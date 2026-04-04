Crimen y Justicia

Avanza la investigación por la muerte de una adolescente discapacitada en Entre Ríos: cuáles son las hipótesis

El cuerpo de la adolescente de 15 años fue hallado en su vivienda tras varios días sin vida y los padres permanecen detenidos. La investigación judicial apunta a un contexto de abandono y espera los resultados de la autopsia para definir los próximos pasos

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Personal policial resguarda la casa en Federación mientras avanza la investigación judicial (Fuente: Radio City)
Personal policial resguarda la casa en Federación mientras avanza la investigación judicial (Fuente: Radio City)

Una adolescente con discapacidad de 15 años fue hallada sin vida en la localidad de Federación, provincia de Entre Ríos durante la mañana del miércoles. La Justicia sigue investigando el caso y mantienen a los padres de la niña detenidos por “abandono de persona seguido de muerte”. La reconstrucción sobre cómo se produjo el hallazgo aún presenta diferentes hipótesis.

La joven padecía de parálisis cerebral infantil y su cuerpo fue encontrado en una vivienda del barrio San Carlos. Personal de la Jefatura Departamental Federación acudió al domicilio y constató el deceso al ingresar a la casa. De acuerdo con los primeros informes periciales, la joven llevaba entre 48 y 72 horas fallecida al momento de ser hallada. Sin embargo, los nuevos detalles de la investigación señalarían que el cadáver permaneció más de una semana en descomposición. Las autoridades determinaron que la adolescente, quien dependía de terceros para subsistir por su condición, se encontraba en un estado de abandono extremo.

La causa quedó en manos de la fiscal Josefina Penón quien aguarda los resultados de la autopsia que se realizaron en Concordia. La fiscal dispuso el resguardo de la vivienda y ordenó una serie de peritajes para establecer la causa exacta de la muerte. El cuerpo fue remitido a la ciudad de Concordia para que se le practique la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para definir si corresponde agravar la imputación contra los progenitores, quienes permanecen alojados en dependencias policiales.

Vivienda del barrio San Carlos donde fue hallada la adolescente sin vida (Fuente: Uno Entre Ríos)
Vivienda del barrio San Carlos donde fue hallada la adolescente sin vida (Fuente: Uno Entre Ríos)

Los detalles del caso

La adolescente, que se trasportaba en silla de ruedas, también tenía un hermano menor con quien vivía. Este factor agrava la situación de vulnerabilidad familiar. Uno de los aspectos que más duda causa en la investigación fue la contradicción sobre quién notificó a las autoridades del fallecimiento de la adolescente. Al principio, indicaron que el familiar menor de edad dio aviso, pero a medida que pasaron las horas, avanzó la teoría de que fue el padre quien finalmente alertó a la policía.

Según anunció el medio 7Páginas, luego de tres días de estar sin contacto y no tener noticias de la joven de 15 años, los padres de la víctima entraron a la casa donde descubrieron la situación. Aunque sigue habiendo dudas de quién la encontró y quién notificó a la policía, algo es seguro: tras el descubrimiento del cuerpo, la detención de los padres fue inmediata bajo la carátula “abandono de persona seguido de muerte”.

En este marco, la situación está siendo analizada para entender por qué el padre de la víctima estaba en la casa, a pesar, de estar separado de la madre. Además, se agregaron otros elementos a la investigación como el factor de que la madre de la adolescente atraviesa un delicado cuadro de salud mental. Por otro lado, el padre permanece alojado en una celda de la jefatura local mientras avanzan las actuaciones judiciales.

El personal especializado de la Policía Departamental recolectó las evidencias de la escena (Fuente: ElOnce)
El personal especializado de la Policía Departamental recolectó las evidencias de la escena (Fuente: ElOnce)

El caso se maneja bajo un fuerte hermetismo y la hipótesis principal de la fiscalía se sostiene en la condición de vulnerabilidad de la víctima y la ausencia de cuidados mínimos. El expediente judicial sigue a la espera del informe forense definitivo y de nuevas declaraciones para determinar si corresponde agravar la imputación contra los progenitores.

La noticia ha generado gran impacto en la localidad de Federación, donde vecinos y organizaciones sociales manifestaron preocupación. Esto activó el debate sobre protección de menores vulnerables y el monitoreo de personas con discapacidad en situaciones de riesgo social. Quienes viven en la zona manifiesta su preocupación por la falta de controles estatales.

La causa sigue bajo secreto de sumario, y el avance de la instrucción dependerá de los resultados de la autopsia y las nuevas pruebas incorporadas. La investigación judicial continuará con la incorporación de testimonios y peritajes, en tanto los padres de la menor permanecen detenidos y a disposición de la Justicia.

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