1-11-14. Se desmanteló una vivienda utilizada como búnker con salida directa a la vía pública, en el marco de una investigación iniciada en agosto de 2025. Los detenidos son cuatro hombres y tres mujeres, de entre 21 y 38 años.

Además, se incautaron aproximadamente 300 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, nueve bolsas de tusi (11,1 gramos) y marihuana en envoltorios.

También se secuestraron una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración suprimida, cargadores, municiones calibre 9 milímetros y calibre 40, dos balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento, un cuaderno con anotaciones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

De los siete detenidos en la Villa 1-11-14, cuatro sumaban un total de 14 antecedentes.

Dos de ellos concentraban las causas más relevantes (sumando 10 en total), vinculadas a infracción a la Ley 23.737, robos agravados, pedidos de captura y medidas judiciales vigentes. Incluso uno de ellos, de 22 años, cumplía una medida de monitoreo electrónico dispuesta en el marco de una causa por homicidio agravado.

Los otros dos con historial, en tanto, presentaban registros por robo, tenencia de estupefacientes y una causa judicial en trámite.

En tanto, en una tercera causa, en Barracas, se llevaron a cabo tres allanamientos con un resultado de tres mujeres detenidas y el secuestro de 46 gramos de cocaína.

En esta causa se investiga un punto de venta que funcionaba las 24 horas en un departamento dedicado al narcomenudeo.

En los allanamientos realizados en Constitución y Barracas intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, con actuaciones delegadas en la UFEIDE, a cargo de Cecilia Amil Martin. En el caso de los procedimientos en el barrio 1-11-14, las órdenes fueron emitidas por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, también con intervención de la UFEIDE.

Tras los procedimientos, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, afirmó que “en la Ciudad hay una decisión política de combatir al narcomenudeo. Para ello aplicamos una estrategia que consiste en trabajar fuertemente todos los días para terminar con esta actividad al sacarles el financiamiento secuestrando drogas y dinero e impedir su funcionamiento. Esto se hace con presencia policial, investigación y firmeza”.

