Crimen y Justicia

Córdoba: liberaron a la joven que atropelló y mató a un motociclista mientras conducía alcoholizada

A pesar de la excarcelación, Camila Zabala permanecerá imputada por homicidio culposo agravado. Cómo sigue el caso

Guardar
El momento en que una joven de 20 años manejaba alcoholizada, atropelló y mató a un motociclista

Ya pasaron dos semanas desde que Camila Zabala, una joven de 20 años oriunda de Córdoba, atropelló y mató a Cristian Martín Alanis mientras manejaba en estado de ebriedad. Desde entonces estaba detenida. Sin embargo, en las últimas horas, la Justicia dispuso su liberación.

El trágico episodio ocurrió el 14 de febrero en la ciudad de Río Cuarto, donde la joven circulaba a bordo de un Volkswagen Golf a una velocidad superior a la permitida. Testigos citados en el expediente señalaron que habría participado de picadas momentos antes del impacto.

En tanto, la víctima de 35 años se encontraba regresando a su casa tras una juntada con amigos. En horas de la madrugada, fue embestido por Zabala en la intersección de las calles San Martín y Trejo y Sanabria. El hombre salió despedida y murió prácticamente en el acto: cuando llegó el personal de salud, ya no presentaba signos vitales.

Tras el hecho, Zabala permaneció detenida en la alcaidía de la Jefatura policial de la ciudad, por disposición del fiscal interviniente, mientras se aguardaban los resultados de las pericias correspondientes.

Ocurrió el pasado 14 de febrero. La conductoria tiene 20 años, manejaba alcoholizada y quedó detenida

La excarcelación

De acuerdo con lo informado por medios locales, el fiscal Javier Di Santo solicitó este viernes su liberación. La joven continúa imputada por homicidio culposo. El funcionario argumentó que no existían riesgos de fuga ni posibilidades de que entorpeciera la investigación.

En tanto, aún se esperan pericias accidentológicas y mecánicas consideradas clave para determinar la velocidad final del vehículo y otras circunstancias del impacto.

Según consignó el medio local La Voz de Córdoba, el abogado querellante, Zacarías Ramírez Rigo, había pedido que se mantuviera la prisión preventiva y que se agravara la carátula a homicidio simple con dolo eventual.

Para el letrado, conducir bajo los efectos del alcohol y a una velocidad excesiva en una zona urbana implicó asumir un riesgo extremo que terminó con la vida del motociclista de 35 años.

camila zabala, acusada de atropellar y matar a un motociclista en cordoba

Los videos de la secuencia

Los registros fílmicos determinaron que el vehículo arrastró la moto unos 300 metros luego del choque, con la motocicleta incrustada en la parte frontal del auto. De acuerdo con la información citada por el medio local El Doce.tv, los peritajes preliminares indicaron que la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol.

Dentro del automóvil viajaban dos de sus amigas, de 20 y 22 años, quienes también arrojaron resultados positivos en el test de alcoholemia. Además, la Fiscalía investiga la participación de una camioneta que, según las hipótesis, habría competido en velocidad con el Golf al momento de la tragedia.

Al margen de los elementos técnicos, la personalidad de la acusada también fue puesta en el centro de la polémica, debido a que a partir de sus redes sociales, los investigadores reconstruyeron que el entorno de la joven era cercano al mundo automovilístico y de carreras.

La imputada tiene 20 años.
La imputada tiene 20 años.

Según describieron, en sus publicaciones de Instagram, la acusada compartía frecuentemente imágenes en el Autódromo de Río Cuarto y en competencias de rally por las sierras cordobesas. Las fotografías y relatos difundidos por ella misma también incluían viajes a distintos destinos del país, como Lago Puelo, en Chubut, y Buenos Aires, desde donde filmó un partido de polo.

De acuerdo con registros previsionales consultados por Infobae, la joven vive en la ciudad cordobesa junto a su mamá y su hermano de 18 años.

<br>

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCórdobaHomicidioAccidenteChoqueCamila Zabala

Últimas Noticias

Caso Rocío Alvarito: el fiscal pidió prisión preventiva para su exnovio, principal acusado de la muerte

Marcos Ariel García está imputado por abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada. Su defensa pidió dos veces su excarcelación y se la denegaron

Caso Rocío Alvarito: el fiscal

Aberrante: detuvieron a una mujer acusada de ser cómplice del acosador sexual de su hija de 8 años

Además de la madre, arrestaron al hombre que acosaba a la niña y que lo hacía a través de las redes sociales. La víctima fue rescatada. El operativo estuvo cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Aberrante: detuvieron a una mujer

Salvaje asalto en González Catán: golpearon a una mujer y amenazaron con dispararle a una nena de 3 años

El hecho ocurrió en una concesionaria. Según se observa en el video del robo, eran cuatro los delincuentes. Les apuntaron también a otras dos víctimas

Salvaje asalto en González Catán:

“Decí la verdad, no tengas miedo”: el desgarrador pedido del papá de Paulina Lebbos a la amiga que encubrió el crimen

A finales de 2025, Virginia Mercado confesó que había mentido sobre la última vez que había visto con vida a su amiga. Su testimonio sería clave para el proceso que enfrentarán los principales sospechosos, pero aseguró no recordar nada

“Decí la verdad, no tengas

Iban a denunciar la desaparición de una joven y su bebé en Merlo y descubrieron que los había arrollado un tren

Según relataron los testigos, el tren había intentado alertar a la joven madre de no cruzar, pero la formación la embistió a medio camino

Iban a denunciar la desaparición
DEPORTES
Boca Juniors buscará acercarse a

Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

La “Ley Vinicius” que analiza implementar la FIFA tras la acusación de racismo contra el argentino Gianluca Prestianni

El futbolista que apareció a las 4 AM en Copacabana de sorpresa para festejar con los hinchas de Lanús tras ganar la Recopa

Impacto en el fútbol por el “paquete de medidas” que cambiará el reglamento para el Mundial 2026: los 10 puntos clave

Diogo Dalot revela cómo se vive la presión en el Manchester United y el impacto de Cristiano Ronaldo en el vestuario

TELESHOW
“¡Basta chicos!“: Marta y Felipe

“¡Basta chicos!“: Marta y Felipe Fort celebraron sus 22 años rodeados de famosos y una estética inspirada en su papá

Cami Homs mostró un conmovedor video del parto de su hija Aitana: “Mi bebé soñada”

Wanda Nara y Martín Migueles recrearon una recordada foto de la China Suárez y Mauro Icardi en Milán

Hernán Piquín: “Hoy vivo entre España y Argentina, allá recargo energía pero extraño y vuelvo acá”

El recuerdo íntimo de Delfina Pulen, la hija en la ficción de la Locomotora Oliveras: “Tenía mucha luz, te motivaba”

INFOBAE AMÉRICA

Qatar suspendió el transporte marítimo

Qatar suspendió el transporte marítimo en sus aguas en medio de la creciente tensión en la región

Una inusual ruptura del vórtice polar impulsará un cambio térmico en el este de EEUU a inicios de marzo

Canadá apoyó los ataques de EEUU e Israel contra el régimen de Irán y Francia pidió una reunión urgente de la ONU

El cambio en la dirección del Louvre busca estabilizar el museo más visitado del mundo en un momento de crisis

Nueve claves de los Goya: favoritos y curiosidades de los premios del cine español