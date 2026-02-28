Crimen y Justicia

Aberrante: detuvieron a una mujer acusada de ser cómplice del acosador sexual de su hija de 8 años

Además de la madre, arrestaron al hombre que acosaba a la niña y que lo hacía a través de las redes sociales. La víctima fue rescatada. El operativo estuvo cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Guardar
La Policía de la Ciudad rescató a una menor de 8 años víctima de explotación sexual y detuvo a dos personas, entre ellas a su madre

Tras una rápida investigación, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a una mujer acusada de un delito aberrante: ser la presunta cómplice de un hombre -también arrestado- que acosaba sexualmente a través de las redes sociales a su hija de 8 años.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la investigación comenzó el pasado 20 de febrero, cuando el padre de una menor denunció que su hija había sido abordada por un hombre mediante la red social TikTok.

Evidencia incautada durante el operativo
Evidencia incautada durante el operativo policial en el que la Policía de la Ciudad rescató a una niña de 8 años de explotación sexual y detuvo a dos personas, entre ellas a su madre.

Tras ganarse su confianza, el acosador siguió el contacto con la nena a través de plataformas de mensajería privada, donde le envió archivos digitales vinculados a explotación sexual infantil y le manifestó sus intenciones de concretar un encuentro en persona. No fue lo único: le mencionó la existencia de otra niña, a quien identificaba como su “noviecita”.

A partir de ahí, efectivos de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad comenzaron un análisis detallado de los perfiles y cuentas en distintas redes sociales, lo que permitió la identificación del sospechoso y la localización de su domicilio en el barrio porteño de San Nicolás.

Los dos detenidos por los
Los dos detenidos por los agentes de la Policía de la Ciudad

Tras un operativo de urgencia, el sospechoso fue arrestado en en el cruce de las calles Montevideo y Juan D. Perón, donde además se le secuestró su celular.

Fue ahí donde la causa tomó un giro todavía más aberrante. La inspección preliminar del dispositivo, realizada por disposición judicial, permitió hallar una gran cantidad de material vinculado a explotación sexual infantil.

En medio de los peritajes, los agentes también detectaron conversaciones directas entre el sospechoso y la madre de la niña de ocho años, en las que se verificó tambén el intercambio sistemático de imágenes de la menor y la existencia de transferencias de dinero a la mujer.

Del análisis del material surgieron además indicios de que el contenido generado era utilizado por el detenido como herramienta para captar a otras niñas a través de redes sociales.

Los investigadores determinaron la existencia de un riesgo inminente para la integridad física y psíquica de la menor, lo que motivó la activación inmediata de mecanismos de cooperación con plataformas digitales como Facebook para obtener la geolocalización de la víctima. Tras ubicarla, la policía rescató a la niña dos días después del inicio del caso, el 22 de febrero, en el domicilio de sus padres.

El procedimiento de rescate fue realizado por personal especializado del Gabinete Psicológico de la Dirección de Análisis de Conducta Criminal y Victimología, quienes brindaron contención profesional a la niña.

Los elementos secuestrados en el
Los elementos secuestrados en el operativo

Posteriormente, el fiscal Ernesto Ichazo, titular de Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 de Berazategui, Fiscalía Especializada en Cibercrimen Contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas, dispuso el allanamiento urgente del domicilio de la madre en González Catán, ante los elementos reunidos que acreditaban su presunta participación en los hechos.

El 23 de febrero se detuvo a la madre de la niña en un domicilio de la localidad bonaerense de González Catán.

También se le secuestraron seis teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa, que es tramitada por la UFI Nº8.

“Las autoridades destacaron que el procedimiento permitió no sólo avanzar en la identificación de los responsables, sino también garantizar la protección integral de la víctima menor de edad, eje prioritario de la intervención”, agregaron las fuentes.

Temas Relacionados

Policía de la CiudadAbusos sexual infantilacoso sexualúltimas noticias

Últimas Noticias

Salvaje asalto en González Catán: golpearon a una mujer y amenazaron con dispararle a una nena de 3 años

El hecho ocurrió en una concesionaria. Según se observa en el video del robo, eran cuatro los delincuentes. Les apuntaron también a otras dos víctimas

Salvaje asalto en González Catán:

“Decí la verdad, no tengas miedo”: el desgarrador pedido del papá de Paulina Lebbos a la amiga que encubrió el crimen

A finales de 2025, Virginia Mercado confesó que había mentido sobre la última vez que había visto con vida a su amiga. Su testimonio sería clave para el proceso que enfrentarán los principales sospechosos, pero aseguró no recordar nada

“Decí la verdad, no tengas

Iban a denunciar la desaparición de una joven y su bebé en Merlo y descubrieron que los había arrollado un tren

Según relataron los testigos, el tren había intentado alertar a la joven madre de no cruzar, pero la formación la embistió a medio camino

Iban a denunciar la desaparición

La trama de la narco boliviana de la Villa 1-11-14 que usó a su hermano discapacitado como mula de droga a París

Una mujer oriunda de La Paz fue condenada esta semana en la Justicia en lo penal económico, vinculada a dos casos de exportación con vuelos a la capital francesa y a India. ¿Quiénes esperaban la cocaína del otro lado del mundo?

La trama de la narco

Protestaba en el Congreso y lo detuvieron por el ataque con bombas molotov del 11 de febrero

Es el cuarto detenido por el hecho. Lograron dar con el sospechoso tras analizar registros fílmicos que lo muestran arrojando artefactos incendiarios

Protestaba en el Congreso y
DEPORTES
Boca Juniors buscará acercarse a

Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

Charles Leclerc se casó con la influencer Alexandra Saint Mleux y lo celebraron arriba de una Ferrari que vale 30 millones de euros

El ataque de furia de Nikola Jokic tras recibir una falta descalificadora: expulsión y abucheos en Thunder-Nuggets

La FIA tomó una decisión final sobre la controversia del motor Mercedes: el cambio de regla que impactará en la Fórmula 1

Sebastián Báez dio otra muestra de carácter en el Chile Open: venció a Alejandro Tabilo y avanzó a semifinales

TELESHOW
Wanda Nara y Martín Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles recrearon una recordada foto de la China Suárez y Mauro Icardi en Milán

Hernán Piquín: “Hoy vivo entre España y Argentina, allá recargo energía pero extraño y vuelvo acá”

El recuerdo íntimo de Delfina Pulen, la hija en la ficción de la Locomotora Oliveras: “Tenía mucha luz, te motivaba”

La escapada romántica de Wanda Nara y Martín Migueles a Milán: “Mi segunda casa”

Flavio Azzaro contó cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero: “Adaptándome a dormir dos horas”

INFOBAE AMÉRICA

Horario de verano 2026: esta

Horario de verano 2026: esta es la fecha y hora exacta para adelantar los relojes

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán a los países del Golfo y dijo estar lista para unirse a una coalición contra Teherán

El ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian fueron objetivos de los ataques de EEUU e Israel

Un eclipse lunar total hará que la Luna se vuelva roja: duración, horarios y cómo observarlo

Qué aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente